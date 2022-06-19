Широков опять «прославился» – вновь под горячую руку экс-капитана сборной России попали судьи

Широков сейчас является администратором футбольного клуба «Строгино», хотя арбитры в своем рапорте назвали его начальником команды.

Бывшего капитана сборной России наказали из-за инцидента, случившегося 29 мая после матча первенства Москвы между «Строгино» и «Родиной» среди футболистов 2008 года рождения.

Широков был крайне недоволен работой арбитров, угрожал им, оскорблял. В результате ему после игры показали красную карточку. Однако администратор ФК «Строгино» не успокоился, и продолжил ругаться на судейскую бригаду в подтрибунном помещении.

«В соответствии с ч.2 ст.54 положения комитета по безопасности и этике РОО МФФ, за оказание косвенного воздействия администратором ГБУ ФК «Строгино» Р.Н. Широковым на судей матча без цели влияния на спортивный результат матча – установить администратору ГБУ ФК «Строгино» Р.Н. Широкову запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности на территории г. Москвы на срок 6 месяцев и наложить штраф в размере 40 000 рублей», – говорится на сайте Московской федерации футбола.

Телеграм-канал «Але, рэф» ранее цитировал запись судей в рапорте матча: «Начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н. подошел к судейской бригаде и начал высказывать свое недовольство, используя нецензурные выражения. – (приводить эти выражения мы не станем. Кроме этого, он угрожал арбитрам тем, что сделает так, что они больше судить не будут. – Прим. ред.). Зайдя в подтрибунное помещение, начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н., не успокаиваясь, продолжал вести себя некорректно, применяя нецензурную брань, а также угрожая физической расправой».

Также Широков оштрафован на 10 тысяч рублей за неявку на заседание комитета и обязан в течение 10 дней принести извинения судьям игры.

Стоит напомнить, что Широков и во времена своей карьеры отличался буйным нравом. Во время выступления за «Зенит» после выездного матча в Казани Широков матерился на фаната питерской команды. Видео тогда разлетелось по интернету.

А в августе 2020 года он избил арбитра любительского матча Никиту Данченкова прямо на поле во время игры. Широков участвовал в этом матче в качестве игрока.

Широков тогда был приговорен к 100 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 100 тысяч за моральный ущерб.