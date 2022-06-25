Дмитрий Селюк: С турками Дзюбе не надо связываться, там обманывают. Артем подошел бы «Сочи»

В последние дни появлялись новости, что Артем вот-вот подпишет контракт с «Фенербахче». Вскоре стамбульский клуб эту новость опроверг – мол, мы даже и не общались с Дзюбой. Хотя промелькнула и другая новость – не договорились по деньгам.

Затем пошли разговоры, что Дзюба перейдет в другой турецкий гранд – «Галатасарай». Затем и эту новость опровергли.

- Что-то не складывается у Артемки с турками, - вопрос футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- С турками вообще лучше не связываться, это опасно. В Турции постоянно обманывают, не платят игрокам деньги. Не нужен ему берег турецкий.

- Но гранды вряд ли обманывают?

- Клубы условной большой четверки» - да. Просто на них у УЕФА есть управа, а они постоянно играют в еврокубках. Хотя и там не без проблем – задержки по зарплате. В вот остальные – это беда. У меня играл футболист в Турции, я весь год судился – ему не платили. В конечно итоге отсудили наши деньги, но зачем мне эта нервотрепка? Мне из Турции каждый день звонят. Как только до конкретики доходит – пропадают.

И, кстати, с грандами там тоже не все хорошо. Могут наобещать много, а потом ничего не выполнить.

Поэтому совет Дзюбе – взять 50 процентов зарплаты сразу.

- Как думаете, почему Дзюбе не удалось договориться с турками? Очевидно, что переговоры велись.

- Турки со всеми ведут переговоры. Говорят: «Дайте разрешение на переход». А потом игрок переходит в какой-то клуб, тут появляются турки и тычут этим разрешением, хотят денег срубить.

- Хорошо, в Турцию вы Дзюбе не советуете ехать. Но где ему продолжить карьеру?

- «Сочи» - отличный вариант, Артем очень пригодился бы там. Другой вопрос: нужен ли Артем «Сочи»? Но в «Сочи» очень хорошо все бывшие игроки «Зенита» адаптировались.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За это время он сыграл за команду 249 матчей. Забил 108 мячей, сделал 70 результативных передач. С «Зенитом» Дзюба выиграл четыре чемпионата России, два Кубка России и три Суперкубка.