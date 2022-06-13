Игорь Захаров: Карасева за границу взял я, кличку ему придумал, после этого у него начался взлет

Игорь Захаров прошел удивительный для российского арбитра путь. Перед тем, как начать судить, он в полной мере испытал на себе превратности судьбы профессионального футболиста, знатно поколесив по стране.

Уроженец Калуги выступал на позиции защитника за хабаровский СКА, «Океан» из Находки, владивостокский «Луч», самарские «Крылья Советов», петербургский «Зенит», ижевский «Газовик-Газпром» и краснодарскую «Кубань». Называл себя игроком номер один российского футбола по количеству часов в воздухе.

Вскоре после того, как повесил бутсы на гвоздь, Захаров взял в руки свисток и за три года прошел путь от арбитра второй лиги (ныне ФНЛ-2) до премьер-лиги, а еще через два получил категорию ФИФА. Отсудил 14 международных матчей, в 2008 году «Спорт-Экспрессом» был признан лучшим арбитром России и завершил карьеру.

Много лет трудился инспектором и за собственный счет содержал судейскую школу в Калуге, чьи воспитанники добирались даже до премьер-лиги. В последние годы развернутые интервью харизматичный судья стал давать значительно реже. С этого и начался наш разговор.

УСПЕЛ ПОРАБОТАТЬ ДИРЕКТОРОМ РЕСТОРАНА

- Игорь, давно Вас не было слышно. Чем сейчас занимаетесь?

- Занимаюсь восстановлением после многочисленных операций на ноге. Все-таки 25 лет провел в поле на профессиональном уровне, это очень много. Теперь вот расплачиваюсь (улыбается).

- Судейскую карьеру пришлось оставить по состоянию здоровья?

- Да. В какой-то момент у меня начались серьезные проблемы с позвоночником, отнялась рука. Куда только не ездил лечиться, даже в Китай. На сегодня здоровье вроде удалось стабилизировать.

- Тяжело было уходить из профессии?

- У меня все поэтапно. Сначала перестраивался психологически, когда закончил карьеру футболиста. Встал вопрос: что дальше? И практически сразу меня позвали на должность начальника команды. Одна из функций – работать с судьями. Так я увидел работу арбитров со стороны и решил, что мне это интересно.

Правда, пока шел к своей цели, успел поработать даже директором ресторана. Потом стал судьей, потом получил категорию ФИФА. Был признан лучшим арбитром России. А заканчивал карьеру уже в качестве инспектора и сейчас являюсь обычным пенсионером.

- Вы использовали интересный оборот «работа с судьями»…

- Я понимаю, к чему вы клоните, но не будем развивать эту мысль. Тогда, лет двадцать назад, работа с судьями означала – встретить и проводить. Сейчас этого нет.

- Почему перестали инспектировать? Это же фактически пожизненная работа.

- Было несколько причин: кто-то писал на меня жалобы, с кем-то были разногласия, ну и главная – здоровье. Сейчас мог бы снова вернуться к работе инспектора, но делать этого не хочу. Неинтересно.

КАК-ТО РОЗЕТТИ ПОЕХАЛ В КРАСНОЯРСК. И НЕ ВЫХОДИЛ НА РАБОТУ СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ДНЕЙ

- Как дела у российских судей?

- Так сейчас наши судьи отдыхают. Им выдалась такая прекрасная возможность поехать в отпуск именно летом. А не как мы – в лучшем случае, могли позволить себе выбраться на каникулы только в конце ноября.

Если серьезно, то наши чиновники, оглядываясь на Европу и перепутав нам сезоны (теперь мы живем по принципу «осень – весна»), совершили большую ошибку. Вы думаете еврокубки мы просто так не выигрываем? Раньше в конце августа – начале сентября раньше команды всегда были на пике формы, тогда как европейцы только начинали. Поэтому осенью мы были сильнее. В последние 10 лет история совсем другая. И требует отдельного разговора.

