Газинский предложил свои услуги ЦСКА. Команде он не нужен, но медосмотр прошел все равно

Полузащитник Юрий Газинский прошел медосмотр в ЦСКА, сообщает «Чемпионат». Примечательно, что несмотря на это, в клубе не только приняли решения о судьбе футболиста, но даже не вступали с ним переговоры по условиям контракта.

Ситуация выглядит крайне странно, ведь раз не было переговоров, то и реального интереса к футболисту нет. Иначе стороны хотя бы очертили контуры соглашения, чтобы потом не выяснилось, что все друг друга не так поняли, и драгоценное время потеряно. Но зачем тогда вообще отправлять его к врачам?

Журналист Иван Карпов объясняет логику так: Газинский сам предложил армейцам свои услуги, а те в ответ дали понять, что опорный полузащитник будет лишь пятым (!) кандидатом на две позиции в центре поля.

Нюанс в том, что ЦСКА действительно нужна пара хороших центральных полузащитников, что подтвердили и три товарищеских матча, в которых Владимиру Федотову не хватало ни качества, ни количества (три поражения без забитых мячей). И если впереди худо-бедно игроки есть, то доставлять им мяч, забирая плацдарм во второй трети поля, особо некому: Максим Мухин не про владение мячом, с позицией Ивана Облякова не определились (прошлый сезон отлично отыграл слева), а Кристиян Бистрович заскучал по родине и обнаружил мышечную травму.

Но даже в такой ситуации Газинский выглядит очень слабым вариантом. Во-первых, в июле ему исполнится 33 года. Во-вторых, половину прошлого сезона он лечился от травм и в итоге был отпущен на свободу «Краснодаром», у которого еще более аховые кадровые проблемы. В-третьих, странно отпускать родного Алана Дзагоева и хорошо знакомого Ильзата Ахметова ради игрока в предпенсионном возрасте с минимумом сильных качеств.

Ну, и главное. ЦСКА в середину поля нужны футболисты другого типажа. Вот гениально ведущий игру Кристиан Нобоа пригодился бы, но ему аж 37, да и вроде как Федотов обещал «Сочи» не переманивать футболистов. Зато есть еще Магомед Оздоев, ушедший из «Зенита» после истечения контракта. Он превосходит Газинского по всем параметрам – как оборонительным, так и атакующим. При наличии средств можно договориться даже по Дмитрию Баринову из «Локо».

Вместе с тем задачей номер один в середину поля наверняка является опорник, которого красно-синие ищут не первый год. Они перепробовали здесь массу вариантов. Об этом мы уже писали.

Команде не хватает настоящего бульдога, способного в одиночку перегрызать центр поля, развязывая руки находящемуся рядом «бок-ту-боксу». В теории им мог бы стать Мухин, но ему не хватает выучки и умения выбрать позицию. Появление такого игрока расширит выбор его партнеров. В оборонительной игре пару может составить Мухин, в более динамичной Бактиер Зайнутдинов, для позиционных атак подойдет Обляков. Или кто-то из новичков. Но никак не Газинский, максимальные амбиции которого не распространяются дальше выхода на замену.

Однако ж нельзя исключать, что этот переход все-таки состоится, поскольку сезон все ближе, а усиления Федотов никак не дождется. И так новых игроков придется адаптировать к игре уже по ходу матчей… Да и вообще не факт, что хорошие футболисты появятся. Это зона ответственности Романа Бабаева, но к нему в последние годы все больше вопросов. Да, переговоры он ведет прилично, но выбор игроков слишком часто оказывается ошибочным. Так что если средств не хватит или потенциальные новички заартачатся (а среди иностранцев на отказ можно нарваться легко), Газинский может действительно остаться последним вариантом. И это будет яркой оценкой работе всего менеджмента.

Так что данная ситуация – тест для руководства клуба и лично Бабаева. Если удастся выйти из нее с честью, можно будет только поаплодировать. Хотя все равно не понятно, зачем давать надежду футболисту, который команде не нужен и вряд ли останется к старту сезона.