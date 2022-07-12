«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР

Наше партнерское издание «Плеймейкер» вспоминает легендарную историю кутежа футболистов «Спартака» в гостинице «Националь» после победы в финале Кубка СССР 1946 года.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

20 октября 1946-го «Спартак» третий раз в истории стал обладателем Кубка СССР. При 70 тысячах зрителей на столичном стадионе «Динамо» красно-белые победили футболистов из Тбилиси. Матч получился зрелищным. «Спартак» взял верх со счетом 3:2 в дополнительное время.

А 5 ноября московский городской совет «Спартака» арендовал кафе гостиницы «Националь» — чтобы футболисты и актив общества могли отметить победу. «Я со «Спартаком» становился чемпионом четыре раза, — вспоминал в интервью футболист Алексей Парамонов. — Но не было ни пышных банкетов, ни танцев на столе, никто не безобразничал. Все скромно, культурно. Но то, что было в 1946-м…»

Застолье, начавшееся с традиционных тостов за победу, очень быстро переросло в буйную пьянку. Деньги, которые выделили на банкет, закончились, а футболисты захотели продолжения. Поить бесплатно в «Национале» их отказались. И тогда кто-то высказал идею — оставить в залог Кубок, чтобы расплатиться и забрать его потом.

«Наутро об этом даже не вспомнили… Все были уверены, что передали Кубок в городской совет «Спартака», — говорил Парамонов. Хрустальная ваза, декорированная серебром, простояла в «Национале» 23 дня — пока, наконец, из гостиницы не позвонили руководству клуба. После этого разразился скандал.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Журналист и историк советского футбола Станислав Гридасов пишет: «Футболисты не были бедными людьми, лидеры «Спартака» – если не учитывать явные и скрытые выплаты – получали в 1946-м около 1600 рублей в месяц. Это значительно больше, чем 80 процентов советского населения, и больше, чем высококвалифицированные рабочие на заводах, но даже их карманы пустели в «Национале».

Гулять в кафе этой известной на всю Москву гостиницы в послевоенные годы любили артисты, криминал и чиновники. Гридасов приводит такие данные: банкет по случаю возвращения московского «Динамо» из турне по Великобритании в 1945 году обошелся в 411 000 рублей. Курировал то событие сам Вячеслав Молотов, народный комиссар иностранных дел СССР. А на торжество в честь динамовцев пригласили людей из мира кино, эстрады и кремлевскую верхушку.

Банкет «Спартака», устроенный годом позже, стоил явно дешевле. А потому и завершился тем, что денег не осталось, и пришлось заложить Кубок, заключает журналист.

ОПОШЛИЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ТРАДИЦИЮ

После звонка из «Националя» с просьбой забрать «вазу» и расплатиться, об истории с кутежом узнали во Всесоюзном комитете по делам физической культуры и спорта. 3 декабря министр Николай Романов издал приказ «О безответственном отношении Московского городского спортивного общества «Спартак» к хранению «Кубка СССР» по футболу».

«Соревнование на Кубок СССР по футболу является одним из популярнейших традиционных в спортивной жизни нашей страны. Для советских спортсменов и многочисленных любителей футбола Кубок стал призом, символизирующим победу, одержанную в благородной спортивной борьбе», — говорилось в приказе. И далее: «Хранение Кубка — большое почетное дело. Спортивная организация несет ответственность перед физкультурной общественностью за бережное и достойное хранение Кубка».

Министр Романов назвал происшедшее в «Национале» «опошлением замечательной советской спортивной традиции». По его словам, оно стало возможным «вследствие исключительной политической близорукости» руководства московского общества «Спартак» — а конкретно, его начальника, товарища Макарова.

Приказ предписывал: уволить Макарова с занимаемой должности, лишить московский совет «Спартака» права хранить Кубок и передать трофей центральному совету общества. Самих футболистов репрессии обошли стороной.

ВАТЕРПОЛО ПРОТИВ ФУТБОЛА

Спартаковец Алексей Парамонов рассказывал, что в команде были любители погулять и отметить победы. Однако он сам, по его собственным словам, на памятном банкете в «Национале» 1946 года оставался трезвым. А единственный раз позволил себе лишнего только в 56-м — когда футбольная сборная СССР возвращалась с золотом с Олимпийских игр в Мельбурне.

— Сальников, Нетто и я пошли искать по поезду ватерполистов. Хотели отметить с ними. Мы в первом вагоне, те – в шестом. Пока добрались, успели накидаться, все подряд нам наливали. «О-о, футболисты!» – и сразу стакан подносят. К шестому уже были хорошие. Сальников с Нетто удар-то держали, а я в этом смысле слабак, — рассказывал Парамонов.

По его словам, в тот раз все закончилось тем, что он вылил себе бутылку портвейна на голову и потерял ботинок. «Несли меня в купе. Но больше пока играл, вообще не пил», — подытожил Парамонов.