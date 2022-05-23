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Чемодан без ручки. С каким багажом отправится российский футбол в следующий сезон?
23 мая 2022 12:00
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Фантазии о расширении

Перед заключительным и оказавшимся самым волнительным, 30-м туром премьер-лиги снова там и тут возобновились прения на тему расширения.

Оно и понятно. Сезон-2021/22 для большинства в субботу завершился. Остался только финал Кубка России. А понимания, с какими целями и задачами отправляется наш футбол в межсезонье, пока нет.

Фантазий перед часом «X» было немало. Самая амбициозная от президента московского «Торпедо» Дениса Маслова, который представил на рассмотрение рабочей группе РПЛ, календарь из расчета 20 команд. Более скромные мечты оказались у представителей клубов РПЛ. В конце марта они большинством проголосовали за расширение лиги до 18 участников 10 против 5. Однако, последующий исполком РФС отклонил это заманчивую идею. Глава РФС Александр Дюков сказал тогда: «Следующее заседание исполкома в мае, на нем может быть принято какое-то решение, и спортивный принцип должен быть соблюден». Его мысли подхватил и президент РПЛ Ашот Хачатурянц: «Надо посмотреть, как закончится чемпионат. Сколько доиграет и будет играть большой вопрос. Он не привязан к цифрам 16 или 18». Но потом босс лиги добавил: «Если большинство команд голосуют за увеличение команд, то я не могу это не поддержать. Но при любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо. Это не является ситуацией, которая нормальная. Она экстраординарна».

Экстраординарная ситуация, естественно, никуда не делась. И на этой неделе, а именно 24 мая, исполком РФС может оказаться по-настоящему революционным.

Сумасшедший финиш

Обсудить будет что. Особенно, после итогового тура, который под занавес подбросил сюрпризов. Давненько в РПЛ не было так интересно. Например, кто мог предложить в начале этого сезона, что именно «Рубин» отправит себя в ФНЛ? 20 лет такого не было и вот опять. Такое уметь надо. Кстати, Леонид Слуцкий и этим достижением также вписал себя в историю нашего футбола он второй российский тренер, который выиграл РПЛ и вылетел в ФНЛ. Первым был Валерий Газзаев, который в 2013 году провернул подобный же финт покинул РПЛ с «Аланией» ради «лучшей лиги мира».

С тульским «Арсеналом» все было более или менее понятно еще в первой части сезона. Во второй клуб продолжил демонстрировать стабильность там все было стабильно плохо. Как результат, команда вылетела из РПЛ за тур до финиша. Не спас ни бюджет в 2 млрд, ни игроки сборной и в целом с опытом, ни титулованный тренер. Так бывает, когда нет настоящей мотивации.

А вот «Химки» боролись до последнего. И набороли себе стыки встречей с московским «Спартаком». «Красно-белые» начали уверенно, но потом случился пенальти, который главный арбитр встречи Сергей Карасев сначала не распознал, а потом все-таки благодаря VAR увидел. После этого уже «красно-черные» как следует завелись и отправили второй мяч в ворота «Спартака». Второй тайм был не без моментов, но, «красно-белые» больше изображали, что играют в прессинг, а «красно-черные» сели в «автобус» и иногда вспоминали про дельфинов – было много немотивированных падений. Тем не менее подмосковному клубу был важен результат, и они его получили. Символично, что играть «Химкам», которые во второй части сезона возглавил Сергей Юран, придется со СКА-Хабаровск, которых, в свою очередь, в первой части сезона вел также Сергей Юран. Так что, мачт уже заранее с интригой.

Свежий ветер ФНЛ

ФНЛ также в долгу не осталась по части неожиданностей, десантировав в высший дивизион московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Хотя напрямую ждали в «вышке» другого героя - богатый «Оренбург» Марцела Лички. Команда очень уверенно отпахала почти весь сезон, но ключевое слово тут – «почти». На финише у клуба, бюджет которого, кстати, равен бюджету «Торпедо» и «Факела» вместе взятых, что-то пошло не так. Теперь «Оренбург» ждут стыки с «Уфой» Алексея Стукалова. Так что просто не будет.

Московское «Торпедо» последний раз играло в высшем дивизионе в сезоне 2014/15 годов. А вот для «Факела» это действительно триумфальное и долгожданное возращение в элиту спустя 21 год! И что немаловажно: все это время воронежские болельщики активнее всех остальных фанатов ФНЛ поддерживали родную команду. Недаром Воронеж давно считается самым футбольным городом лиги. Всё справедливо.

На перепутье

На фоне всех этих приятных и не очень раскладов в нашей премьер-лиге исполкому РФС 24 мая будет как никогда сложно: и у креатива, и у классики в нынешних санкционных условиях достаточно и плюсов, и минусов.

Мораторий на вылет, когда никто из нынешних 16 команд не вылетает, но и никто из ФНЛ не заходит, будет прямым нарушением спортивного принципа. И настоящим кощунством по отношению к клубам из «лучшей лиги мира», которые буквально выгрызали себе весь сезон это право. Тем более, когда в премьер-лигу заходят такие самобытные и интересные команды, точно способные разбавить привычный антураж элитного дивизиона.

Если говорить о расширении а кем особо расширяться? Тут правит бал даже не спортивная составляющая, а исключительно экономическая. Многие команды ФНЛ, если и наскребут бюджет на один сезон ради присутствия в РПЛ, все равно не получат лицензию РФС-1 из-за отсутствия стадиона. Генсек РФС, он же президент ФНЛ Александр Алаев, под занавес сезона-2021/22 тоже решил обозначить свою позицию, сказав, что он категорически против расширения РПЛ до 18 команд. И это весомый голос.

Да и уровень футбола разросшаяся премьер-лига точно не поднимет. Как и уровень зрительского интереса. Это ведь исключительно на эстета надо будет рассчитывать, учитывая количество проходных матчей в режиме «попасуемся».

Как выход из ситуации – предложение организовать еще один внутренний турнир Кубок Лиги. Явно просветленный человек до этого додумался. Тут можно убить сразу несколько зайцев: загрузить календарь, спровоцировать конкуренцию и привлечь болельщиков. Стране явно не хватает хорошего футбола. И проданные за несколько дней 50 тысяч билетов на финал «Спартак» «Динамо» весомое тому доказательство.

источник: «Советский спорт»
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