Без спартаковцев и Дзюбы, но с Фернандесом и Нобоа. Символическая сборная сезона в РПЛ

Сразу признаемся, что на некоторых позициях очень сложно выбрать того единственного, кто больше других заслужил наше расположение. Так что сколь бы активно мы ни спорили, эта версия символической сборной остается предельно субъективной. Тем не менее, на наш взгляд, вполне сбалансированной и достойной вашего внимания.

ВРАТАРЬ: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Единственный представитель «быков» бился на последнем рубеже с неописуемой страстью и стал главным аргументом команды в вопросе набора очков в весенней стадии сезона, когда опытных игроков почти не осталось.

У него прекрасная статистика. Например, пропустил Сафонов аж на семь мячей меньше ожидаемого. Для сравнения, у как всегда крутого Игоря Акинфеева этот показатель равен четырем. Кроме того, на гол в ворота Матвея соперникам приходилось наносить почти шесть точных ударов (Игорю – четыре).

С учетом ухода Александра Мартыновича и Юрия Газинского Сафонов остается главной звездой «Краснодара» в преддверии следующего сезона. Если, конечно, не вернутся легионеры, но в это верится с трудом.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК: Марио Фернандес (ЦСКА)

Душа армейцев. Отбарабанил в России 10 лет, кардинально изменив за это время стиль своей игры и масштаб возложенной ответственности. Приезжал Фернандес помогать звездным Сейду Думбия, Вагнеру Лав, Зорану Тошичу и Понтусу Вернблуму, но с годами состав мельчал, и Марио стал едва ли не единственным, на кого с уверенностью можно положиться в атаке.

Объем на защитника лег колоссальный, но и в этот сезон он прекрасно с ним справлялся, хотя уже было видно, что психологически он дико устал. Очередная тысяча единоборств, сотни столкновений и десятки повреждений вновь сделали его лучшим на своей позиции, но окончательно измотали. По завершении сезона он возьмет паузу в карьере и вернется в Бразилию.

Ушел Фернандес красиво, напоследок забив в заключительном матче в красно-синих цветах, что случалось не так уж часто – на его счету всего 11 голов в 329 матчах.

ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Скрытый динамовский герой сезона. Именно с приходом парагвайца оборона бело-голубых наконец приобрела завершенный вид. Его связка с Иваном Ордецом сделала защиту по-настоящему труднопроходимой. И даже когда украинец выбыл, Бальбуэна держал уровень всей линии, что и позволяло команде по весне набирать очки при заметно потухшем энтузиазме игроков атаки. Жаль, в концовке товарищи уже не так бойко ему помогали, что и привело к провальному финишу.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: Родригао («Сочи»)

Еще один легионер, проведший дебютный сезон в РПЛ. Сочинцам потрясающе удается доставать из недр мирового футбола ноунеймов с крутыми характеристиками. Причем этот приехал из португальского «Жил Висенте» бесплатно. И выдал топовый сезон в тройке центральных. Неслучайно он в топ-3 лучших по выносам (5 в среднем за матч) и в топ-5 по заблокированным ударам (1), а его трансферная стоимость за год выросла с 700 тысяч евро до 3 млн.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК: Дуглас Сантос («Зенит»)

Признанный уже всеми в России футболист, играющий в «Зените» едва ли не ключевую роль. Бразилец одинаково надежен сзади и агрессивен в атаке, удивительно универсален (сезон доигрывал в роли центрального защитника, страхуя выбывших Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена) и работоспособен, а еще крайне важен при выходе команды из-под прессинга. В последних матчах даже выводил команду на поле с капитанской повязкой.

ПРАВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Кристиан Нобоа («Сочи»)

Мозг сочинской команды, сыгравший решающую роль в историческом походе за серебро. Страшно сказать, Нобоа уже аж 37 лет, однако он по-прежнему один из умнейших футболистов премьер-лиги, способный выполнить самый тонкий и сложный замысел.

Эквадорец конструировал каждую атаку команды Владимира Федотова, вошел в топ-5 лучших по передачам по удар за матч (2,3) и подачам в штрафную (1,7), а еще стал шестым по объему пасов (59,5), что не свойственно игрокам, часто приближающимся к чужим воротам. Ну, а исполнение всех стандартов (у «Сочи» неизменно опасных) давно уже входит в обязательную программу.

