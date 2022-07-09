Дмитрий Селюк: Впечатление, у «Спартака» вышли ветераны, «Зенит» был выше на голову

- Что ожидали от этого матча?

- Что ожидал, то и произошло. «Зенит» просто на голову выше «Спартака» во всех компонентах. Ощущение, что за «Спартак» вышли ветераны, которые играли вчера. Игроки «Зенита» были быстрее во всех эпизодах, доигрывали эпизоды до конца, и были быстрее во всех компонентах. Бразильцы носились – молодцы. «Спартак» сегодня сделал прорыв: с 1:7, до 0:4.

Хочу сказать одну вещь. Часто слышны разговоры, что «Зениту» помогают сателлиты – «Сочи», теперь это будет «Оренбург». «Зениту» не надо помогать, он выше всех на голову в РПЛ. Правда, я пока не видел в деле «Динамо», но остальных он выше на голову. При такой игре «Зенит» к декабрю должен стать чемпионом. Для интереса нужно сделать так, чтоб «Зениту» за победу давать два очка, остальным – три. И все равно «Зенит» выиграет чемпионат.

- «Спартак» чем-то дивил?

- Ничем. Абаскаль – абаскалился. Ничего он пока не поменял, никаких новых идей и заготовок мы не увидели. Единственное, я сразу обратил внимание, что он не поставил в основной состав Литвинова. Я всегда говорил, что Литвинов - не игрок уровня «Спартака». В конце он вышел на замену и помог Кассьерре забить гол. А Кассьерра – молодец! Второй раз вышел и опять забил.

И надо отдать должное Сергееву, я к нему относился с долей скептицизма, но он сегодня забил очень красивый гол. Видимо, тренировки с такими мастерами, как Малком, Клаудиньо и т.д., дают результаты.

Суперкубок получился, я полагал, что будет довольно унылое зрелище, но футболисты «Зенита» постарались и подарили болельщикам праздник.

И все эти разговоры о месте проведения Суперкубка теперь выглядят смешно. Где бы не играли – результат был бы таким же. И для «Спартака» хорошо, что играли не в «Лужниках», иначе «Спартаку» было бы стыдно перед своими болельщиками. А так – «Зенит» выиграл, ему просто удобнее, и ресторан заказали в Питере.