- Тогда давайте вернемся к состоянию российского судейства.

- Состояние стабильное. Стабильно тяжелое. Конечно, критиковать проще всего. Но, думаю, многие согласятся, что это объективная реальность. Количество ошибок резко возросло. Причем неоправданных и необъяснимых. Много ошибок, связанных с ВАР – это вообще отдельная песня. И началось все это не вчера.

- В последние годы нашими судьями руководят иностранцы. Почему у них не получилось что-то изменить?

- В свое время я работал в РФС – отвечал за судей в женском футболе и во второй лиге. В какой-то момент к нам приехал Роберто Розетти (лучший арбитр мира-2008 по версии IFFHS, в 2011-2013 годах возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС – Прим. ред.), и я начал с ним работать. Могу сказать, что это грамотный, интеллигентный человек. Но он так и не понял специфику нашего футбола.

Однажды я делал ему отчет в конце сезона. Подчеркнул разными фломастерами на карте России, кто, где, сколько играл во второй лиге за этот период. Он так и не смог во всем этом разобраться. И еще один интересный факт про него. Как-то раз он поехал в командировку в Красноярск. Пять дней потом на работу не выходил. Это же не Италия, где на велосипеде можно друг к другу в гости ездить.

У Виктора Кашшаи (лучший арбитр мира-2011 по версии IFFHS, в 2020-2021 годах возглавлял департамент судейства и инспектирования РФС – Прим. ред.) судейская квалификация ниже, чем у Розетти. И его работу я не понял вообще. Особенно во взаимодействии с журналистами. Его комментарии нужно было с каким-то специальным словарем расшифровывать.

Потом нам прислали португальца Витора Мануэла Перейру (в 1992-2002 годах арбитр ФИФА, в 2007-2010 глава судейского комитета Европейских профессиональных лиг, с сентября 2021 года по март 2022-го глава департамента судейства РФС – Прим. ред.). Я, кстати, до этого был с ним знаком. Очень неплохой судья, грамотный. Но как неожиданно приехал, так же неожиданно и уехал. Вернее, сбежал.

Так что, если подводить итоги их деятельности в России, можно сказать, что им на наш футбол все равно. Их менталитет нам не подходит. Европейцам была поставлена только одна задача – работать с премьер-лигой, а все, что ниже, им не интересно. Поэтому основной клубок проблем никто так и не распутал. И это одна из причин, почему у нас нет сегодня перспективной молодежи.

- Можно ли сказать, что назначения иностранцев добавили не порядка, а неразберихи в нашем судейском корпусе?

- Да нет. У нас всегда были проблемы. Но, безусловно, назначения европейцев их только усугубили. Начиная с 90-х годов у нас в судействе все идет волнами. Многие важные наработки быстро забываются. Где, например, сегодня турнир Латышева (лауреат ордена ФИФА «За заслуги», председатель Всесоюзной коллегии судей в 1949-1973 и 1979-1987 годах – Прим. ред.)? А ведь он был ведущим специалистом мира! Где ветеранские фонды помощи судьям? Этим никто не занимается. Это неинтересно.

У нас сейчас налицо проблема преемственности поколений – что в судействе, что в футболе. Расскажу такую историю. Я судил молодежный чемпионат Европы до 16 лет. Играли испанцы со словенцами. Испанцы проиграли, а через четыре года они выиграли чемпионат мира. С шестью футболистами в заявке из той команды, что тогда приезжала на ЧЕ. Вот это я называю правильной работой!

Сейчас у всего российского футбола появился хороший шанс использовать момент и заняться своим развитием. У нас все для этого есть. Стадионы уже построили в достаточном количестве, база наработок есть. Осталось, наконец, заняться молодежью.

ПОЛИГРАФ – УНИЖЕНИЕ. НО ЕГОРОВ ПРИ ХАЧАТУРЯНЦЕ ПРОХОДИЛ БЫ ЕГО РАЗ ПЯТЬ

- При всех претензиях к иностранцам вал судейских ошибок в каждом туре начался при россиянине Александре Егорове во главе департамента РФС (руководил им в 2018-2019 годах).

