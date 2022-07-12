ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

И снова о возрасте «Спартака»

Победа «Спартака» в финале Кубка страны привела к многочисленным разговорам о том, что юбилейный сезон спасен – «Спартак», мол, взял к своему 100-летию. Но есть ли эти 100 лет?
И снова о возрасте «Спартака»
12 июля 2022 09:26
автор: Михаил Боков

Наше партнерское издание «Плеймейкер» вновь возвращает нас к этой наболевшей для многих спартаковцев теме.

Столетие «Спартака», которое отмечали в апреле, вызвало немало споров. И они наверняка усилятся после 29 мая, если в этот день красно-белые победят динамовцев в финале Кубка России. Кто-то воспримет это как подарок на юбилей, а кто-то будет настаивать, что никакого юбилея на самом деле нет. Так можно ли в принципе расставить точки над i в этом споре?

Почему датой создания «Спартака» считают 1922 год

18 апреля 1922 года (именно эту дату сам клуб считает официальным днем рождения «Спартака») футбольная команда «Московский клуб спорта» (МКС) провела свою первую товарищескую игру. Соперником был «Замоскворецкий клуб спорта» (ЗКС). Матч завершился со счетом 3:2 в пользу МКС.

Именно МКС, который образовали еще из дореволюционного гимнастического общества «Сокол», считают предтечей «Спартака». А дату первой игры — его официальным днем рождения. К дебютному матчу приурочили и другое важное событие: открытие «домашнего» стадиона МКС на Пресне. Таким образом получилась дата, с которой ведут отсчет своей истории красно-белые.

«Впрочем, стадион — это слишком громко сказано, — оговаривался Андрей Старостин, один из трех братьев, стоявших у истоков «Спартака». — Маленький павильон, то есть, деревянный домик, перенесенный на своих плечах по бревнышку через площадь, где он бесполезно стоял до этого, окруженная забором площадка с возделанным футбольным полем, с деревянными лавочками в три ряда вдоль боковых линий – вот и весь стадион».

Интересно, что предыдущее поле клуба располагалось по соседству — на пустыре у Большого Тишинского переулка, который носил название «Горючка». Писатель Владимир Гиляровский вспоминал, что футболисты делили его с картежниками — это было место для игры в «штосс» на деньги. Причем, картежники поначалу отнеслись к делегации спортивного общества с агрессией: одного из визитеров попытались ограбить, и его отбивали из рук хулиганов кулаками. Договориться удалось только после того, как футболисты пообещали не мешать игре в карты и мирно соседствовать.

Первую на «Горючке» игру клуба, который тогда еще не стал МКС, а носил дореволюционное название РГО «Сокол», тоже омрачил печальный случай. На поле нашли издохшую лошадь. «Тут же вырыли яму и общими усилиями стащили в нее кобылу. Яма была недостаточно глубокой. Часть вздувшегося живота оказалась неприкрытой. За день этот пузырь на глазах зрителей увеличился, и игроки вынуждены были или перепрыгивать или обегать его», — вспоминал Андрей Старостин.

Почему датой рождения «Спартака» считают 1935 год

В этом году появилось современное название клуба — «Спартак». И уже под этим именем в апреле 1935 года учреждено физкультурно-промысловое общество спортивной кооперации. Идею его создания одобрил Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР.

Начиная с 1922 года команда поменяла массу имен. После МКС она вновь стала «Соколом», потом «Красной Пресней», «Кустарями» и затем — совсем уже немыслимое сегодня имя! — «Промкооперацией». 12 апреля 1935 года команда впервые вышла на поле с новым названием — «Спартак». Андрей Старостин вспоминал, что его появлению предшествовал мощный мозговой штурм.

«Чего только не предлагали! «Феникс», «Штурм», «Атака». Кто-то из ведомственных патриотических соображений предложил даже «Промкооп». Но презрительно-ироническая реплика: а почему не «Ларек» или «Лоток» – начисто отвергла предложение», — писал Старостин. По его словам, на обсуждении также фигурировали названия «Стрела», «Вымпел» и «Звезда». Но эти предложения провалились «под язвительные возражения».

Заслугу в появлении имени, под которым мы знаем клуб сейчас, приписывают Николаю Старостину — старшему брату Андрея. Вот как пишут об этом на одном из фанатских сайтов команды: «Тут взгляд Николая случайно упал на лежавшую на столе книгу итальянца Рафаэлло Джованьоли «Спартак», весьма популярную в СССР. Предложение назвать клуб в честь предводителя восстания устроило всех, ибо, с одной стороны, отдавало античной героикой, а с другой — было вполне идеологически выдержанным.

Считают, что Николай Старостин придумал и логотип — красно-белый ромб с перечеркнутой буквой «С». Первоначально, белая полоска внутри ромба шла по другой диагонали. А свой привычный «классический» вид эмблема обрела в 1949 году.

Так кто же прав в споре о рождении «Спартака»?

По существу, правы обе стороны. Просто они берут за начало истории клуба разные точки отсчета. Первые — кто утверждает, что «Спартаку» 100 лет — считают, что клуб начался с переименования РГО «Сокол» в МКС и «пробы» нового поля на Пресне. При этом интересно, что если историю РГО «Сокол» тоже считать «спартаковской», то ей будет еще больше лет. «Сокольское» общество основали в 1883 году, а первый футбольный матч команда провела уже в 1887-м.

Вторые отсчитывают дату с момента появления современного названия и одноименного физкультурно-спортивного общества. И эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Интересно, что сам Николай Старостин признавался, что книгу Джованьоли прочитал уже после того, как имя для команды выбрали. А само название «Спартак», по его словам, не было оригинальным.

«В памяти сохранилась поездка сборной Советского Союза в Германию в 1927 году, где нас принимали рабочие-спортсмены, объединенные в клуб «Спартак», — вспоминал он. — У них был значок — поднятая рука с твердо сжатым кулаком. Я часто вспоминал впечатляющее зрелище: сотни встречающих и провожающих людей со вскинутыми в едином порыве руками. «Спартак» — в этом коротком и звучном слове слышалась мелодия порыва, таилась готовность к бунту, чувствовался неукротимый дух».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
И снова о возрасте «Спартака»
И снова о возрасте «Спартака»
Победа «Спартака» в финале Кубка страны привела к многочисленным разговорам о том, что юбилейный сезон спасен – «Спартак», мол, взял к своему 100-летию. Но есть ли эти 100 лет?
12.07.2022 09:26
Футбол
автор: Михаил Боков
«Зенитовский шпион на Диком Западе». Как Анатолий Зинченко стал первым советским легионером
«Зенитовский шпион на Диком Западе». Как Анатолий Зинченко стал первым советским легионером
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. Вспоминаем невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
11.07.2022 23:28
Футбол
автор: Михаил Боков
Кто в России всех старее? Как футбольные клубы древностью тягаются
Кто в России всех старее? Как футбольные клубы древностью тягаются
ЦСКА, «Спартак» и другие клубы оспаривают звание старейшей команды страны. Вносим ясность в их историю и рассказывает, как клубы манипулируют датами своего рождения.
11.07.2022 21:16
Футбол
автор: Михаил Боков
Зачем тебе трансфер, если он не ведет в Париж? Рисуем на карте Европы все варианты для Роналду
Зачем тебе трансфер, если он не ведет в Париж? Рисуем на карте Европы все варианты для Роналду
Не исключено, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями исторического, во многих отношениях, трансфера. Дыма без огня не бывает, как и «просто» переговоров, если в них принимает участие самый платежеспособный клуб Европы.
11.07.2022 20:50
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
С футболом попрощался самый необычный футболист
С футболом попрощался самый необычный футболист
Борис Ротенберг. Игроку такая фамилия может не только помогать, но и мешать.
11.07.2022 20:38
Футбол
автор: Кирилл Шулика
От Тила до Ханни. Семь худших трансферов в истории «Спартака»
От Тила до Ханни. Семь худших трансферов в истории «Спартака»
Педро Роша в этом антирейтинге займет «почетное» второе место.
11.07.2022 18:20
Футбол
автор: Артем Зибрак
Погба вернулся в «Ювентус», Стерлинг прошел медосмотр для «Челси». Обзор трансферных новостей
Погба вернулся в «Ювентус», Стерлинг прошел медосмотр для «Челси». Обзор трансферных новостей
Самые активные на трансферном рынке – «Барселона», «Челси» и «Юве».
11.07.2022 15:22
Футбол
автор: Артем Зибрак
Наш российский Супербоул. Калькулируем субботний матч
Наш российский Супербоул. Калькулируем субботний матч
Футбол деградирует, но шоу мы потихонечку из игр делать учимся. Обсуждаем список музыкантов на Суперкубке и доходную часть
10.07.2022 21:02
Футбол
автор: Николай Яременко
За вкус не ручаемся. Реплика Яременко о новом стартовавшем сезоне
За вкус не ручаемся. Реплика Яременко о новом стартовавшем сезоне
Из нашего футбола бегут все – и футболисты, и функционеры
10.07.2022 20:53
Футбол
автор: Николай Яременко
«Зенит» непобедим, «Спартак» не безнадежен. Впечатления от Суперкубка России
«Зенит» непобедим, «Спартак» не безнадежен. Впечатления от Суперкубка России
Совет РФС, похвала «Зениту», осторожная вера в «Спартак».
10.07.2022 14:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
Футбол с воздушной тревогой. Пока Украина решает, как начать чемпионат, народ из клубов разбегается
11 июля было объявлено, что новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 23 августа. Матчи планируется проводить без зрителей.
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.07.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
«Каждая минута на поле — год моей жизни». Борис Ротенберг — о завершении карьеры
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг после своего прощального матча рассказал «Плеймейкеру» о планах и подвел итоги карьеры.
Сэр Новак, герцог Уимблдонский! Как Джокович седьмой раз выиграл главный турнир «Большого шлема»
Серб Новак Джокович защитил чемпионское звание на Уимблдоне. В финальном матче он в четырех партиях победил австралийца Ника Кирьоса.
Депрессия, отписка от клубных соцсетей, визит Кросби. Малкин никак не ударит с «Питтсбургом» по рукам
Евгений Малкин обижается на свой клуб НХЛ, который не может предложить ему новый достойный контракт.
Леклер не сдается! Итоги Гран-при Австрии
Победителем одиннадцатого этапа «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, оформивший третий титул в нынешнем сезоне и вышедший на второе место в общем зачете.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика