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Кто в России всех старее? Как футбольные клубы древностью тягаются

ЦСКА, «Спартак» и другие клубы оспаривают звание старейшей команды страны. Вносим ясность в их историю и рассказывает, как клубы манипулируют датами своего рождения.
Кто в России всех старее? Как футбольные клубы древностью тягаются
11 июля 2022 21:16
автор: Михаил Боков
автор фото: «Плеймейкер»

«Спартак» или ЦСКА? «Зенит» или «Динамо»? Какой российский клуб — самый старый? Эти традиционные вопросы задали наши партнеры из издания «Плеймейкер». И вот какой ответ получили.

«СПАРТАК»

Официальный год основания: 1922

Почему: 18 апреля 1922 года предтеча «Спартака», «Московский клуб спорта» (МКС) сыграл свой первый товарищеский матч (против «Замоскворецкого клуба спорта») и победил 3:2. Впрочем, у скептиков есть возражения насчет этой даты рождения клуба. Они считают, что отсчитывать ее нужно с того момента, когда клуб получил свое современное название — «Спартак». А это случилось на 13 лет позже — в 1935 году.

ЦСКА

Официальный год основания: 1911

Почему: ЦСКА отсчитывает свою историю от Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС), при котором в 1911 году появилась футбольная секция. 27 августа футболисты-«лыжники» сыграли свой первый матч против коллектива «Вега». Команда выступала в классе Б, а в класс А (высшую лигу) перебралась только в 1917 году.

Под крыло Красной Армии «лыжники» попали в 1923 году. В 1928-м они получили название ЦДКА — в честь открытого в том же году в Москве Центрального дома Красной Армии имени Фрунзе. В 1951-м название поменяли на ЦДСА (Центральный дом советской армии), а в 1960-м клуб стал называться ЦСКА.

Претензии к дате основания клуба чаще всего звучат так: футбольную команду ОЛЛС нельзя считать полноправным прототипом армейцев, а отсчитывать год нужно с присоединения к армии — то есть, с 1923-го. Таким же образом, «Спартак» может «накинуть» к своей истории почти 40 лет — и заявить, что ведет свое начало от дореволюционного Русского Гимнастического общества (основано в 1883-м, позже переименовано в РГО «Сокол», а еще позже в МКС).

«ДИНАМО»

Официальный год основания: 1923

Почему: 18 апреля 1923 года по инициативе сотрудников ГПУ в Москве создали пролетарское спортивное общество «Динамо». При нем же появилась секция футбола. Свой первый официальный матч динамовцы сыграли 17 июня 1923-го.

Первым почетным председателем общества был руководитель НКВД Феликс Дзержинский. Он считал, что спорт поможет воспитать в чекистах твердость характера, смелость и боевой дух. Предположительно, Дзержинскому принадлежит и выбор клубных цветов — синего и белого. По его мысли, они должны были подчеркнуть чистые помыслы и чистую совесть сотрудников.

Интересно, что не все фанаты «Динамо» согласны с 1923 годом как датой основания клуба. Первый состав команды формировал вратарь Федор Чулков, сотрудник ГПУ, который в прошлом играл за «Кружок футболистов «Сокольники». Он же «подтянул» оттуда в «Динамо» и некоторых одноклубников. «Кружок футболистов «Сокольники» появился в 1907-м — именно с этого года и предлагают отсчитывать историю «Динамо» его поклонники. То есть, они накидывают к официальной дате 16 лет.

«ЗЕНИТ»

Официальный год основания: 1925

Почему: С датой основания «Зенита» возникло больше всего проблем. Команду создали при ленинградском Металлическом заводе имени Сталина — но вот когда именно это произошло, доподлинно неизвестно. Первые документальные свидетельства о секции футбола на заводе (причем, команд изначально было несколько, в каждом цеху) относятся к 1925 году. Именно это время и решили использовать как точку отсчета. При этом спортивное общество «Зенит» появилось только в 1936-м.

Неясности в вопросе добавляли и советские справочники о «Зените». Они вели историю клуба, исходя из самых разных дат. В одних указывали 1930 или 1931 годы, когда команда «сталинского» завода вышла за рамки цеховых футбольных составов и стала играть в чемпионате Ленинграда. Другие называли датой основания и вовсе 1938-й — когда клуб появился в группе А чемпионата СССР.

При этом есть мнение, что предтечей «Зенита» была команда совсем другого завода — обуховского «Большевика». Называлась она «Мурзинка» и появилась еще в 1914 году.

В 1999-2000 годах вопрос исторической даты рождения клуба «Зенит» разбирали специальной комиссией. Большинством голосом остановились на 1925 году, хотя часть членов комиссии голосовала за более поздние годы. Но боссы провинциального клуба не могли позволить себе сильно отстать от москвичей.

«ЛОКОМОТИВ»

Официальный год основания: 1922

Почему: Первая информация о футбольной команде рабочих железнодорожного депо «Москва-Пассажирская» Казанской железной дороги появилась в справочниках в 1922 году. Команда играла в группе В. Официально она называлась «Кружок футболистов Казанской дороги», но все москвичи звали ее просто — «Казанка». Считают, что свой первый матч «Казанка» провела 27 июля 1922-го.

В 1923-м команда поменяла название на «Клуб имени Октябрьской революции» (КОР) и вышла за рамки одного депо. Состав усилили игроками, которые работали на других железнодорожных узлах Москвы. Привычным нам «Локомотивом» команда стала зимой 1936 года, после открытия одноименного спортивного общества железнодорожников.

«ТОРПЕДО»

Официальный год основания: 1924

Почему: Предтечей «Торпедо» считают футбольный клуб «Пролетарская кузница» или «Рабочий дворец Пролетарская Кузница» (РДПК) — главную команду Пролетарского района Москвы, куда входили рабочие-металлисты. Она сыграла свой первый официальный матч 17 августа 1924 года. Именно этот день считают за дату основания на официальном сайте клуба.

В то же время есть и другое мнение — что историю «Торпедо» следует отсчитывать с ноября 1930 года. Тогда на Всесоюзной конференции профсоюзов по физической культуре и спорту приняли решение о создании физкультурных организаций по производственному принципу. Новый клуб получил прописку на автомобильном заводе (АМО) — и назывался так же. Бренд «Торпедо» появился только в 1936 году, после появления на базе автозавода одноименного спортивного общества.

ТАК КАКОЙ КЛУБ САМЫЙ ДРЕВНИЙ?

Команды так или иначе манипулируют датами своего основания. Четких критериев, по которым можно проследить «наследственность» современных клубов от их дореволюционных «прототипов», нет. За звание старейшего ФК страны могут побороться ЦСКА и «Спартак» — если считать предтечей ЦСКА Общество любителей лыжного спорта (1911 год), а «Спартака» — РГО «Сокол» (1907 год или даже 1883-й, когда было основано общество под другим названием). Но звание «самой старой команды страны» в любом случае будет условным.

источник: «Советский спорт»
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