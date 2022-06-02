Кто на выход, кто на вход. Обзор трансферных новостей межсезонья

РОССИЯ

«Химки» в предыдущие трансферные окна подписали много ветеранов российского футбола, главной задачей которых было помочь клубу сохранить место в РПЛ. Задача выполнена, и, как сообщил член совета подмосковного клуба, Мамаев и Жирков, скорее всего, покинут клуб. Касательно других игроков, в том числе Романа Глушакова, официального заявления не поступило.

Главным ньюсмейкером дня стал «Спартак», который распрощался с целой плеядой игроков. Илья Кутепов и Зелимхан Бакаев не получили новые контракты, поэтому отправляются в свободное плавание. Напомним, что Кутепову 28 лет, и всю свою карьеру он провел в красно-белой футболке. Редкость для нынешнего футбола. Также в Москву не вернется арендованный ранее испанским клубом «Эльче» Эсекиэль Понсе, которого согласились выкупить за четыре млн евро.

Зато «Спартак» может подписать новый контракт с Николаем Рассказовым, чей нынешний договор заканчивается предстоящим летом. СМИ сообщают о возможной схеме 1+1.

АНГЛИЯ

«Манчестер Юнайтед» официально объявил ожидаемое: из клуба уходит Поль Погба. Многострадальная эпопея с французом окончена, и английский клуб так и не смог выйти из неё победителем. В 2012 году «МЮ» бесплатно отпустил Поля, в 2016 -заплатил за него 105 млн евро, а в 2022 – вновь прощается с Погба, не получая за него ни копейки. Тем смешнее, что по слухам, полузащитник отправится в «Ювентус».

Также «МЮ» покидает Джесси Лингард, числящийся в составе с 2014 года. Вероятнее всего, 29-летний англичанин продолжит карьеру в «Вест Хэме», в котором он провел лучший сезон в карьере в прошлом году.

«Ньюкасл», несмотря на огромные деньги шейхов, не спешит ими разбрасываться на звезд футбола, предпочитая точечно и аккуратно усиливать позиции. Английский клуб близок к подписанию 19-летнего Юго Экитика из «Реймса», забившего в предыдущем сезоне французского чемпионата 10 голов в 23 матчах. Сделка оценивается в 40-50 млн евро.

«Ливерпуль» за последние годы здорово усилил атакующую тройку, да так, что теперь не всегда хватает места даже Садио Мане. Учитывая это, а также нежелание руководства увеличивать оклад, сенегальский бомбардир собрался на выход. Более того, журналист Дэйв Оскоп утверждает, что «Бавария» уже подписала игрока на три года. Этот трансфер должен дать ход другому – Левандовски – в «Барселону».

ИСПАНИЯ

«Реал» провел впечатляющий сезон, но даже ему нужно обновление. Клуб избавляется от накопившегося балласта. Официально клуб покидают Гарет Бэйл и Иско, игравшие за «сливочных» с 2013 года. Валлиец в последнем сообщении поблагодарил всех партнеров, болельщиков и боссов клуба, включая Флорентино Переса. Три гола в финалах ЛЧ и легендарный забег с середины поля мы никогда не забудем. Помимо них из Мадрида может уехать Марко Асенсио, которого агент может устроить в «МЮ», но до окончания переговоров еще далеко.

В «Барселоне» тоже вовсю кипит работа, но на новичков пока попросту нет денег. ESPN сообщает, что Лапорта собирается найти баснословные 700 млн евро для приобретения новичков этим летом, львиная доля которых поступят от продажи телеправ, а остальная часть появится от проданных игроков. Одним из самых главных активов «Барселоны» считается Френки де Йонг, который так и не влился в каталонский футбол, а потому может вернуться к бывшему тренеру Эрику тен Хагу, возглавившему «МЮ», при котором показывал свой лучший футбол. Трансфер оценивается в 85 млн евро, то есть испанский клуб получит практически те же деньги, за которые он покупался несколько лет назад у «Аякса».

Еще одного, но менее статусного футболиста «Барселоны» может забрать Дженарро Гаттузо. Откуда здесь итальянец? Все просто: экс-тренер «Милана» в ближайшее время может принять «Валенсию», а в качестве первой трансферной цели значится Рикардо Пуч, который не входит в планы Хави.