Недурственная лига, или О так себе импортозамещениях

Предложения нашего читателя – по ссылке.

Далеко не со всем согласен, а некоторые вещи в статье нашего читателя могу воспринимать лишь с иронией. Но полемика есть полемика – кто-то возражает, кто-то соглашается. Да, обновляться Лиге надо. В том числе и внешне. Медведь – не самая удачная визуализация для русского футбола. Я лично об этом говорил еще Сергею Прядкину несколько лет назад, когда вводилась эта история. Медведь – животное агрессивное, страшное и большое. Вряд ли это самая удачная история. Тем более сейчас, когда эти медвежьи качества многие у нас, напротив, в себе пестуют и искренне считают поводом для гордости.

Но все равно тогда это было определенным прорывом вперед. Ну, ок, не прорывом – шагом вперед: вместо длинной аббревиатуры РФПЛ мы получили более краткую, да к тому же еще хоть с какой-то визуализацией.

Но причем тут эти слова – «премьер», «суперлига»? Они какое отношение имеют ко всему происходящему? Во-первых, с чего вы решили, что слово «премьер» вообще никуда не делось? Никому же не придет в голову называть «премьер-министра» лохматым советским окказионализмом «председатель правительства». Жизнь требует краткости и быстроты, а не казенщины. Именно потому – «первый вице-премьер», а не «первый заместитель председателя правительства».

Помните, сколько смеха вызвал тренер питерского «Зенита» Сергей Семак, когда вместо короткого рассказа о том, что еще на год остается в команде, он долго рассуждал, как «активировал опцию продления трудового соглашения сроком на один год»? Зачем весь этот бюрократический дух?

С фразой «Зенит – это Питер, а Питер – это Зенит» не соглашусь категорически. Питер – это и архитектура, и наука, и история, и искусство в самом широком смысле. Питер куда больше, чем «Зенит». Какое отношение сине-бело-голубые имеют к Петру, к Неве, к «Отсель грозить мы будем шведу»? Более того, «Зенит» - не просто куда меньше, чем Питер. Один бренд не работает синергитично на второй. «Зенит» сильно принижает Санкт-Петербург. В конце концов, у большинства граждан в РФ отношение к Санкт-Петербургу куда лучше, чем к «Зениту».

Поэтому вся эта производная цепочка с устойчивыми выражениями не имеет для нас никакого смысла, потому что она в основе своей ложная. А слово «супер» – так себе импортозамещение для слова «премьер». Если уж так хочется с русскими корнями, то премьер-лигу надо назвать «недурственная» – вполне себе интеллигентное и очень русское словечко. Но тогда ФНЛ придется переименовывать в «дурственную» лигу?

Ну, а про «мировую лигу». У нас есть депутат Пайкин, который потребовал от чемпионатов мира переименоваться, так как там нет и не будет в ближайшие годы россиян. Зачем заново воспроизводить инфоповоды для сатирических стрел в наш адрес?