- И я очень часто говорил об этом публично.

- Мы не обвиняем его. Просто констатируем факт.

- А я считаю, что он очень виноват. Только зачем его сейчас обсуждать? Не много ли чести? Егоров отвратительно работал руководителем судейского корпуса. Удивительно, что ему дали так тихо и спокойно уйти после всего, что он наворотил. Да еще и назначили президентом Федерации футбола Мордовии. Егоров должен был уйти с позором! Если бы в то время руководителем был Ашот Хачатурянц, Егоров бы раз пять детектор лжи проходил бы. Если не больше.

- Вы сомневаетесь в его чистоплотности?

- Скажем так, сомневаюсь в его профессиональности и образованности.

- А Вы когда-нибудь проходили полиграф?

- Нет.

- Как относитесь к такой практике?

- Это унижение. Детектор лжи может иметь только второстепенное значение при принятии решений, потому что его результаты очень субъективны.

Случай из практики. У меня был конфликт с одним президентом клуба, занимающим этот пост и поныне. После одной из игр он остался недоволен моей работой, подошел и сказал: «Ты у меня закончишь». И я ему ответил: «А что Вы сделали, чтобы я начал?»

Судье всегда важно помнить о самоуважении и о том, что оценивать его работу и анализировать природу ошибок будет только его начальник. Если ошибки необъяснимы, это один разговор, но вообще-то ошибаются все, это нормально. Я тоже ошибался. Это входит в элемент игры.

Так что в истории с популярностью полиграфа в нашем футболе есть определенный перегиб. И потом, разбрасываться судьями недальновидно. Хорошие судьи – штучный товар. Чтобы воспитать арбитра премьер-лиги, нужно много лет.

И не забывайте, что сегодняшние судьи судят фактически миллионеров. Это тоже непросто. Ну, посадите вы всех арбитров РПЛ на детектор лжи, а дальше что? Кем заменить? Вот я слежу за играми первого дивизиона и могу сказать, что в мое время конкуренция между арбитрами там была серьезнее.

ВАР – ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ЗАЧЕМ ЭТИ НЕПОСИЛЬНЫЕ ТРАТЫ ФНЛ?

- Что не так с судьями ФНЛ?

- В судействе что главное? Понимание футбола и правильная оценка единоборств. То, чем славилась советская судейская школа. Важно понимать философию каждой отдельно взятой игры. Знаете, есть такое распространенное заблуждение, что судить о профессионализме арбитра можно по количеству розданных им за игру желтых карточек. Но это же смешно! Есть игры, где без них не обойтись. Это футбол, страсть.

- ФНЛ нужен ВАР?

- Это было бы серьезной глупостью. Начать с того, что тема ВАР возникла стихийно. Эта система еще только приходит к общему знаменателю. Как и история с флагами. Что это за правило теперь такое «Жди и смотри»? Я не понимаю! А если кто-то в это время получит травму, если игроку ногу сломают? Если футболист очевидно вне игры, что мешает поднять флаг?!

Очевидно, это придумали те, для кого футбол – это бизнес. Как и в случае с баллончиками. У судей что, недостаточно авторитета стенку выставить? С глазомером проблемы? Нет, просто кому-то выгодно закупать эти баллончики на стороне. Вот вы бреетесь? Знаете, сколько стоит пена для бриться? Рублей 200, наверное. Так эти баллончики по составу мало чем отличаются, а стоят на порядок дороже. Это и есть бизнес.

Как и в случае с ВАР. Они до сих пор не могут сформулировать единую трактовку правил. А ведь иметь ВАР на игре – дорогое удовольствие. Зачем сейчас эти непосильные траты ФНЛ? Клубам бы элементарно выжить, снимаются один за другим. Пусть для начала картинкой телевизионной займутся. Игры смотреть невозможно, ничего не видно. Как ВАР там будет работать?

ШИРОКОВ – ЧЕЛОВЕК НЕПОРЯДОЧНЫЙ

- Вы сказали, что ментальность игроков изменилась. А изменилось ли их отношение к судьям? Грубо говоря, боятся ли сегодня футболисты человека со свистком?

- Грамотного и принципиального не боятся, а уважают. Потому что недооценивать роль судьи на поле глупо.

- Давайте вспомним самые запоминающиеся столкновения с футболистами за Вашу карьеру.

- С Серегой Овчинниковым (легендарное удаление вратаря «Динамо», после которого он завершил карьеру игрока – Прим. ред.). И с Романом Широковым. Последний, конечно, человек непорядочный. И нынешние скандалы, связанные с его именем, просто очередное тому доказательство. Широкова я хорошо запомнил после одного матча, когда он выступал за «Зенит». Опять же запомнил, потому что Роман, мягко говоря, меня обманул. Но то, что он вытворяет сегодня… Нормальному человеку было бы стыдно. Ему – нет. В пылу борьбы драки на поле случаются, это нормально. Но идти целенаправленно бить в лицо начинающему судье…

- К Вам когда-нибудь пытался применить физическую силу?

- Если только Овчинников (улыбается). Но его тогда перекрыло, а журналисты раздули из этого целую историю. Тем более, что мы до этого были друзьями. Да и сейчас у нас остались хорошие отношения. Я его безумно уважаю. Он пришел сразу после игры тогда, извинился.

- Кто главный джентльмен сегодня в российском футболе? Сергей Семак?

- Семак показал себя очень интеллигентным образованным человеком. Но вообще-то у нас таких достаточно. Больше, чем тех, кто любит делать все исподтишка. Даже те, кто были раньше хитренькими, сегодня изменились и даже комментируют.

- Вы про Константина Генича?

- Генича помню по пермскому «Амкару». Мне он нравится, толковый парень.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СИЛЬНАЯ КОМАНДА В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ БЫЛА У ЛЕВНИКОВА

- Нравится ли вам работа Ашота Хачатурянца во главе судейского корпуса? Он ведь не из касты судей.

- Я пытался с ним встретиться пару раз, но не вышло. Откровенно скажу, для меня он противоречивая личность. Некоторые его решения мне непонятны. Все-таки, какие бы талантливые помощники у него ни были, он должен быть человеком из этого мира. Но в целом по его фигуре у меня однозначной позиции нет.

- Если Хачатурянц все-таки покинет пост главы судейского корпуса, есть ли альтернатива?

- Альтернативу всегда найдут. Достойные люди есть.

- Кто?

- Таких много.

- Уходите от ответа?

- Ухожу (улыбается).

- Сами согласились бы?

- Думаю, вряд ли. Видите ли, из-за профессиональных травм мне сложно ездить на работу каждый день. А руководитель всегда должен быть на месте. Но какой-то комитет мог бы возглавить, если бы поступило такое предложение.

- Когда в последний раз во главе судейского корпуса была самая сильная команда?

- Думаю, во времена Николая Левникова (с 2001 года по 2006 был президентом Коллегии футбольных арбитров РФС - Прим. ред.). Он провел несколько серьезных реформ, боролся с сумасшедшим давлением клубов. За один год он сделал так, что сразу шесть (!) российских арбитров составили серьезную конкуренцию топовым европейским. Повысил судьям зарплаты, начал проводить для них сборы. Да много чего еще.

Многие, наверное, уже забыли, как раньше у нас назначали судей – девушка в «Лужниках» шарики тянула. Ну, это же цирк какой-то! Левников это изменил. Сейчас тоже весело – назначают кого угодно и куда угодно. Вне всякой логики. Человек, извиняюсь, накосячил серьезно, а через неделю смотришь – опять его на матч какой-то назначают. Абсурд.

