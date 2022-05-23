Чемодан без ручки. С каким багажом отправится российский футбол в следующий сезон?

Фантазии о расширении

Перед заключительным и оказавшимся самым волнительным, 30-м туром премьер-лиги снова там и тут возобновились прения на тему расширения.

Оно и понятно. Сезон-2021/22 для большинства в субботу завершился. Остался только финал Кубка России. А понимания, с какими целями и задачами отправляется наш футбол в межсезонье, пока нет.

Фантазий перед часом «X» было немало. Самая амбициозная – от президента московского «Торпедо» Дениса Маслова, который представил на рассмотрение рабочей группе РПЛ, календарь из расчета 20 команд. Более скромные мечты оказались у представителей клубов РПЛ. В конце марта они большинством проголосовали за расширение лиги до 18 участников – 10 против 5. Однако, последующий исполком РФС отклонил это заманчивую идею. Глава РФС Александр Дюков сказал тогда: «Следующее заседание исполкома – в мае, на нем может быть принято какое-то решение, и спортивный принцип должен быть соблюден». Его мысли подхватил и президент РПЛ Ашот Хачатурянц: «Надо посмотреть, как закончится чемпионат. Сколько доиграет и будет играть – большой вопрос. Он не привязан к цифрам 16 или 18». Но потом босс лиги добавил: «Если большинство команд голосуют за увеличение команд, то я не могу это не поддержать. Но при любых других обстоятельствах это было бы неприемлемо. Это не является ситуацией, которая нормальная. Она экстраординарна».

Экстраординарная ситуация, естественно, никуда не делась. И на этой неделе, а именно 24 мая, исполком РФС может оказаться по-настоящему революционным.

Сумасшедший финиш

Обсудить будет что. Особенно, после итогового тура, который под занавес подбросил сюрпризов. Давненько в РПЛ не было так интересно. Например, кто мог предложить в начале этого сезона, что именно «Рубин» отправит себя в ФНЛ? 20 лет такого не было и вот – опять. Такое уметь надо. Кстати, Леонид Слуцкий и этим достижением также вписал себя в историю нашего футбола – он второй российский тренер, который выиграл РПЛ и вылетел в ФНЛ. Первым был Валерий Газзаев, который в 2013 году провернул подобный же финт – покинул РПЛ с «Аланией» ради «лучшей лиги мира».

С тульским «Арсеналом» все было более или менее понятно еще в первой части сезона. Во второй клуб продолжил демонстрировать стабильность – там все было стабильно плохо. Как результат, команда вылетела из РПЛ за тур до финиша. Не спас ни бюджет в 2 млрд, ни игроки сборной и в целом с опытом, ни титулованный тренер. Так бывает, когда нет настоящей мотивации.

А вот «Химки» боролись до последнего. И набороли себе стыки встречей с московским «Спартаком». «Красно-белые» начали уверенно, но потом случился пенальти, который главный арбитр встречи Сергей Карасев сначала не распознал, а потом все-таки – благодаря VAR – увидел. После этого уже «красно-черные» как следует завелись и отправили второй мяч в ворота «Спартака». Второй тайм был не без моментов, но, «красно-белые» больше изображали, что играют в прессинг, а «красно-черные» сели в «автобус» и иногда вспоминали про дельфинов – было много немотивированных падений. Тем не менее подмосковному клубу был важен результат, и они его получили. Символично, что играть «Химкам», которые во второй части сезона возглавил Сергей Юран, придется со СКА-Хабаровск, которых, в свою очередь, в первой части сезона вел также Сергей Юран. Так что, мачт уже заранее с интригой.

Свежий ветер ФНЛ

ФНЛ также в долгу не осталась по части неожиданностей, десантировав в высший дивизион московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Хотя напрямую ждали в «вышке» другого героя - богатый «Оренбург» Марцела Лички. Команда очень уверенно отпахала почти весь сезон, но ключевое слово тут – «почти». На финише у клуба, бюджет которого, кстати, равен бюджету «Торпедо» и «Факела» вместе взятых, что-то пошло не так. Теперь «Оренбург» ждут стыки с «Уфой» Алексея Стукалова. Так что просто не будет.

Московское «Торпедо» последний раз играло в высшем дивизионе в сезоне 2014/15 годов. А вот для «Факела» это действительно триумфальное и долгожданное возращение в элиту спустя 21 год! И что немаловажно: все это время воронежские болельщики активнее всех остальных фанатов ФНЛ поддерживали родную команду. Недаром Воронеж давно считается самым футбольным городом лиги. Всё справедливо.

На перепутье

На фоне всех этих приятных и не очень раскладов в нашей премьер-лиге исполкому РФС 24 мая будет как никогда сложно: и у креатива, и у классики в нынешних санкционных условиях достаточно и плюсов, и минусов.

Мораторий на вылет, когда никто из нынешних 16 команд не вылетает, но и никто из ФНЛ не заходит, будет прямым нарушением спортивного принципа. И настоящим кощунством по отношению к клубам из «лучшей лиги мира», которые буквально выгрызали себе весь сезон это право. Тем более, когда в премьер-лигу заходят такие самобытные и интересные команды, точно способные разбавить привычный антураж элитного дивизиона.

Если говорить о расширении – а кем особо расширяться? Тут правит бал даже не спортивная составляющая, а исключительно экономическая. Многие команды ФНЛ, если и наскребут бюджет на один сезон ради присутствия в РПЛ, все равно не получат лицензию РФС-1 из-за отсутствия стадиона. Генсек РФС, он же президент ФНЛ Александр Алаев, под занавес сезона-2021/22 тоже решил обозначить свою позицию, сказав, что он категорически против расширения РПЛ до 18 команд. И это весомый голос.

Да и уровень футбола разросшаяся премьер-лига точно не поднимет. Как и уровень зрительского интереса. Это ведь исключительно на эстета надо будет рассчитывать, учитывая количество проходных матчей в режиме «попасуемся».

Как выход из ситуации – предложение организовать еще один внутренний турнир – Кубок Лиги. Явно просветленный человек до этого додумался. Тут можно убить сразу несколько зайцев: загрузить календарь, спровоцировать конкуренцию и привлечь болельщиков. Стране явно не хватает хорошего футбола. И проданные за несколько дней 50 тысяч билетов на финал «Спартак» – «Динамо» – весомое тому доказательство.