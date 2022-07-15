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Не стало Георгия Ярцева

Тренер «Спартака», «Динамо», сборной. Человек, горячо влюблённый в футбол. Сегодня его не стало.
Не стало Георгия Ярцева
15 июля 2022 20:38
автор: Николай Яременко

Как и любой из спортивных журналистов, я не раз виделся и общался с Ярцевым. За сборной и командами не ездил – общались чаще во время эфиров на радио. Но даже там, где вроде бы не идет матч, где можно говорить спокойно, было очевидно, как он пропускает через себя абсолютно всё, что связано с игрой.

Практически каждый второй, кто сегодня пишет о Ярцеве, употребляет словосочетание «оголенный нерв». Да, это выглядит уже как штамп, но ведь по отношению к Георгию Ярцеву – это очень точное определение. Без всякой банальщины.

И ведь когда он в Португалии бросал перчатки в том матче, где мы летели 1:7, это была не показная истерика – это был именно тот нерв.

Он готов был к любой работе, он готов был к любой ситуации. Он брал «Спартак», который потерял в 1995 году золото и из которого уходил в сборную Олег Романцев, и он возвращал ему золото годом позже, в золотом матче против владикавказской «Алании», При этом он всегда понимал, что вернется Олег Иванович – и надо будет подвинуться. Но никогда не ставил никаких условий.

Есть такое понятие, как долг. И оно очень хорошо Ярцеву было известно. Бескова командировали в 70-е из «Динамо» в «Спартак» - и он спасал красно-белых. Точно так же Ярцев бросился в конце 90х из «Спартака» - спасать «Динамо». Цвета были не так уж важны, когда есть долг и есть работа, которую делаешь.

Сегодня чемпионат стартовал в Химках матчем местных «подмосквичей» с приезжими гостями из Питера. Уже перед игрой висел баннер в память о Ярцеве. И это очень правильно. Клубных цветов у ушедших героев нет – они все в нашей памяти. Они делали футбол именно таким искренним, каким мы его помним.

Спасибо, Георгий Александрович!

источник: «Советский спорт»
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