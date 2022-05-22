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Чемпионский камбэк «Сити»! Сумасшедшая развязка в АПЛ, убедительная победа «Милана» в серии A

В чемпионатах Англии и Италии стали известны главные триумфаторы сезона. Лидировавшие «Милан» и «Ман Сити» выиграли заключительные матчи, но «горожане» знатно потрепали болельщикам нервы.
Чемпионский камбэк «Сити»! Сумасшедшая развязка в АПЛ, убедительная победа «Милана» в серии A
22 мая 2022 21:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

В воскресенье иссякли последние интриги в ведущих европейских чемпионатах – определились лучшие у худшие в АПЛ и серии A. Только здесь до последнего тура была жива чемпионская гонка.

«СИТИ» ПОЧТИ ПОВТОРИЛ ЛЕГЕНДАРНУЮ КОНЦОВКУ

В Англии сюжет получился невероятно круто закручен. «Манчестер Сити» имел преимущество над «Ливерпулем» в одно очко, но в заключительном туре не справился с эмоциями и к перерыву проигрывал «Астон Вилле» 0:1, руководимой легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Во второй половине еще один экс-полузащитник красных Филипе Коутинью удвоил преимущество гостей, и в этот момент болельщики красных поверили в чудо.

Но нет, «горожане» практически повторили легендарную развязку с голом Серхио Агуэро в компенсированное время. Правда, на этот раз они положили три мяча за пять минут – отличились Родри и оформивший дубль Илкай Гюндоган. Испанцу ассистировал Александр Зинченко, если кому интересно.

Этот камбэк вполне можно назвать тренерским, ведь Зинченко и Гюндоган, а также отметившийся результативной передачей Рахим Стерлинг вышли на замену. Неудивительно, что после финального свистка Хосеп Гвардиола расплакался.

Интересно, что и «Ливерпуль» одержал волевую победу лишь в концовке. Мерсисайдцы пропустили от «Вулверхэмптона» уже на 3-й минуте, и хотя сравняли счет еще в первом тайме, до последнего не могли переломить ход встречи, несмотря на адский шквал атак (29-7 по ударам). Лишь на 84-й минуте Мохамед Салах вывел хозяев вперед, а спустя пять минут Эндрю Робертсон поставил точку. Увы для подопечных Юргена Клоппа, к тому моменту «Сити» уже держал чемпионский кубок в руках.

Гвардиола выиграл 32-й трофей в карьере и 11-й в Манчестере, а «МЮ» впервые с сезона-1990/91 финишировал с отрицательной разницей мячей. Клоппу не покорился квадрупл.

«ШПОРЫ» КРУЧЕ «КАНОНИРОВ»

Из других значимых событий тура отметим, что «Тоттенхэму» удалось удержать четвертую позицию, дающую право сыграть в Лиге чемпионов. «Арсенал» упустил свое в предыдущих матчах. Теперь же обе лондонские команды одержали синхронные победы, забив соперникам по пять мечей. «Канониры» размазали 5:1 только что спасшийся от вылета «Эвертон», а «шпоры» унизили худшую команду лиги «Норвич» (5:0).

«Манчестер Юнайтед» под присмотром Эрика тен Хага завершил сезон так же бездарно, как его провел – поражением 0:1 от «Кристал Пэлас». Для наставника «Пэлас» Патрика Вьейра, как легенды «Арсенала», эта встреча была принципиальна, тогда как манкунианцам давно уже ничего не надо. Криштиану Роналду даже не попал в заявку. «Юнайтед» вместе с «Арсеналом» отправляется в Лигу Европы.

Обойти «МЮ» мог «Вест Хэм», но второй сезон подряд лондонцы завалили концовку – сначала вылетели в полуфинале Лиги Европы от «Айнтрахта», а теперь проиграли 1:3 немотивированному таблицей «Брайтону» 1:3 и пошли на понижение – в Лигу конференций.

«ЛИДС» ВЫЖИЛ

В нижней части таблицы стоит поздравить «Лидс», которому все-таки удалось выкарабкаться из зоны вылета. Сменивший Бьелсу Джесси Марш в заключительном туре на последних секундах добыл победу Брентфорде (2:1), тогда как «Бернли» проиграл дома «Ньюкаслу» (1:2).

Хочется порадоваться за очень яркий, но слишком нестабильный в этом сезоне «Лидс». Да и Марш вызывает симпатию своей работой в «Зальцбурге». Пусть даже в «Лейпциге» у него не пошло, и сезон пришлось спасать экс-спартаковцу Доменико Тедеско. К слову, он не только вывел команду в зону Лиги чемпионов, но и накануне взял Кубок Германии.

«МИЛАН» ВОЗВРАЩАЕТ СКУДЕТТО 11 ЛЕТ СПУСТЯ

В серии A одновременно игрались только матчи с участием прямых конкурентов. Здесь состоялось историческое событие – «Милан» уже в первом тайме уложил три мяча в ворота «Сассуоло» и закрыл вопрос об обладателе скудетто – дубль оформил Оливье Жиру, еще один мяч на счету Франка Кессье. Россонери выиграли первый чемпионат с 2011 года.

Главный преследователь команды Стефано Пиоли «Интер» сломил сопротивление «Сампдории» лишь во втором тайме, когда исход чемпионской гонки был предрешен. Симоне Индзаги в первый свой сезон в стане нерадзурри не удалось повторить прошлогодний подвиг Антонио Конте.

Помимо них в Лигу чемпионов пробились «Наполи» и «Ювентус», в Лигу Европы отправились римские клубы «Рома» и «Лацио», а «Фиорентина» без Александра Кокорина сыграет в Лиге конференций. «Аталанта» Алексея Миранчука осталась без еврокубков.

На момент написания заметки было известно, что высшую лигу покинули «Венеция» и «Дженоа», а третью путевку ближе к полуночи разыграют «Кальяри» или «Салернитана».

источник: «Советский спорт»
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