Пополнит ли Моуриньо коллекцию еврокубков? Ждем финала «Рома» – «Фейеноорд»

Как закончили сезон?

Оба клуба закончили свои выступления на внутренней арене, которые можно оценить как «удовлетворительные». «Фейеноорд» ожидаемо обошел почти всех соперников чемпионата Нидерландов, уступив только ПСВ и «Аяксу». Благодаря третьей строчке, финалисты Лиги конференций напрямую квалифицировались в Лигу Европы следующего сезона.

«Рома» тоже выше головы не прыгнула, но свою задачу-минимум выполнила, попав напрямую в зону Лиги Европы. Клуб отстал от закончившего четвертым «Ювентуса» на семь очков, зато оперил «Фиорентину» и «Аталанту», последняя из которых осталась без еврокубков.

Составы

Состав номинальных хозяев поля цел и невредим за исключением Генриха Мхитаряна, который из-за травмы не играет весь май. Увы, но к финалу армянский полузащитник не восстановится. Вряд ли консервативный Жозе Моуриньо прибегнет в решающем матче к серьезным изменениям.

Ориентировочный состав «Ромы»:

А вот у «Фейеноорда» проблемы с составом есть. Если к травме основного голкипера Юстина Бейло тренерский штаб давно привык, то травма другого ключевого игрока заставит задуматься, как решить эту потерю. Тирелл Маласиа провел 32 матча за весь сезон только в Эредивизи, но как назло, «сломался» перед самым ответственным матчем. Зато в составе, скорее всего, будет принадлежащий «Спартаку» Гус Тиль.

Ориентировочный состав «Фейеноорда»:

Факты и статистика

• «Фейеноорд» попытается завоевать свой четвертый титул в еврокубках спустя огромный перерыв. Первые три были следующие: Кубок европейских чемпионов 1969/1970, Кубок УЕФА в 1973/74 и 2001/02 годах

• «Рома» не может похвастаться такими результатами. В их истории было всего два еврокубковых финала, оба из которых она проиграла

• «Фейеноорд» ни разу не проиграл за 12 матчей Лиги конференций (восемь побед и четыре ничьи)

• Во втором полуфинальном матче «Фейеноорд» не сумел забить гол, но в десяти матчах до этого нидерландцы забивали не менее двух мячей

• «Фейеноорд» и «Рома» забили по 10 голов в первые 30 минут своих матчей

• Луис Синистерра и Кириэль Дессерс забили более 50% голов «Фейеноорда» в ЛК – 16 из 28

• «Рома» забила шесть голов с угловых – это лучший результат ЛК текущего сезона

Чего ожидать от матча?

Если нидерландцам удастся забить первым, то матч может стать совершенно нетипичным для финала, в котором зрители увидят множество голов и максимально раскрепощенную игру. Нужно надеяться на то, что Жозе Моуриньо в излюбленной манере не даст указания игрокам закрыться на своей половине поля в надежде на случайную контратаку. Португалец может стать первым тренером в истории, который завоюет все европейские турниры (ЛЧ и ЛЕ уже в кармане), а для этого отсиживаться у своих ворот – не вариант.