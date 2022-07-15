Человек, живший футболом – умер Георгий Ярцев

Это был человек искренне любящий футбол, живущий футболом. Он не сдерживал эмоций, когда был тренером. Все переживания у Георгия Александровича были написаны на лице. Иногда в своих эмоциях перегибал. Все помнят историю с изгнанием из сборной после первого же матча на Евро-2004 тогдашнюю главную звезду нашей сборной Александра Мостового.

Один из заметных игроков испанского чемпионата (как изменились времена, кто их россиян после Моста так ярко «пылил» в Испании?) что-то не то, как показалось главному тренеру сборной России, сказал в интервью после поражения от Испании. То ли не так интерпретировали слова Мостового, то ли не так поняли полузащитника испанские журналисты, но лидер сборной был отправлен домой.

Но был еще «пионеротряд Ярцева» - когда резко помолодевший «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году.

Великий Бесков позвал в «Спартак» в 1977 году, когда команда вылетела в первую лигу, никому не известного 29-летнего форварда Ярцева из команды второй лиги «Спартак» Кострома. Все недоумевали – зачем красно-белым этот далеко немолодой нападающий? А он стал заколачивать гол за голом, открываясь на передачи Юрия Гаврилова. Но мог уже в этом же сезоне уйти из «Спартака» и продолжать прозябать во второй лиге.

А вот, какую историю рассказал как-то «Советскому спорту» Евгений Ловчев.

- В конце сезона в первой лиге лидировали мы, «Пахтакор» и минское «Динамо». Выезд у нас был Душанбе-Ташкент. Жора, Хидя, Сорокин, Глушаков, дядя Дениса, и еще несколько ребят жили на базе в Тарасовке. Жора первый стоял в очереди на квартиру. А квартиру дали пока одну на команду. И тут мы в Душанбе играем 1:1. Бесков после матча повесил всех собак на Жору. А Николай Петрович Старостин знал, какое положение с жильем у Гаврилы (Юрия Гаврилова. – Прим. ред.). Он решил отдать квартиру Юре. А тут еще Константин Иванович попер на Жору.

Приехали в Ташкент. Бесков говорит, что руководители «Пахтакора» предлагают ничью. И добавил: «Они нас боятся, мы выиграем». И мы выиграли 3:1, а Жора забил два гола.

Он уже знал, что квартиру отдали Гавриле. В самолете Жора говорит мне: «Квартиру не дали, ухожу из «Спартака». И уехал в Кострому. На собрании Бесков попер на Ярцева: мол, кто такой, ничего еще не добился, бросил команду. И как приговор – дисквалифицировать футболиста Ярцева.

Все промолчали. Я встал: «Константин Иванович, за что Жору дисквалифицировать? Человек столько забивает, помог команде выйти в лидеры, а его дисквалифицировать». Как-то пар выпустили, и ребята проголосовали за то, чтобы Жору не наказывать. Жора через пару дней вернулся. Он потом сказал мне спасибо за то мое выступление на собрании.

В следующем сезоне 1978 года Ярцев стал лучшим бомбардиром высшей лиги с 19-ю мячами. А в 1979-м выиграл золото чемпионата СССР со «Спартаком».

В 1980-м были серебряные медали, а после сезона Бесков, видимо, посчитал, что Ярцев уже староват и убрал нападающего из команды.

Потом были «Локомотив», «Москвич», где Ярцев уже доигрывал – замучили травмы. Ну, а тренерскую карьеру Георгия Александровича все помнят.

С такими, как Ярцев, уходит эпоха. Светлая память.

«Советский спорт» выражает соболезнование родным Георгия Александровича.