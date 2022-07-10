Наш российский Супербоул. Калькулируем субботний матч

Мой музыкально продвинутый коллега Артём ЗИБРАК уже подробно рассказал о списке музыкантов и о причинах его корректировки. Повторяться не буду. Скажу лишь, что некоторые приведенные нами тезисы все-таки требуют пояснений.

СВИСТ БЕЗ ПОЛИТИКИ

Сам факт выступления тех или иных музыкантов стал разменной монетой в разгоряченных спорах последних дней. С утра субботы в немалое число телеграм-каналов стучались посредники с просьбой разместить «наезд» на организаторов концертной программы – мол, выступать будут и те, кто в последние месяцы имеет позицию, отличную от взглядов «патриотов».

Уже после матча размещать стали многочисленные подробности – о том, сколько стоил перелет бизнес-классом Шуры Би-2 и Левы Би-2 из Москвы в Питер, сколько стоило проживание в московских Four Seasons, и о том, что ценник за сам концерт (точнее, за 15-минутное выступление) составил 50 тысяч евро. И «вишенкой на торте» - проплатил это, дескать, сам губернатор.

Пришлось уже самим музыкантам вмешиваться – все заявили, что ни копейки за концерт не получили, играли просто потому, что хотели поддержать каждый – своих любимцев. «Би-2» болеют за «Спартак», поэтому вышли играть в красно-белых шарфах, за что и подверглись свисту. Те, кто вбрасывают вам про освистывание трибунами политической позиции – как минимум, на стадионе не были. Дело в том, что играли «Би-2» после финального свистка и перед награждением «Зенита» - разумеется, такая «затяжка времени» питерским болельщикам не очень-то понравилась.

Спросите, почему точно так же не освистывали певицу МакSим? Она ведь точно так же ассоциируется со «Спартаком»… Просто она пела перед матчем, задолго до стартового свистка, когда трибуны были еще практически пустыми.

Вот вам и все простые ответы на банальные вопросы.

НАШ РОССИЙСКИЙ СУПЕРБОУЛ: КАЛЬКУЛИРУЕМ

Доходы от Суперкубка, скорее всего, будут самыми высокими за всю историю турнира. По первоначальным прикидкам, прибыль (подчеркиваем: не выручка, а именно прибыль) оценивается в сумму от 60 до 100 миллионов рублей.

По регламенту, прибыль распределяется между командами и РФС. Союз направляет свою долю (она нам неизвестна) на благотворительность.

Высокая маржинальность обеспечена билетной политикой: продано 55 тысяч мест, в том числе 20 тысяч – москвичам. Реализована широкая партнерская программа, а звезды – повторим снова (речь не только о «Би-2», но и о «Танцах минус», Александре Розенбауме и других) – все выступали без гонораров, а за идею.

И последнее – совершенно нормально. На Супербоуле годами в очереди стоят, чтобы бесплатно спеть две-три песни в перерыве.