Футбол. Отпускается по карточкам

C огромным количеством представителей фанатского движения я общался в последние дни. Ровно один немного качается и рассуждает, заводить себе fan-ID или не заводить. Но он уже видный фанат в прошлом – сейчас ему по статусу больше в ложах нравится сидеть. А вот все остальные – вне зависимости от того, за какой конкретно клуб человек болеет – не хотят даже обсуждать возможность делать пресловутый «паспорт болельщика».

Аргументы тут у людей самые разные: для кого-то – нежелание предавать идеалы фан-движа, нежелание противопоставлять свою позицию позиции других «болел». И тут важный нюанс: если смотреть на ситуацию без эмоций, а с точки зрения социологии массовых групп, то совершенно очевидным становится один тезис. Любой болельщик, любой фанат внутренне оппозиционен. Нет, речь не о том, за кого он голосует на выборах и кому конкретно из политиков симпатизирует. Для фаната – пусть иногда и неосознанно – существует противопоставление: «мы» - и «они». Они могут видоизменяться: это и злобные менты, вооруженные дубинками, и подсадные утки на секторе, у которых тоже свои погоны имеются, и представители других клубов.

И эту оппозиционность фанатов, наверное, прекрасно понимают не только социологи, но и те, кому по должности своей надо это понимать. Болельщики не раз становились движущей силой тех или иных революций, болельщики никогда не были лояльны. Именно в фанатской среде, с точки зрения власти, то самое брожение, на которое, может, и не надо реагировать, но надо точно нейтрализовать. Поэтому не задавайте вопрос: зачем эти fan-ID? Мол, как нам трибуны заполнять. Они нужны именно для того, чтобы трибуны не заполнялись, чтобы фанатского движа не было вообще.

В минувший вторник мы собирались на круглый стол в высшей школе экономики. Конкурентоспособность спорта обсуждали профессора, спортсмены, чиновники, журналисты. И сколько бы тема fan-ID ни обсуждалась, ни у кого нет ответа на мой один простой вопрос: зачем чинить то, что работает? Если с каждым годом число правонарушений на трибунах всё меньше и меньше, если поход на стадион становится всё более комфортным, если система работает и так, зачем вместо нее вводить другую?

Ясно, что решение принимается не в футбольных кабинетах. Поэтому нет смысла «доносить свою позицию до РФС», как пытаются многие. Бессмысленно пытаться отладить ситуацию: жена Карпина пожаловалась, что две дочки fan-ID не получат, так как у них иностранное свидетельство о рождении, а система Госуслуг вообще только отечественные принимает. Не будет фанатов, не будет иностранцев, никого не будет – так всем будет спокойнее.

Меня тут представили в «Вышке», предваряя мое выступление: «Главный друг всех фанатов». Конечно, не так это. И не собираюсь я так позиционировать себя. Любой журналист – друг здравого смысла. А смысл этот подсказывает, что футбол для фанатов, а не для… Ну, сами знаете эту кричалку.

Переименовали в последний момент «паспорт болельщика» почему-то в «карточку болельщика». Кто-то видит в этом питерское влияние (это в Москве показывают «проездной», а в Питере – как раз зовут его «карточка»), я лично считаю, что это неуклюжая попытка обозначить, будто это нечто незначительное. Ну, что вам сложно фотку на госуслугах загрузить, а потом в МФЦ прийти? За карточкой небольшой… Всего делов-то…

Смириться не получится. Фанат – человек свободный. И в МФЦ идентифицироваться не пойдет. Так что готовьтесь: в фан-секторах будет гулять ветер.

Это не побочное следствие бездумного введения карточки. «Они» именно этого и хотели.