МАТЮНИН – ПОРЯДОЧНЫЙ ПАРЕНЬ СО СТЕРЖНЕМ

- История с Алексеем Матюниным Вам понятна?

- Не до конца. Я хорошо знал его отца – Валерия Матюнина, царствие ему небесное. Сына знаю меньше. Помню, молодой был, хулиганистый. Что случилось в данном конкретном случае, трудно судить. Но Алексей нормальный парень, порядочный.

- Тот злополучный матч «Химки - Крылья Советов» смотрели?

- Так как я живу недалеко от Химок, а играл за «Крылья Советов», поэтому принципиально не смотрел эту игру. Но потом всё-таки не удержался. И вспомнил, как однажды, когда судил вторую лигу, и мне регулярно присылали через РФС видеокассеты с плохим судейством, надо было отсмотреть материал с 38 (!) ошибками. Я сломался на 10-й и сказал своему руководителю, что больше не могу. Он посоветовал мне просто выкинуть эту запись. В матче «Химки» - «Крылья Советов» спорных моментов чуть поменьше, всего восемь.

- Что пожелали бы Матюнину в этой ситуации?

- У Алексея есть стержень, его так воспитывал отец. Ему нужен шанс, чтобы себя реабилитировать. Пусть начнет с другой лиги.

ЛУЧШИЙ ИЗ ХУДШИХ – БЕЗБОРОДОВ

- Кто в завершившемся сезоне мог бы получить «золотой свисток»?

- Что в этом, что в прошлом сезоне лучших нет. А лучший из худших – Владислав Безбородов. У Сергея Карасева тоже было много хороших игр, но были и провальные. И их было многовато для его уровня судейства. Хотя Сергей достиг больших высот для российского судьи, и какие-то ошибки ему уже непростительны. Кстати, в первую свою заграничную командировку он поехал со мной. Он тогда ничего не судил, только третий дивизион.

У меня была запланирована поездка в Испанию под эгидой ФИФА. И я взял с собой Алексея Николаева и Карасева. Так Сергей и начал судить на новом уровне. Из Испании с Николаевым мы тогда и кличку Карасеву сюда привезли – Small Collina. Его, кстати, Пьерлуиджи очень любит (Коллина, глава судейского комитета УЕФА - Прим. ред.).

- Любит не любит, а на чемпионатах мира и Европы Карасева в ближайшее время не будет.

- Там не будет не только его, не только наших судей, но и наших бригад, инспекторов, футболистов. ФИФА и УЕФА всегда проповедовали, что спорт – вне политики. К сожалению, они сломались или их сломали. Надеюсь, здравый смысл возобладает. Чиновники РФС должны быть более активными в этом направлении. И если говорить не только о футболе, а о спорте в целом: ну, какие мировые турниры без участия России? Им же неинтересно будет.

В РПЛ ПУСТОВОЙТОВА МОЖЕТ БЫТЬ АССИСТЕНТОМ ИЛИ НА ВАР. НО НЕ ГЛАВНОЙ

- Женщины-арбитры в мужском футболе – это нормально? Анастасия Пустовойтова сейчас, как рок-звезда, но в РПЛ главным арбитром ее не пускают.

- Настя замечательный человек, умный. Она всегда выдерживала жесткую конкуренцию. Если говорить о мужской премьер-лиге, то я категорически против. Объясню. Когда занимался женским судейством, соприкоснулся с совершенно другой психологией. Девушки вполне могут быть ассистентами, видеоассистентами, но в поле не надо лезть! Там никто тебе не простит ошибок из-за того, что ты женщина. Первый спорный момент – и поплывешь. Я не против девушек в футболе. Просто считаю, что вопрос психологической устойчивости еще никто не отменял. Не исключаю девушек-судей на уровне ФНЛ, но только не в премьер-лиге.

- Есть ли какие-то перспективные изменения в правилах игры, которые Вам кажутся интересными?

- Слушайте, они там в Европе уже несколько лет не могут договориться по поводу игры рукой. Или положения «вне игры». Судей только путают бесконечными изменениями в трактовках. За последние годы было внесено 120 поправок.

Кто там этим занимается? Мне рассказывали, что шпана какая-то местная. Им дали задание, вот они и рисуют. Но это же футбол, серьезная штука. Каждое изменение должно сначала пройти испытание в каких-то лигах, потом желательно собраться консилиуму. А пока получается, что от этих постоянных изменений судья как личность себя теряет, боится принять решение.

- Надо нашим судьям платить больше?

- На сегодняшний день – нет.

- Многие из них с Вами не согласятся. По сравнению с европейскими судьями они зарабатывают немного.

- Немного?! Сколько стоит один игра в премьер-лиге? 115 тысяч рублей. В среднем судья за сезон может отсудить 15 игр. Плюс зарплата 30 тысяч каждый месяц. Вот и посчитайте. Этого мало? У меня пенсия 23 тысячи. Не гневите бога! Посмотрите, как народ живет. Можно, конечно, в РПЛ ввести бонусную систему как в АПЛ, где по итогам сезона, если ты судил безошибочно, полагается премия. Но я вас умоляю! Нашим судьям тогда придется еще самим РФС доплачивать.

- Но наши же футболисты получают огромные деньги. Иногда даже больше, чем в Европе. А ошибки тоже делают и нередко…

- Не надо сравнивать. Футболисты – спортсмены, им по ножкам бьют. А судьи просто со своими свистульками бегают. Это обслуживающий персонал.

ИГРАЛ У САДЫРИНА, ПОЭТОМУ СЕГОДНЯШНИЙ «ЗЕНИТ» МНЕ НЕ БЛИЗОК

- В последние месяцы много говорилось о расширении РПЛ, но его так и не случилось. Как относитесь к идее увеличения клубов в премьер-лиге?

- По итогам нынешнего сезона – отрицательно. Был бы нарушен спортивный принцип. Но если говорить глобально, то лигу надо расширять. И к этому вопросу следует подойти с умом и начинать работу заранее, а не вносить изменения в последний момент. Не знаю, в курсе ли вы, но сейчас у нас в стране активно развивается футбол в формате 8 на 8. У них уже свое телевидение, своя пресса, свои лиги, множество профессиональных команд по стране. Там все по-взрослому. Они делают альтернативу нашему классическому футболу. Как бы РФС не упустил этот момент.

- За какую команду болеете?

- Ни за какую. А переживаю за все команды, где мне довелось поиграть.

- За «Зенит» тоже?

- Сегодняшняя концепция построения команды мне не очень близка. Я играл под началом Павла Садырина, а это, конечно, совсем другая философия. Но за играми «Зенита», конечно, слежу.

- Теперь к нам будет меньше приезжать иностранных тренеров. Большой шанс для российских специалистов.

- Лексаков каждый год исправно выпускает специалистов для нашего футбола. Их достаточно. Но понимаете, какая штука? Многим очень сложно перестроиться. Моих ровесников, например, которые вместе со мной заканчивали карьеру футболистов, уже нет в живых. Сломались, не смогли найти себя вне поля. Это не каждому дано.

- Вы никогда не думали попробовать себя в качестве тренера?

- Нет. Я сразу знал, что не мое. Стрессовая работа.

- Разве не у судей она самая стрессовая?

- Нам полегче, чем тренерам, поверьте. И потом, я как-то сразу поставил себе цель – стать самым лучшим судьей России. Помню, как Юрий Баскаков и Валентин Иванов надо мной смеялись. А потом я получил «Золотую мантию» (премия, которую ежегодно вручала газета «Спорт-Экспресс» лучшим судьям чемпионата России по футболу - Прим. ред.).

Для этого получил второе образование по специальности «психология». Повысил свои знания, и у меня пошло. Но тренер должен быть даже большим психологом, чем судья. Как говорил в свое время Олег Романцев в ответ на замечание, что в каждом клубе должен быть психолог: «А я на что?»