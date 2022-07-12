ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР

Это иллюзия, что футболисты себя тихо-мирно вели в советское время. То, что сотворил «Спартак» в 1946 году, описанию не поддается.
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
12 июля 2022 14:52
автор: Михаил Боков
автор фото: «Плеймейкер»

Наше партнерское издание «Плеймейкер» вспоминает легендарную историю кутежа футболистов «Спартака» в гостинице «Националь» после победы в финале Кубка СССР 1946 года.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

20 октября 1946-го «Спартак» третий раз в истории стал обладателем Кубка СССР. При 70 тысячах зрителей на столичном стадионе «Динамо» красно-белые победили футболистов из Тбилиси. Матч получился зрелищным. «Спартак» взял верх со счетом 3:2 в дополнительное время.

А 5 ноября московский городской совет «Спартака» арендовал кафе гостиницы «Националь» — чтобы футболисты и актив общества могли отметить победу. «Я со «Спартаком» становился чемпионом четыре раза, — вспоминал в интервью футболист Алексей Парамонов. — Но не было ни пышных банкетов, ни танцев на столе, никто не безобразничал. Все скромно, культурно. Но то, что было в 1946-м…»

Застолье, начавшееся с традиционных тостов за победу, очень быстро переросло в буйную пьянку. Деньги, которые выделили на банкет, закончились, а футболисты захотели продолжения. Поить бесплатно в «Национале» их отказались. И тогда кто-то высказал идею — оставить в залог Кубок, чтобы расплатиться и забрать его потом.

«Наутро об этом даже не вспомнили… Все были уверены, что передали Кубок в городской совет «Спартака», — говорил Парамонов. Хрустальная ваза, декорированная серебром, простояла в «Национале» 23 дня — пока, наконец, из гостиницы не позвонили руководству клуба. После этого разразился скандал.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Журналист и историк советского футбола Станислав Гридасов пишет: «Футболисты не были бедными людьми, лидеры «Спартака» – если не учитывать явные и скрытые выплаты – получали в 1946-м около 1600 рублей в месяц. Это значительно больше, чем 80 процентов советского населения, и больше, чем высококвалифицированные рабочие на заводах, но даже их карманы пустели в «Национале».

Гулять в кафе этой известной на всю Москву гостиницы в послевоенные годы любили артисты, криминал и чиновники. Гридасов приводит такие данные: банкет по случаю возвращения московского «Динамо» из турне по Великобритании в 1945 году обошелся в 411 000 рублей. Курировал то событие сам Вячеслав Молотов, народный комиссар иностранных дел СССР. А на торжество в честь динамовцев пригласили людей из мира кино, эстрады и кремлевскую верхушку.

Банкет «Спартака», устроенный годом позже, стоил явно дешевле. А потому и завершился тем, что денег не осталось, и пришлось заложить Кубок, заключает журналист.

ОПОШЛИЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ТРАДИЦИЮ

После звонка из «Националя» с просьбой забрать «вазу» и расплатиться, об истории с кутежом узнали во Всесоюзном комитете по делам физической культуры и спорта. 3 декабря министр Николай Романов издал приказ «О безответственном отношении Московского городского спортивного общества «Спартак» к хранению «Кубка СССР» по футболу».

«Соревнование на Кубок СССР по футболу является одним из популярнейших традиционных в спортивной жизни нашей страны. Для советских спортсменов и многочисленных любителей футбола Кубок стал призом, символизирующим победу, одержанную в благородной спортивной борьбе», — говорилось в приказе. И далее: «Хранение Кубка — большое почетное дело. Спортивная организация несет ответственность перед физкультурной общественностью за бережное и достойное хранение Кубка».

Министр Романов назвал происшедшее в «Национале» «опошлением замечательной советской спортивной традиции». По его словам, оно стало возможным «вследствие исключительной политической близорукости» руководства московского общества «Спартак» — а конкретно, его начальника, товарища Макарова.

Приказ предписывал: уволить Макарова с занимаемой должности, лишить московский совет «Спартака» права хранить Кубок и передать трофей центральному совету общества. Самих футболистов репрессии обошли стороной.

ВАТЕРПОЛО ПРОТИВ ФУТБОЛА

Спартаковец Алексей Парамонов рассказывал, что в команде были любители погулять и отметить победы. Однако он сам, по его собственным словам, на памятном банкете в «Национале» 1946 года оставался трезвым. А единственный раз позволил себе лишнего только в 56-м — когда футбольная сборная СССР возвращалась с золотом с Олимпийских игр в Мельбурне.

— Сальников, Нетто и я пошли искать по поезду ватерполистов. Хотели отметить с ними. Мы в первом вагоне, те – в шестом. Пока добрались, успели накидаться, все подряд нам наливали. «О-о, футболисты!» – и сразу стакан подносят. К шестому уже были хорошие. Сальников с Нетто удар-то держали, а я в этом смысле слабак, — рассказывал Парамонов.

По его словам, в тот раз все закончилось тем, что он вылил себе бутылку портвейна на голову и потерял ботинок. «Несли меня в купе. Но больше пока играл, вообще не пил», — подытожил Парамонов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Сафонов: Дзюба заработал достаточно. Может, скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти»
Алексей Сафонов: Дзюба заработал достаточно. Может, скажет Слуцкому «Хочу помочь тебе в РПЛ выйти»
Новость дня – Артем Дзюба тренируется с «Рубином». Видимо, для поддержания формы. Через два дня стартует чемпионат России, вскоре начинаются чемпионаты и в европейских странах, а лучший российский нападающий последних лет пока без клуба.
12.07.2022 16:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дзюба находится в расположении «Рубина». Что?!
Дзюба находится в расположении «Рубина». Что?!
Жаль, что приехал просто поддерживать форму. Сезон в Первой лиге – лучшее, что мог бы сделать Дзюба для развития футбола в России.
12.07.2022 14:54
Футбол
автор: Артем Зибрак
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
Это иллюзия, что футболисты себя тихо-мирно вели в советское время. То, что сотворил «Спартак» в 1946 году, описанию не поддается.
12.07.2022 14:52
Футбол
автор: Михаил Боков
Нуньес, Аллер, Адейеми и еще 7 футболистов, о которых будет говорить Европа
Нуньес, Аллер, Адейеми и еще 7 футболистов, о которых будет говорить Европа
Десятка самых интересных игроков, перебравшихся нынешним летом в топ-5 европейских чемпионов.
12.07.2022 13:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Как футболист, Роналду никому не нужен, но за ним огромная рекламно-денежная история
Дмитрий Селюк: Как футболист, Роналду никому не нужен, но за ним огромная рекламно-денежная история
Скоро стартует новый футбольный сезон в Европе, а будущее Криштиану Роналду пока не определено. Нападающий не полетел с «МЮ» на предсезонный сбор в Таиланд и Австралию.
12.07.2022 12:54
Футбол
автор: Юрий Волохов
И снова о возрасте «Спартака»
И снова о возрасте «Спартака»
Победа «Спартака» в финале Кубка страны привела к многочисленным разговорам о том, что юбилейный сезон спасен – «Спартак», мол, взял к своему 100-летию. Но есть ли эти 100 лет?
12.07.2022 09:26
Футбол
автор: Михаил Боков
«Зенитовский шпион на Диком Западе». Как Анатолий Зинченко стал первым советским легионером
«Зенитовский шпион на Диком Западе». Как Анатолий Зинченко стал первым советским легионером
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. Вспоминаем невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
11.07.2022 23:28
Футбол
автор: Михаил Боков
Кто в России всех старее? Как футбольные клубы древностью тягаются
Кто в России всех старее? Как футбольные клубы древностью тягаются
ЦСКА, «Спартак» и другие клубы оспаривают звание старейшей команды страны. Вносим ясность в их историю и рассказывает, как клубы манипулируют датами своего рождения.
11.07.2022 21:16
Футбол
автор: Михаил Боков
Зачем тебе трансфер, если он не ведет в Париж? Рисуем на карте Европы все варианты для Роналду
Зачем тебе трансфер, если он не ведет в Париж? Рисуем на карте Европы все варианты для Роналду
Не исключено, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями исторического, во многих отношениях, трансфера. Дыма без огня не бывает, как и «просто» переговоров, если в них принимает участие самый платежеспособный клуб Европы.
11.07.2022 20:50
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
С футболом попрощался самый необычный футболист
С футболом попрощался самый необычный футболист
Борис Ротенберг. Игроку такая фамилия может не только помогать, но и мешать.
11.07.2022 20:38
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Старый конь борозды не испортит! Почему ЦСКА надо возвращать Вагнера Лава, если он действительно этого хочет
38-летняя экс-звезда РПЛ Вагнер Лав ищет новый клуб. И это хорошая новость для нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
«За «Колорадо» лед буду грызть!» Правила жизни Валерия Ничушкина, русского героя Кубка Стэнли-2022
Валерий Ничушкин получил 8-летний контракт от «Колорадо Эвеланш», пройдя в НХЛ очень сложный путь от неудачника до суперзвезды чемпионской команды. «Плеймейкер» вспоминает, что говорил российский форвард о своих взлетах и падениях.
Футбол с воздушной тревогой. Пока Украина решает, как начать чемпионат, народ из клубов разбегается
11 июля было объявлено, что новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 23 августа. Матчи планируется проводить без зрителей.
Медведев все равно остался бы номером один! Что было бы с теннисными рейтингами при «нормальном» Уимблдоне
Результаты только что завершившегося лондонского турнира «Большого шлема» никак не отражены в обновленных теннисных рейтингах. Как так вышло - и кто от этого пострадал?
Ноль четыре — и точка. Суперкубок России и другие футбольные мемы
Главные события российского и зарубежного футбола в картинках и видео.
Как Россия и Казахстан не поделили славу новой чемпионки Уимблдона
Казахстанскому теннису привалило счастье: сменившая гражданство в 2018-м уроженка Москвы Елена Рыбакина стала сенсационной чемпионкой Уимблдона-2022. На тему российского участия в ее судьбе сразу пошли самые разные комментарии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.07.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
«Каждая минута на поле — год моей жизни». Борис Ротенберг — о завершении карьеры
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг после своего прощального матча рассказал «Плеймейкеру» о планах и подвел итоги карьеры.
Сэр Новак, герцог Уимблдонский! Как Джокович седьмой раз выиграл главный турнир «Большого шлема»
Серб Новак Джокович защитил чемпионское звание на Уимблдоне. В финальном матче он в четырех партиях победил австралийца Ника Кирьоса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика