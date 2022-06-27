Хачатурянц ушел. Кто заменит – Алаев, Чебан или ..?

Итак, как уже предполагал «Советский спорт» накануне, глава РПЛ Ашот Хачатурянц подал в отставку.

Один из главных вопросов – кто станет новым главой РПЛ. Если в прежней логике ситуация была понятна: рано или поздно Прядкина снимут – и поставят Хачатурянца. Это была давняя идея Дюкова. То сейчас, что называется, возможны варианты. В том числе и варианты с временным назначением или с постоянной фигурой.

Если решат сейчас не сильно поднимать шум в связи с перестановками, то могут временным начальником над Лигой поставить Сергея Чебана – недаром его столько времени не увольняли из РПЛ. Исполнительный директор все знает о хозяйстве, да по большому счету, говорят, можно поспорить, кто больше рулил в прежние времена – Сергей Прядкин или Сергей Чебан.

Но есть вариант уже готовый. Минуя временный статус. Вариант, который, наверняка, очень многих устроит. Это Александр Алаев. Накануне мы уже цитировали гуляющую по телеграм-каналам формулу с последующей цепочкой назначений: «Лигу, скорее всего, возглавит Александр Алаев – ему это и по статусу, и по реальным умениям. На ФНЛ он закис немного. Но вот продолжать быть генсеком/гендиром РФС у него уже точно не получится: совмещать с ФНЛ это ещё можно было (слишком низко от его проблем та Лига), а вот здесь конфликт интересов будет прямой».

И вот тут встает в полный рост вопрос: если Алаев покидает пост генсека РФС, пост ключевой, позволяющий решать и контролировать (и в правильном виде преподносить президенту футбольного союза нужную информацию и уже готовые проекты решения), то кто этот пост занимает? Скорее всего, один из замов. Максим Митрофанов. Для РФС это означает серьезную перетряску.

«РБК Спорт» пишет, что Хачатурянц покинет пост и сам назначит Александра Алаева временно исполняющим обязанности главы РПЛ. Дальше лига может поддержать или не поддержать кандидатуру Алаева. В случае, если кандидатуру поддержат, его назначат на пост и.о. После этого РПЛ должна объявить о досрочных выборах и предупредить о них Российский футбольный союз не позднее чем за 40 дней.

Алаев – основной кандидат. У него есть поддержка со стороны больших клубов. ЦСКА, «Зенит» – в их числе, а их позиция часто является решающей. Не только во время голосования, а именно во время дискуссии, когда надо аргументированно склонить большинство в свою сторону.

Впрочем, есть еще имена на пост главы РПЛ. Среди прочих, называют гендиректора «Ахмата» Ахмеда Айдамирова. Если Алаев связан пуповиной с РФС, то Айдамиров точно смог бы стать голосов клубов. Но у большинства наблюдателей сложилось мнение, что РФС будет противиться и при неофициальных процедурах не согласует его кандидатуру.