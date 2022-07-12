И снова о возрасте «Спартака»

Наше партнерское издание «Плеймейкер» вновь возвращает нас к этой наболевшей для многих спартаковцев теме.

Столетие «Спартака», которое отмечали в апреле, вызвало немало споров. И они наверняка усилятся после 29 мая, если в этот день красно-белые победят динамовцев в финале Кубка России. Кто-то воспримет это как подарок на юбилей, а кто-то будет настаивать, что никакого юбилея на самом деле нет. Так можно ли в принципе расставить точки над i в этом споре?

Почему датой создания «Спартака» считают 1922 год

18 апреля 1922 года (именно эту дату сам клуб считает официальным днем рождения «Спартака») футбольная команда «Московский клуб спорта» (МКС) провела свою первую товарищескую игру. Соперником был «Замоскворецкий клуб спорта» (ЗКС). Матч завершился со счетом 3:2 в пользу МКС.

Именно МКС, который образовали еще из дореволюционного гимнастического общества «Сокол», считают предтечей «Спартака». А дату первой игры — его официальным днем рождения. К дебютному матчу приурочили и другое важное событие: открытие «домашнего» стадиона МКС на Пресне. Таким образом получилась дата, с которой ведут отсчет своей истории красно-белые.

«Впрочем, стадион — это слишком громко сказано, — оговаривался Андрей Старостин, один из трех братьев, стоявших у истоков «Спартака». — Маленький павильон, то есть, деревянный домик, перенесенный на своих плечах по бревнышку через площадь, где он бесполезно стоял до этого, окруженная забором площадка с возделанным футбольным полем, с деревянными лавочками в три ряда вдоль боковых линий – вот и весь стадион».

Интересно, что предыдущее поле клуба располагалось по соседству — на пустыре у Большого Тишинского переулка, который носил название «Горючка». Писатель Владимир Гиляровский вспоминал, что футболисты делили его с картежниками — это было место для игры в «штосс» на деньги. Причем, картежники поначалу отнеслись к делегации спортивного общества с агрессией: одного из визитеров попытались ограбить, и его отбивали из рук хулиганов кулаками. Договориться удалось только после того, как футболисты пообещали не мешать игре в карты и мирно соседствовать.

Первую на «Горючке» игру клуба, который тогда еще не стал МКС, а носил дореволюционное название РГО «Сокол», тоже омрачил печальный случай. На поле нашли издохшую лошадь. «Тут же вырыли яму и общими усилиями стащили в нее кобылу. Яма была недостаточно глубокой. Часть вздувшегося живота оказалась неприкрытой. За день этот пузырь на глазах зрителей увеличился, и игроки вынуждены были или перепрыгивать или обегать его», — вспоминал Андрей Старостин.

Почему датой рождения «Спартака» считают 1935 год

В этом году появилось современное название клуба — «Спартак». И уже под этим именем в апреле 1935 года учреждено физкультурно-промысловое общество спортивной кооперации. Идею его создания одобрил Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР.

Начиная с 1922 года команда поменяла массу имен. После МКС она вновь стала «Соколом», потом «Красной Пресней», «Кустарями» и затем — совсем уже немыслимое сегодня имя! — «Промкооперацией». 12 апреля 1935 года команда впервые вышла на поле с новым названием — «Спартак». Андрей Старостин вспоминал, что его появлению предшествовал мощный мозговой штурм.

«Чего только не предлагали! «Феникс», «Штурм», «Атака». Кто-то из ведомственных патриотических соображений предложил даже «Промкооп». Но презрительно-ироническая реплика: а почему не «Ларек» или «Лоток» – начисто отвергла предложение», — писал Старостин. По его словам, на обсуждении также фигурировали названия «Стрела», «Вымпел» и «Звезда». Но эти предложения провалились «под язвительные возражения».

Заслугу в появлении имени, под которым мы знаем клуб сейчас, приписывают Николаю Старостину — старшему брату Андрея. Вот как пишут об этом на одном из фанатских сайтов команды: «Тут взгляд Николая случайно упал на лежавшую на столе книгу итальянца Рафаэлло Джованьоли «Спартак», весьма популярную в СССР. Предложение назвать клуб в честь предводителя восстания устроило всех, ибо, с одной стороны, отдавало античной героикой, а с другой — было вполне идеологически выдержанным.

Считают, что Николай Старостин придумал и логотип — красно-белый ромб с перечеркнутой буквой «С». Первоначально, белая полоска внутри ромба шла по другой диагонали. А свой привычный «классический» вид эмблема обрела в 1949 году.

Так кто же прав в споре о рождении «Спартака»?

По существу, правы обе стороны. Просто они берут за начало истории клуба разные точки отсчета. Первые — кто утверждает, что «Спартаку» 100 лет — считают, что клуб начался с переименования РГО «Сокол» в МКС и «пробы» нового поля на Пресне. При этом интересно, что если историю РГО «Сокол» тоже считать «спартаковской», то ей будет еще больше лет. «Сокольское» общество основали в 1883 году, а первый футбольный матч команда провела уже в 1887-м.

Вторые отсчитывают дату с момента появления современного названия и одноименного физкультурно-спортивного общества. И эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Интересно, что сам Николай Старостин признавался, что книгу Джованьоли прочитал уже после того, как имя для команды выбрали. А само название «Спартак», по его словам, не было оригинальным.

«В памяти сохранилась поездка сборной Советского Союза в Германию в 1927 году, где нас принимали рабочие-спортсмены, объединенные в клуб «Спартак», — вспоминал он. — У них был значок — поднятая рука с твердо сжатым кулаком. Я часто вспоминал впечатляющее зрелище: сотни встречающих и провожающих людей со вскинутыми в едином порыве руками. «Спартак» — в этом коротком и звучном слове слышалась мелодия порыва, таилась готовность к бунту, чувствовался неукротимый дух».