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Сезон и пустота. Реплика главного редактора

Начинается самый странный и самый обгрызанный сезон отечественного футбола, который только можно представить. Знаем заранее имя чемпиона. И еще больше знаем, что из привычных вещей в сезоне пропадет.
Сезон и пустота. Реплика главного редактора
15 июля 2022 13:26
автор: Николай Яременко

Формально сезон стартовал шесть дней назад – Суперкубком на окраине страны. Но все прекрасно понимают, что это был блестяще с точки зрения пиара раскрученный «Спартаком» матч, носящий исключительно выставочный характер.

А вот сегодня начинается чемпионат. И все понимают, что начинается-то всё как раз сегодня. Впрочем, что начинается конкретно?

Мы с вами знаем заранее, кто возьмет титул. И в этот раз я даже не говорю (и не намекаю, и не имею ввиду, скрестив в кармане пальцы) про административный ресурс «Зенита». На общем фоне деградирующего футбола (помните нашу обложку «Дефутболизация»?) у денежных мешков есть возможность деградировать не так быстро, поэтому разница в классе всегда ощущается сильнее. Пока толстый сохнет, худой дохнет.

Клубы только вчера узнали, два турнира или три им играть. Кубок Лиги ввести так и не решились – решили слить все это в традиционный Кубок России. Играть больше и собирать большую выручку никто не хочет – все хотят по-прежнему идти в кабинеты разного уровня с протянутой рукой и жить с этого.

Да и с кого эта билетная выручка могла бы быть? «Карточка болельщика» добьет последних желающих.

У нас не будет еврокубков. Знаете, когда мы в еврокубках не играли в последний раз? В сезоне-1963/64. То есть почти 60 лет назад. Родились, повзрослели и уже почти вышли на пенсию болельщики, родившиеся в последний сезон нашей еврокубковой самоизоляции.

У нас не будет матчей сборных. Вспомните, когда был год без матчей сборной? Ну-ка, это же известная история! Это 1953 год. Годом ранее партийная верхушка вмешалась в футбол и разогнала сборную, а с ней – и ЦСКА, после невыигрыша Олимпиады-52. То есть почти 70 лет назад.

Эпохи сменяли одна другую, политические режимы укреплялись и рушились, а у нас всегда был футбол.

Теперь нет двух его главных составляющих – игр сборной и игр клубов в еврокубках. Остался чемпионат, конечной целью которого не является даже полноценное распределение мест, потому что эти места никуда не ведут (ну, кроме 13-16-го, конечно – они ведут в первую лигу, но посмотрим, что через год останется от нее).

И именно в этот сезон не станет на трибунах кровеносной системы футбола – тех, ради кого он играется. Не станет фанатской среды, со всеми их баннерами, кричалками, барабанами. Всех загоняют железной рукой к счастью обладания карточкой болельщика, выдавать которую будут по признаку лояльности, о чем сказано уже миллион слов, да только толку-то…

Вы считаете, зачем поддерживать жизнь в том, что стало уже с трудом дышать? Сами добиваете?

источник: «Советский спорт»
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