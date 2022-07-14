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Футбол. Отпускается по карточкам

Болельщик на футболе никому не нужен. Иначе бы позорный проект «карточка болельщика» никогда не был бы запущен, считает главный редактор «Советского спорта».
Футбол. Отпускается по карточкам
14 июля 2022 19:46
автор: Николай Яременко

C огромным количеством представителей фанатского движения я общался в последние дни. Ровно один немного качается и рассуждает, заводить себе fan-ID или не заводить. Но он уже видный фанат в прошлом – сейчас ему по статусу больше в ложах нравится сидеть. А вот все остальные – вне зависимости от того, за какой конкретно клуб человек болеет – не хотят даже обсуждать возможность делать пресловутый «паспорт болельщика».

Аргументы тут у людей самые разные: для кого-то – нежелание предавать идеалы фан-движа, нежелание противопоставлять свою позицию позиции других «болел». И тут важный нюанс: если смотреть на ситуацию без эмоций, а с точки зрения социологии массовых групп, то совершенно очевидным становится один тезис. Любой болельщик, любой фанат внутренне оппозиционен. Нет, речь не о том, за кого он голосует на выборах и кому конкретно из политиков симпатизирует. Для фаната – пусть иногда и неосознанно – существует противопоставление: «мы» - и «они». Они могут видоизменяться: это и злобные менты, вооруженные дубинками, и подсадные утки на секторе, у которых тоже свои погоны имеются, и представители других клубов.

И эту оппозиционность фанатов, наверное, прекрасно понимают не только социологи, но и те, кому по должности своей надо это понимать. Болельщики не раз становились движущей силой тех или иных революций, болельщики никогда не были лояльны. Именно в фанатской среде, с точки зрения власти, то самое брожение, на которое, может, и не надо реагировать, но надо точно нейтрализовать. Поэтому не задавайте вопрос: зачем эти fan-ID? Мол, как нам трибуны заполнять. Они нужны именно для того, чтобы трибуны не заполнялись, чтобы фанатского движа не было вообще.

В минувший вторник мы собирались на круглый стол в высшей школе экономики. Конкурентоспособность спорта обсуждали профессора, спортсмены, чиновники, журналисты. И сколько бы тема fan-ID ни обсуждалась, ни у кого нет ответа на мой один простой вопрос: зачем чинить то, что работает? Если с каждым годом число правонарушений на трибунах всё меньше и меньше, если поход на стадион становится всё более комфортным, если система работает и так, зачем вместо нее вводить другую?

Ясно, что решение принимается не в футбольных кабинетах. Поэтому нет смысла «доносить свою позицию до РФС», как пытаются многие. Бессмысленно пытаться отладить ситуацию: жена Карпина пожаловалась, что две дочки fan-ID не получат, так как у них иностранное свидетельство о рождении, а система Госуслуг вообще только отечественные принимает. Не будет фанатов, не будет иностранцев, никого не будет – так всем будет спокойнее.

Меня тут представили в «Вышке», предваряя мое выступление: «Главный друг всех фанатов». Конечно, не так это. И не собираюсь я так позиционировать себя. Любой журналист – друг здравого смысла. А смысл этот подсказывает, что футбол для фанатов, а не для… Ну, сами знаете эту кричалку.

Переименовали в последний момент «паспорт болельщика» почему-то в «карточку болельщика». Кто-то видит в этом питерское влияние (это в Москве показывают «проездной», а в Питере – как раз зовут его «карточка»), я лично считаю, что это неуклюжая попытка обозначить, будто это нечто незначительное. Ну, что вам сложно фотку на госуслугах загрузить, а потом в МФЦ прийти? За карточкой небольшой… Всего делов-то…

Смириться не получится. Фанат – человек свободный. И в МФЦ идентифицироваться не пойдет. Так что готовьтесь: в фан-секторах будет гулять ветер.

Это не побочное следствие бездумного введения карточки. «Они» именно этого и хотели.

источник: «Советский спорт»
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