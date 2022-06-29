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«Спартак» Абрамовича может сбросить «Зенит» с вершины

Главная новость вчерашнего вечера – «Лукойл» может продать «Спартак» компании «Евраз», где ключевым акционером является экс-владелец «Челси» Роман Абрамович.
«Спартак» Абрамовича может сбросить «Зенит» с вершины
29 июня 2022 13:32
автор: Юрий Волохов
автор фото: Советский спорт

Правда, в «Евразе» эту новость опровергли:

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», – заявили в компании.

Однако дыма без огня не бывает. Очевидно, что Абрамович прикипел к футболу прочно. После того, как стало известно о продаже российским олигархом «Челси», стали появляться новости о возможной покупке им футбольного клуба то в Турции, то в Португалии. Не ясно, была ли под этой информацией реальная основа, однако тенденция очевидна – видимо, эти вбросы были основаны на каком-то инсайде из ближайшего окружения Роман Абрамовича.

Но зачем амбициозному олигарху покупать третьеразрядный турецкий клуб? Человек сделал из заштатного «Челси» клуб мирового уровня, выиграл с ним кучу самых престижных трофеев. Ну, какая Турция? Тем более, речь шла не о «Фенере» или «Галатасарае», хотя и турецкие гранды вряд ли удовлетворят футбольные амбиции Романа Аркадьевича.

Да и зачем нам берег турецкий, если есть возможность купить самый народный, самый популярный российский клуб? Поэтому новость о покупке «Евразом» «Спартака» выглядит вполне логично в свете того, что главным акционером компании является Роман Абрамович (28,64% акций).

Не стоит думать, что сделка о продаже «Спартака» произойдет завтра, но, учитывая вышесказанное, в некой не столь отдаленной перспективе это вполне реально. А уж если действительно Абрамович займется «Спартаком», он будет создавать амбициозный проект, который всерьез может потеснить «Зенит» с Олимпа.

Непосредственным управлением «Челси» все эти годы занималась Марина Грановская, именно с ее именем связаны все успехи лондонского клуба. На днях она тоже покинула «Челси». Вместе с ней ушел и легенда клуба Петер Чех, в последние годы работавший спортивным советником. Вся команда Абрамовича покинула клуб. Грановская является одним из лучших менеджеров мирового футбола. Думается, вывести в лидеры российского футбола «Спартак» ей будет интересно.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Разговоры о возможной продаже «Спартака» появились после ухода 27 июня из «Лукойла» Леонида Федуна, который покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Ранее Федун бросал фразы журналистам, из которых можно сделать вывод, что владелец хочет уйти из футбола. Например, после завоевания красно-белыми Кубка России Федун сказал, что он начинал работу в «Спартаке» с выигрыша Кубка, и вот его цикл в этом клубе завершается еще одной победой в Кубке России. Это было весьма недвусмысленное заявление. Затем последовал уход из «Лукойла».

НАША СПРАВКА

Крупнейшими совладельцами «Евраз» являются Роман Абрамович (28,64% акций), Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).

источник: «Советский спорт»
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