ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Недурственная лига, или О так себе импортозамещениях

Главный редактор «Советского спорта» отреагировал на полемичные предложения нашего читателя по ребрендингу РПЛ.
Недурственная лига, или О так себе импортозамещениях
19 июня 2022 21:00
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК «Зенит»

Предложения нашего читателя – по ссылке.

Далеко не со всем согласен, а некоторые вещи в статье нашего читателя могу воспринимать лишь с иронией. Но полемика есть полемика – кто-то возражает, кто-то соглашается. Да, обновляться Лиге надо. В том числе и внешне. Медведь – не самая удачная визуализация для русского футбола. Я лично об этом говорил еще Сергею Прядкину несколько лет назад, когда вводилась эта история. Медведь – животное агрессивное, страшное и большое. Вряд ли это самая удачная история. Тем более сейчас, когда эти медвежьи качества многие у нас, напротив, в себе пестуют и искренне считают поводом для гордости.

Но все равно тогда это было определенным прорывом вперед. Ну, ок, не прорывом – шагом вперед: вместо длинной аббревиатуры РФПЛ мы получили более краткую, да к тому же еще хоть с какой-то визуализацией.

Но причем тут эти слова – «премьер», «суперлига»? Они какое отношение имеют ко всему происходящему? Во-первых, с чего вы решили, что слово «премьер» вообще никуда не делось? Никому же не придет в голову называть «премьер-министра» лохматым советским окказионализмом «председатель правительства». Жизнь требует краткости и быстроты, а не казенщины. Именно потому – «первый вице-премьер», а не «первый заместитель председателя правительства».

Помните, сколько смеха вызвал тренер питерского «Зенита» Сергей Семак, когда вместо короткого рассказа о том, что еще на год остается в команде, он долго рассуждал, как «активировал опцию продления трудового соглашения сроком на один год»? Зачем весь этот бюрократический дух?

С фразой «Зенит – это Питер, а Питер – это Зенит» не соглашусь категорически. Питер – это и архитектура, и наука, и история, и искусство в самом широком смысле. Питер куда больше, чем «Зенит». Какое отношение сине-бело-голубые имеют к Петру, к Неве, к «Отсель грозить мы будем шведу»? Более того, «Зенит» - не просто куда меньше, чем Питер. Один бренд не работает синергитично на второй. «Зенит» сильно принижает Санкт-Петербург. В конце концов, у большинства граждан в РФ отношение к Санкт-Петербургу куда лучше, чем к «Зениту».

Поэтому вся эта производная цепочка с устойчивыми выражениями не имеет для нас никакого смысла, потому что она в основе своей ложная. А слово «супер» так себе импортозамещение для слова «премьер». Если уж так хочется с русскими корнями, то премьер-лигу надо назвать «недурственная» вполне себе интеллигентное и очень русское словечко. Но тогда ФНЛ придется переименовывать в «дурственную» лигу?

Ну, а про «мировую лигу». У нас есть депутат Пайкин, который потребовал от чемпионатов мира переименоваться, так как там нет и не будет в ближайшие годы россиян. Зачем заново воспроизводить инфоповоды для сатирических стрел в наш адрес?

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Недурственная лига, или О так себе импортозамещениях
Недурственная лига, или О так себе импортозамещениях
Главный редактор «Советского спорта» отреагировал на полемичные предложения нашего читателя по ребрендингу РПЛ.
19.06.2022 21:00
Футбол
автор: Николай Яременко
Как папа римский благословил Бышовца перед Олимпиадой
Как папа римский благословил Бышовца перед Олимпиадой
Вспоминаем, как СССР разбил Бразилию в футбольном финале Олимпиады-88 и что этому предшествовало.
19.06.2022 19:07
Футбол
автор: Михаил Боков
Сеск Фабрегас. Заменить Эриксена, вернуться домой или покорить США?
Сеск Фабрегас. Заменить Эриксена, вернуться домой или покорить США?
Несмотря на травмы и 35-летний возраст, Сеск сразу после ухода из «Монако» поспешил заявить, что не собирается заканчивать карьеру. Мы рассмотрим четыре интересных варианта для продолжения карьеры Фабрегаса.
19.06.2022 18:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба – в «Галатасарае», Ахметов – в «Краснодаре» и другие трансферные слухи
Дзюба – в «Галатасарае», Ахметов – в «Краснодаре» и другие трансферные слухи
Самые актуальные и важные трансферные новости за 19 июня, собранные для вашего удобства в одном материале.
19.06.2022 17:56
Футбол
автор: Никита Шмытов
Борис Рапопорт: Зарема женщина неглупая, всё реально понимает. Но – пиарится
Борис Рапопорт: Зарема женщина неглупая, всё реально понимает. Но – пиарится
Бывший наставник «Зенита» поделился своими соображениями относительно проведения Суперкубка в Питере. Главный его тезис: Зарема Салихова может говорить всё, что угодно, но я здесь больше пиара, нежели разумных моментов.
19.06.2022 17:51
Футбол
автор: Вадим Федотов
Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола
Спастись от «синдрома Широкова». Экс-капитана сборной России отлучили от футбола
Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, трехкратный чемпион России, двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА, бывший спортивный директор «Динамо» и советник министра спорта Московской области – регалии человека, которого отстранили на полгода от футбольной деятельности в Москве.
19.06.2022 17:01
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Широков опять «прославился» – вновь под горячую руку экс-капитана сборной России попали судьи
Широков опять «прославился» – вновь под горячую руку экс-капитана сборной России попали судьи
Бывший футболист сборной России Роман Широков отстранен от футбольной деятельности в Москве на полгода.
19.06.2022 09:56
Футбол
автор: Юрий Волохов
Андрей Червиченко: В Турции у Дзюбы должно получиться, иначе его ждет судьба Кокорина
Андрей Червиченко: В Турции у Дзюбы должно получиться, иначе его ждет судьба Кокорина
Артем Дзюба перейдет в один из турецких клубов. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Фенербахче», но сегодня появилась информация, что Дзюба станет игроком «Галатасарая».
18.06.2022 23:15
Футбол
автор: Юрий Волохов
Гудбай, «Премьер», или Здравствуй, «Супер»!
Гудбай, «Премьер», или Здравствуй, «Супер»!
Читательская почта «Советского спорта» работает! Мы получили материал от Георгия Алексеева, кандидата физико-математических наук, публициста, эксперта аналитических передач. Далеко не со всем согласны, а некоторые вещи можем воспринимать лишь с иронией. Но в порядке полемики предлагаем вам ознакомиться с идеями читателя и, может быть, согласиться или возразить.
18.06.2022 13:59
Футбол
автор: Георгий Алексеев
«Спартак» принудили к матчу за Суперкубок
«Спартак» принудили к матчу за Суперкубок
Кажется, игра за Суперкубок пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге в ее первоначальном классическом формате – за трофей поборются чемпион страны и обладатель Кубка России. Вопрос с бойкотом матча «Спартаком», вероятно, закрыт.
18.06.2022 13:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
У Медведева воскресенье — выходной? Как наш Даня проиграл пятый финал подряд и наорал на тренера
На турнире в Галле Даниил Медведев в финальном матче вчистую уступил поляку Хуберту Хуркачу – 1:6, 4:6.
Проколы по-парижски. «ПСЖ» не уговорил Зидана и не переубедил звезду «Реала»
По сообщениям СМИ, Зинедин Зидан окончательно отказался возглавить этим летом «ПСЖ», ряды которого также не пополнит Винисиус Жуниор.
Роман-рукоприкладец. Чем для Широкова обернулось новое нападение на судей
Роман Широков снова влип в историю: бывший полузащитник сборной России на полгода отстранен от футбольной деятельности в Москве решением столичной федерации футбола.
Так покинула ли Пугачева сеульский теплоход? Как СССР разбил Бразилию в футбольном финале Олимпиаде
В решающем матче Игр в Сеуле-1988 советские футболисты совершили, казалось, невозможное - победили бразильцев с Ромарио и еще тремя будущими чемпионами мира в составе. «Плеймейкер» вспоминает подробности триумфа команды Анатолия Бышовца.
«Политическая» победа Эмметта, натужный триумф Исмагулова и громкое фиаско Дураева. Итоги UFC Austin
На турнире UFC в Техасе Джош Эмметт в главном бою вечера спорно победил Кэлвина Каттара, а россиянин Альберт Дураев оглушительно проиграл Хоакину Бакли.
Василевского накрыло «лавиной». Как российский супервратарь пропустил семь голов в финале Кубка Стэнли (видео)
Во втором матче финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил на своем льду «Тампу» (7:0) и повел в серии 2-0.
Не судите — да не судимы будете! Как американский «насильник» вернулся в российский хоккей
Омский «Авангард» заключил контракт с 28-летним американским форвардом Ридом Буше, который ранее покинул КХЛ на фоне уголовного скандала.
Из-под одеяла – на высоту третьего этажа! Как Елена Исинбаева установила 28 мировых рекордов
Серию материалов, приуроченных к 30-летию российского спорта, продолжает портрет двукратной олимпийской чемпионки и многократной рекордсменки мира по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.
Левандовски хочет в «Барселону», а Погба — в «Ювентус»! Главные трансферы лета-2022
В летнее трансферное окно уже успели состояться и сорваться несколько крутых футбольных трансферов, а некоторые вот-вот станут реальностью. «Плеймейкер» составил видеоподборку самых обсуждаемых переходов в России и Европе.
«Почему «Динамо» не позвало Газзаева? Ну а «Спартак» издевается над футболом». Канчельскис — о тренерах-иностранцах в РПЛ
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» в комментарии для «Плеймейкера» высказал недоумение по поводу того, что «Спартак» и «Динамо» вновь сделали ставку на иностранных тренеров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика