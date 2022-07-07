Современные технологии в игре: роботы на футболе

Данный материал – из читательской почты, которая с каждым днем растет все активнее. Материал от пресс-службы факультета робототехники «Синергии» начинался следующими словами: «Здравствуйте, коллеги! Вы ранее писали о предстоящем матче за Суперкубок России по футболу.

Мы провели исследование о роботизированных камерах, которые используют на телевидении при съемках спортивных и иных мероприятий. Статья актуальна, поскольку трансляция матча будет обеспечена за счет современных технологий (роботов)».

При слове «робот» многие представляют перед собой американскую собаку Spot или гуманоида Atlas. Смотреть на их подвиги пока можно только с улыбкой, однако есть сферы деятельности человека, где роботы уже чувствуют себя как в своей тарелке и значительно облегчают людям жизнь.

Так, можно смело заявить, что эти машины завоевали телевидение. У людей больше нет необходимости передвигать тяжелые металлические конструкции: зачем это делать, если камеры в автоматическом режиме меняют высоту, обеспечивая динамичную высококачественную трансляцию спортивного события, а человек дистанционно управляет всей системой, контролируя перемещение роботов до миллиметра.

На некоторых студиях камеры двигаются по рельсам, которые огибают все помещение, а управление этой конструкцией происходит благодаря джойстику или геймпаду. С помощью нового подъемник, созданного из углеродного волокна, скорость перемещения камер вверх-вниз достигает 15 сантиметров в секунду, поэтому операторы с легкостью могут выбирать ракурс и снимать четкую картинку.

До последнего времени казалось просто немыслимым, чтобы матчи, фильмы и шоу снимались без участия человека. Но теперь камеры помещают на полностью роботизированные штативы, устанавливают их на конструкции, прикрепленные к стенам или потолку, и тогда камеры напоминают пауков.

На предстоящем матче будут использовать именно такие «камеры-пауки»: их натягивают на тросы над стадионом, и создается впечатление, будто камеры скользят по тонкой паутине.

Управление робототехническими системами осуществляют профильные специалисты, потребность в которых растет с каждым годом.

– Роботы используются не только для обеспечения качественной трансляции массовых мероприятий: они стали незаменимыми помощниками в медицине, транспортной сфере, науке и других отраслях. В текущей ситуации Россия вынуждена разрабатывать независимые роботехнические решения, а для этого нужны молодые специалисты, обладающие практическими навыками программирования, разработки ПО, конструирования. Именно таких людей выпускает «Синергия», – прокомментировал Андрей Волостнов, директор факультета робототехники «Синергии».