Его результативные действия принесли южанам жизненно важные очки в матчах с «Ахматом» (2:1 – две голевые), «Ростовом» (3:2 – гол, и 1:0 – гол), «Арсеналом» (2:1 – передача), «Уралом» (1:1 – гол) и «Локомотивом» (2:2 – передача). Решающий же матч с «Динамо» (5:1) он провел просто гениально.

ЛЕВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Себастьян Шиманьски («Динамо»)

Пожалуй, единственный игрок атакующей группы «Динамо», к кому по весне не было вопросов. Поляк если и снизил КПД, то в условиях придавленных достижением необходимых результатов товарищей.

Шиманьски раздавал передачи различной сложности, умело руководил атаками, сочетая все это с ответственной игрой в обороне, чему свидетельством тот факт, что он вошел в тройку лучших игроков чемпионата и по количеству отборов за матч (2,5), и по передачам под удар (2,7). Высший уровень!

Сегодня он самый дорогостоящий футболист «Динамо» (13 млн евро) при том, что transfermarkt не обновлял его показатели с 29 декабря.

ПРАВЫЙ АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Малком («Зенит»)

Наконец креативный бразилец, за которого «Барселоне» было заплачено 40 млн, начал оправдывать вложения. В новой, более агрессивной и комбинационной, структуре «Зенита» Малком получил возможность больше брать игру на себя и стал больше создавать, забивать и раздавать, набив 14 (8+6) очков результативности.

Малком получил очень много свободы впереди, став одним из самых бьющих футболистов РПЛ – в среднем 3 удара за игру (больше только у Федора Смолова – 3,4). Вообще он вошел в топ-10 по всем определяющим атакующим метрикам от ключевых передач (2,5) до эпизодов удачного дриблинга (1,8). Похоже, он все-таки адаптировался в Петербурге, а Сергей Семак нашел ему комфортную роль.

ЛЕВЫЙ АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: Клаудиньо («Зенит»)

Командное перестроение было бы невозможно без Клаудиньо, ставшего определяющим пазлом игры бразильского легиона. Осенью он проявил себя как настоящий маг и волшебник, а тот самый матч со «Спартаком» (7:1) войдет в его индивидуальную коллекцию.

Клаудиньо чаще опускался в середине поля, поэтому его цифры у чужих ворот впечатляют не так сильно, но это обманчивое ощущение. Он верховодил всеми позиционными атаками чемпионов России и параллельно дарил болельщикам шоу. Весну провел не столь ярко, но осенью выдал такой запас прочности, что гарантировал себе место в ряду лучших уже тогда.

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ: Матео Касьерра («Сочи»)

Фантастическое открытие сезона. Сочинцы заплатили за него «Белененсишу» всего 1,2 млн, а взамен получили грандиозного страйкера без слабых мест. Жаль, что он пропустил первые шесть туров, в противном случае наверняка подвинул бы Гамида Агаларова с первой строчки рейтинга лучших бомбардиров – на гол ему хватало и 133 минут.

Касьерра одинаково грозен в воздушных дуэлях (и это при росте 179 см) и внизу, очень пластичен, техничен и быстр. В декабре уже стоил 5 млн, а сегодня точно не менее 8-10 млн. «Сочи» будет очень трудно удержать столь классного нападающего.

ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ: Гамид Агаларов («Уфа»)

Лучший бомбардир сезона (19 голов в 29 матчах) и пример того, как российский футболист может демонстрировать сумасшедший прогресс. Прошлый сезон Агаларов мучился в ФНЛ, а в этом уже нагонял ужас на вратарей премьер-лиги.

21-летнего форварда отличает невероятное голевое чутье, умение найти мяч в центре чужой штрафной и результативно решить эпизод одним легким касанием. С такими навыками вряд ли задержится летом в «Уфе».

ТРЕНЕР: Владимир Федотов («Сочи»)

Творец главного чуда сезона, стабильно со всеми командами демонстрирующий результаты выше ожидаемых. Ни в одном интервью не дал ответа на вопрос, в чем его секрет, отделываясь общими фразами о желании, стремлении и работе, но показал класс, взяв серебро с очень средней по составу командой. Под его руководством многие футболисты демонстрируют лучший футбол в карьере – от Нобоа и Артура Юсупова до Антона Терехова и Кирилла Терехова. Для большинства российских футболистов это тренер мечты.