ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Без спартаковцев и Дзюбы, но с Фернандесом и Нобоа. Символическая сборная сезона в РПЛ

Топ-11 лучших игроков завершившегося сезона по версии «Советского спорта».
Без спартаковцев и Дзюбы, но с Фернандесом и Нобоа. Символическая сборная сезона в РПЛ
22 мая 2022 20:25
автор: Артем Зибрак
автор фото: ПФК ЦСКА

Сразу признаемся, что на некоторых позициях очень сложно выбрать того единственного, кто больше других заслужил наше расположение. Так что сколь бы активно мы ни спорили, эта версия символической сборной остается предельно субъективной. Тем не менее, на наш взгляд, вполне сбалансированной и достойной вашего внимания.

ВРАТАРЬ: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Единственный представитель «быков» бился на последнем рубеже с неописуемой страстью и стал главным аргументом команды в вопросе набора очков в весенней стадии сезона, когда опытных игроков почти не осталось.

У него прекрасная статистика. Например, пропустил Сафонов аж на семь мячей меньше ожидаемого. Для сравнения, у как всегда крутого Игоря Акинфеева этот показатель равен четырем. Кроме того, на гол в ворота Матвея соперникам приходилось наносить почти шесть точных ударов (Игорю – четыре).

С учетом ухода Александра Мартыновича и Юрия Газинского Сафонов остается главной звездой «Краснодара» в преддверии следующего сезона. Если, конечно, не вернутся легионеры, но в это верится с трудом.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК: Марио Фернандес (ЦСКА)

Душа армейцев. Отбарабанил в России 10 лет, кардинально изменив за это время стиль своей игры и масштаб возложенной ответственности. Приезжал Фернандес помогать звездным Сейду Думбия, Вагнеру Лав, Зорану Тошичу и Понтусу Вернблуму, но с годами состав мельчал, и Марио стал едва ли не единственным, на кого с уверенностью можно положиться в атаке.

Объем на защитника лег колоссальный, но и в этот сезон он прекрасно с ним справлялся, хотя уже было видно, что психологически он дико устал. Очередная тысяча единоборств, сотни столкновений и десятки повреждений вновь сделали его лучшим на своей позиции, но окончательно измотали. По завершении сезона он возьмет паузу в карьере и вернется в Бразилию.

Ушел Фернандес красиво, напоследок забив в заключительном матче в красно-синих цветах, что случалось не так уж часто – на его счету всего 11 голов в 329 матчах.

ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Скрытый динамовский герой сезона. Именно с приходом парагвайца оборона бело-голубых наконец приобрела завершенный вид. Его связка с Иваном Ордецом сделала защиту по-настоящему труднопроходимой. И даже когда украинец выбыл, Бальбуэна держал уровень всей линии, что и позволяло команде по весне набирать очки при заметно потухшем энтузиазме игроков атаки. Жаль, в концовке товарищи уже не так бойко ему помогали, что и привело к провальному финишу.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: Родригао («Сочи»)

Еще один легионер, проведший дебютный сезон в РПЛ. Сочинцам потрясающе удается доставать из недр мирового футбола ноунеймов с крутыми характеристиками. Причем этот приехал из португальского «Жил Висенте» бесплатно. И выдал топовый сезон в тройке центральных. Неслучайно он в топ-3 лучших по выносам (5 в среднем за матч) и в топ-5 по заблокированным ударам (1), а его трансферная стоимость за год выросла с 700 тысяч евро до 3 млн.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК: Дуглас Сантос («Зенит»)

Признанный уже всеми в России футболист, играющий в «Зените» едва ли не ключевую роль. Бразилец одинаково надежен сзади и агрессивен в атаке, удивительно универсален (сезон доигрывал в роли центрального защитника, страхуя выбывших Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена) и работоспособен, а еще крайне важен при выходе команды из-под прессинга. В последних матчах даже выводил команду на поле с капитанской повязкой.

ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Кристиан Нобоа («Сочи»)

Мозг сочинской команды, сыгравший решающую роль в историческом походе за серебро. Страшно сказать, Нобоа уже аж 37 лет, однако он по-прежнему один из умнейших футболистов премьер-лиги, способный выполнить самый тонкий и сложный замысел.

Эквадорец конструировал каждую атаку команды Владимира Федотова, вошел в топ-5 лучших по передачам по удар за матч (2,3) и подачам в штрафную (1,7), а еще стал шестым по объему пасов (59,5), что не свойственно игрокам, часто приближающимся к чужим воротам. Ну, а исполнение всех стандартов (у «Сочи» неизменно опасных) давно уже входит в обязательную программу.

Его результативные действия принесли южанам жизненно важные очки в матчах с «Ахматом» (2:1 – две голевые), «Ростовом» (3:2 – гол, и 1:0 – гол), «Арсеналом» (2:1 – передача), «Уралом» (1:1 – гол) и «Локомотивом» (2:2 – передача). Решающий же матч с «Динамо» (5:1) он провел просто гениально.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Себастьян Шиманьски («Динамо»)

Пожалуй, единственный игрок атакующей группы «Динамо», к кому по весне не было вопросов. Поляк если и снизил КПД, то в условиях придавленных достижением необходимых результатов товарищей.

Шиманьски раздавал передачи различной сложности, умело руководил атаками, сочетая все это с ответственной игрой в обороне, чему свидетельством тот факт, что он вошел в тройку лучших игроков чемпионата и по количеству отборов за матч (2,5), и по передачам под удар (2,7). Высший уровень!

Сегодня он самый дорогостоящий футболист «Динамо» (13 млн евро) при том, что transfermarkt не обновлял его показатели с 29 декабря.

ПРАВЫЙ АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Малком («Зенит»)

Наконец креативный бразилец, за которого «Барселоне» было заплачено 40 млн, начал оправдывать вложения. В новой, более агрессивной и комбинационной, структуре «Зенита» Малком получил возможность больше брать игру на себя и стал больше создавать, забивать и раздавать, набив 14 (8+6) очков результативности.

Малком получил очень много свободы впереди, став одним из самых бьющих футболистов РПЛ – в среднем 3 удара за игру (больше только у Федора Смолова – 3,4). Вообще он вошел в топ-10 по всем определяющим атакующим метрикам от ключевых передач (2,5) до эпизодов удачного дриблинга (1,8). Похоже, он все-таки адаптировался в Петербурге, а Сергей Семак нашел ему комфортную роль.

ЛЕВЫЙ АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Клаудиньо («Зенит»)

Командное перестроение было бы невозможно без Клаудиньо, ставшего определяющим пазлом игры бразильского легиона. Осенью он проявил себя как настоящий маг и волшебник, а тот самый матч со «Спартаком» (7:1) войдет в его индивидуальную коллекцию.

Клаудиньо чаще опускался в середине поля, поэтому его цифры у чужих ворот впечатляют не так сильно, но это обманчивое ощущение. Он верховодил всеми позиционными атаками чемпионов России и параллельно дарил болельщикам шоу. Весну провел не столь ярко, но осенью выдал такой запас прочности, что гарантировал себе место в ряду лучших уже тогда.

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ: Матео Касьерра («Сочи»)

Фантастическое открытие сезона. Сочинцы заплатили за него «Белененсишу» всего 1,2 млн, а взамен получили грандиозного страйкера без слабых мест. Жаль, что он пропустил первые шесть туров, в противном случае наверняка подвинул бы Гамида Агаларова с первой строчки рейтинга лучших бомбардиров – на гол ему хватало и 133 минут.

Касьерра одинаково грозен в воздушных дуэлях (и это при росте 179 см) и внизу, очень пластичен, техничен и быстр. В декабре уже стоил 5 млн, а сегодня точно не менее 8-10 млн. «Сочи» будет очень трудно удержать столь классного нападающего.

ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ: Гамид Агаларов («Уфа»)

Лучший бомбардир сезона (19 голов в 29 матчах) и пример того, как российский футболист может демонстрировать сумасшедший прогресс. Прошлый сезон Агаларов мучился в ФНЛ, а в этом уже нагонял ужас на вратарей премьер-лиги.

21-летнего форварда отличает невероятное голевое чутье, умение найти мяч в центре чужой штрафной и результативно решить эпизод одним легким касанием. С такими навыками вряд ли задержится летом в «Уфе».

ТРЕНЕР: Владимир Федотов («Сочи»)

Творец главного чуда сезона, стабильно со всеми командами демонстрирующий результаты выше ожидаемых. Ни в одном интервью не дал ответа на вопрос, в чем его секрет, отделываясь общими фразами о желании, стремлении и работе, но показал класс, взяв серебро с очень средней по составу командой. Под его руководством многие футболисты демонстрируют лучший футбол в карьере – от Нобоа и Артура Юсупова до Антона Терехова и Кирилла Терехова. Для большинства российских футболистов это тренер мечты.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Без спартаковцев и Дзюбы, но с Фернандесом и Нобоа. Символическая сборная сезона в РПЛ
Без спартаковцев и Дзюбы, но с Фернандесом и Нобоа. Символическая сборная сезона в РПЛ
Топ-11 лучших игроков завершившегося сезона по версии «Советского спорта».
22.05.2022 20:25
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сергей Хусаинов: Слуцкий был недоволен арбитрами в РПЛ, теперь создаст движение против судей в ФНЛ
Сергей Хусаинов: Слуцкий был недоволен арбитрами в РПЛ, теперь создаст движение против судей в ФНЛ
Вчера в последнем туре РПЛ было несколько матчей, где арбитры выходили на первый план. Но самой жаркой получилась игра в Казани между «Рубином» и «Уфой» (1:2).
22.05.2022 15:10
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: Селфи игроков «Рубина» займет достойное место в музее «Уфы»
Алексей Сафонов: Селфи игроков «Рубина» займет достойное место в музее «Уфы»
Вчера завершился чемпионат РПЛ, а Георгий Черданцев заявил в эфире «Матч ТВ», что лигу расширять не будут.
22.05.2022 14:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Куда идти игрокам «Рубина», чтоб не играть в ФНЛ?
Куда идти игрокам «Рубина», чтоб не играть в ФНЛ?
«Рубин» покидает РПЛ после одного из самых драматичных матчей в истории российского футбола. Неизвестно, останется ли Леонид Слуцкий с клубом в ФНЛ, но уже однозначно можно констатировать, что клуб ждет глобальная перестройка. Мы подобрали четверых игроков казанской команды, которым больше нет смысла задерживаться, ФНЛ – не их уровень.
22.05.2022 10:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
Футбол – не для Казани. «Рубин» вылетел – регион не заметит
Футбол – не для Казани. «Рубин» вылетел – регион не заметит
Автор телеграм-канала «Вечерний Дурново» очень точно объяснил контекст вылета «Рубина» из РПЛ в ФНЛ. Именно не «назвал причины», а атмосферно нарисовал несколькими штрихами контекст случившегося. На наш взгляд, это заслуживает цитирования.
22.05.2022 00:19
Футбол
Даже при 1:5 на «Динамо» есть своя атмосфера! Как клуб прощался с домашним сезоном
Даже при 1:5 на «Динамо» есть своя атмосфера! Как клуб прощался с домашним сезоном
На стадионе имени Льва Яшина был в субботу аншлаг. И организация последнего домашнего матча сезона (и чемпионата) была под стать обстановке.
22.05.2022 00:08
Футбол
автор: Николай Яременко
Худший сезон в карьере Слуцкого. Так драматично из РПЛ еще не вылетали
Худший сезон в карьере Слуцкого. Так драматично из РПЛ еще не вылетали
Самое печальное, что ни тренеру, ни клубу винить в дичайшем провале банально некого. Разговоры про разъехавшихся легионеров точно несостоятельны
21.05.2022 21:25
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Слуцкий «вывел» «Рубин» в ФНЛ, такой регион, это просто стыдно
Дмитрий Селюк: Слуцкий «вывел» «Рубин» в ФНЛ, такой регион, это просто стыдно
Последний, 30-й тур, чемпионата РПЛ завершился несколькими неожиданными результатами. «Динамо» было разгромлено дома «Сочи» - 1:5, а «Рубин» не смог добыть в Казани необходимую ничью с «Уфой» - 1:2
21.05.2022 20:32
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Сочи» уничтожило «Динамо», Слуцкий вылетел в ФНЛ из-за нереализованного на 113-й минуте пенальти
«Сочи» уничтожило «Динамо», Слуцкий вылетел в ФНЛ из-за нереализованного на 113-й минуте пенальти
Огненная концовка сезона в РПЛ. «Динамо» получило пять на своем поле в матче за серебряные медали, а Лисакович смазал пенальти за секунду до финального свистка, чем отправил «Рубин» в ФНЛ
21.05.2022 19:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Евгений Ловчев: «Динамо» выдаст лучший матч и выиграет у «Сочи»
Евгений Ловчев: «Динамо» выдаст лучший матч и выиграет у «Сочи»
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на два центральных матча 30- го тура РПЛ.
21.05.2022 13:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Золотой суперкамбэк Гвардиолы! Как «Ман Сити» стал чемпионом Англии, превратив за шесть минут 0:2 в 3:2
«Манчестер Сити» в заключительном туре АПЛ совершил крутой камбэк в игре с «Астон Виллой» и восьмой раз стал победителем АПЛ, опередив на очко «Ливерпуль».
Революция в Испании! Как Ферстаппен стал новым лидером чемпионата
Гран-при Испании подарил невероятный сюжет: действующий чемпион мира Макс Ферстаппен пришел к финишу первым и опередил в общем зачете Шарля Леклера, который досрочно покинул каталонскую трассу.
«Эфес» и Мицич — снова лучшие в Европе. А было бы так, если бы не санкции против ЦСКА?
В Белграде завершился «Финал четырех» баскетбольной Евролиги. Сильнейшим клубом континента второй год подряд стал турецкий «Эфес», вырвавший победу в финальном матче у мадридского «Реала» - 58:57.
Он больше не нужен «Зениту», а «Зенит» не нужен ему. Почему Дзюба покидает Санкт-Петербург
Вспоминаем, какой была питерская карьера 33-летнего Артема Дзюбы.
«В нашем чемпионате Артем может спокойно играть до 40 лет». Мостовой — об уходе Дзюбы из «Зенита»
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» итоги сезона в РПЛ.
Полный триумф Бразилии! Итоги UFC Vegas 55
В главных боях турнира UFC в Лас-Вегасе бразильянка Кетлин Виейра неожиданно победила по очкам американку Холли Холм, а ее соотечественник Мишел Перейра избил аргентинца Сантьяго Понзиниббио.
Панама встретила победителей и призеров! Как завершился уникальный проект «Лига Героев»
В столице Панамы финишировал автопробег по 8 странам Центральной Америки в рамках проекта «Лига Героев», в котором участвовали шестеро россиян.
Шейхи довольны, «Реал» в бешенстве! Деньги победили футбол? Как Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ»
Килиан Мбаппе решил остаться в «Пари Сен-Жермен» еще на три сезона — до лета 2025 года, а значит его ожидавшийся трансфер в «Реал» не состоится.
Париж готов короновать нового короля из Испании! Как Карлос Алькарас повторил феноменальный взлет Надаля
Перед стартующим 22 мая «Ролан Гаррос» весь теннисный мир говорит не о Джоковиче, Надале или Медведеве, а об испанском пареньке, которому только 5 мая исполнилось 19. Его зовут Карлос Алькарас, и в Париже он будет едва ли не главным фаворитом.
Канадцы спутали все расклады на плей-офф. Итоги 9-го дня ЧМХ-2022
В субботу на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки и Тампере был большой игровой день.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика