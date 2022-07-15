ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Человек, живший футболом – умер Георгий Ярцев

На 75-м году жизни скончался Георгий Ярцев. Жуткая новость, бьющая наповал всех любителей футбола. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Человек, живший футболом – умер Георгий Ярцев
15 июля 2022 21:45
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Это был человек искренне любящий футбол, живущий футболом. Он не сдерживал эмоций, когда был тренером. Все переживания у Георгия Александровича были написаны на лице. Иногда в своих эмоциях перегибал. Все помнят историю с изгнанием из сборной после первого же матча на Евро-2004 тогдашнюю главную звезду нашей сборной Александра Мостового.

Один из заметных игроков испанского чемпионата (как изменились времена, кто их россиян после Моста так ярко «пылил» в Испании?) что-то не то, как показалось главному тренеру сборной России, сказал в интервью после поражения от Испании. То ли не так интерпретировали слова Мостового, то ли не так поняли полузащитника испанские журналисты, но лидер сборной был отправлен домой.

Но был еще «пионеротряд Ярцева» - когда резко помолодевший «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году.

Великий Бесков позвал в «Спартак» в 1977 году, когда команда вылетела в первую лигу, никому не известного 29-летнего форварда Ярцева из команды второй лиги «Спартак» Кострома. Все недоумевали – зачем красно-белым этот далеко немолодой нападающий? А он стал заколачивать гол за голом, открываясь на передачи Юрия Гаврилова. Но мог уже в этом же сезоне уйти из «Спартака» и продолжать прозябать во второй лиге.

А вот, какую историю рассказал как-то «Советскому спорту» Евгений Ловчев.

- В конце сезона в первой лиге лидировали мы, «Пахтакор» и минское «Динамо». Выезд у нас был Душанбе-Ташкент. Жора, Хидя, Сорокин, Глушаков, дядя Дениса, и еще несколько ребят жили на базе в Тарасовке. Жора первый стоял в очереди на квартиру. А квартиру дали пока одну на команду. И тут мы в Душанбе играем 1:1. Бесков после матча повесил всех собак на Жору. А Николай Петрович Старостин знал, какое положение с жильем у Гаврилы (Юрия Гаврилова. – Прим. ред.). Он решил отдать квартиру Юре. А тут еще Константин Иванович попер на Жору.

Приехали в Ташкент. Бесков говорит, что руководители «Пахтакора» предлагают ничью. И добавил: «Они нас боятся, мы выиграем». И мы выиграли 3:1, а Жора забил два гола.

Он уже знал, что квартиру отдали Гавриле. В самолете Жора говорит мне: «Квартиру не дали, ухожу из «Спартака». И уехал в Кострому. На собрании Бесков попер на Ярцева: мол, кто такой, ничего еще не добился, бросил команду. И как приговор – дисквалифицировать футболиста Ярцева.

Все промолчали. Я встал: «Константин Иванович, за что Жору дисквалифицировать? Человек столько забивает, помог команде выйти в лидеры, а его дисквалифицировать». Как-то пар выпустили, и ребята проголосовали за то, чтобы Жору не наказывать. Жора через пару дней вернулся. Он потом сказал мне спасибо за то мое выступление на собрании.

В следующем сезоне 1978 года Ярцев стал лучшим бомбардиром высшей лиги с 19-ю мячами. А в 1979-м выиграл золото чемпионата СССР со «Спартаком».

В 1980-м были серебряные медали, а после сезона Бесков, видимо, посчитал, что Ярцев уже староват и убрал нападающего из команды.

Потом были «Локомотив», «Москвич», где Ярцев уже доигрывал – замучили травмы. Ну, а тренерскую карьеру Георгия Александровича все помнят.

С такими, как Ярцев, уходит эпоха. Светлая память.

«Советский спорт» выражает соболезнование родным Георгия Александровича.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сенсационное возвращение РПЛ! «Зенит» упустил победу в Химках
Сенсационное возвращение РПЛ! «Зенит» упустил победу в Химках
В первом туре РПЛ «Зенит» не смог удержать победу над «Химками» (1:1). На гол Вендела под занавес матча ответил Мирзов.
15.07.2022 22:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
Человек, живший футболом – умер Георгий Ярцев
Человек, живший футболом – умер Георгий Ярцев
На 75-м году жизни скончался Георгий Ярцев. Жуткая новость, бьющая наповал всех любителей футбола. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
15.07.2022 21:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
Не стало Георгия Ярцева
Не стало Георгия Ярцева
Тренер «Спартака», «Динамо», сборной. Человек, горячо влюблённый в футбол. Сегодня его не стало.
15.07.2022 20:38
Футбол
автор: Николай Яременко
Отправление от станции «Новый сезон». «Локомотив» уверенно отправляет в путь немецкий «машинист»
Отправление от станции «Новый сезон». «Локомотив» уверенно отправляет в путь немецкий «машинист»
Сегодня на обновленной базе «Локомотива» в Баковке спортивный директор Томас Цорн, главный тренер Йозеф Циннбауэр и полузащитник Дмитрий Баринов отвечали на вопросы журналистов. По итогам этой пресс-конференции одно можно сказать совершенно точно: нас ждет весьма увлекательный сезон.
15.07.2022 20:35
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Сезон и пустота. Реплика главного редактора
Сезон и пустота. Реплика главного редактора
Начинается самый странный и самый обгрызанный сезон отечественного футбола, который только можно представить. Знаем заранее имя чемпиона. И еще больше знаем, что из привычных вещей в сезоне пропадет.
15.07.2022 13:26
Футбол
автор: Николай Яременко
«Зенит» прогуляется по Химкам? Или возможны варианты? Ждем первую игру чемпионата
«Зенит» прогуляется по Химкам? Или возможны варианты? Ждем первую игру чемпионата
Вы не забыли, что уже в пятницу стартует чемпионат России? И открывается первенство гостевой игрой чемпиона! 15 июля в 20:00 «Зенит» протестирует подмосковные «Химки». Чего ждать от этой игры? Отвечает «Советский спорт».
14.07.2022 19:58
Футбол
автор: Сергей Терехов
Футбол. Отпускается по карточкам
Футбол. Отпускается по карточкам
Болельщик на футболе никому не нужен. Иначе бы позорный проект «карточка болельщика» никогда не был бы запущен, считает главный редактор «Советского спорта».
14.07.2022 19:46
Футбол
автор: Николай Яременко
Дмитрий Селюк: Вот, что Шварц уехал – жаль, а Каттани – ушел и ушел. Давай, до свидания
Дмитрий Селюк: Вот, что Шварц уехал – жаль, а Каттани – ушел и ушел. Давай, до свидания
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул свой пост. Его заменил Артем Ребров. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что уход итальянца небольшая потеря для клуба.
14.07.2022 18:10
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Это реальный колхоз в сравнении с Питером» – Азмуну скучно в Леверкузене
«Это реальный колхоз в сравнении с Питером» – Азмуну скучно в Леверкузене
Нападающий «Байера», а ранее главный бомбардир «Зенита» Сердар Азмун сравнил Леверкузен с Санкт-Петербургом и признался, что скучает по Питеру.
14.07.2022 12:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Приключения итальянца в «Спартаке». Что успел и не успел сделать Каттани?
Приключения итальянца в «Спартаке». Что успел и не успел сделать Каттани?
Присоединяюсь к мысли Федуна о том, что Каттани был лучшим спортивным директором «Спартака» при миллиардере из «Лукойла».
13.07.2022 16:18
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Он всегда говорил то, что думал». Гаджи Гаджиев — о смерти Георгия Ярцева
Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев в разговоре с «Плеймейкером» отреагировал на известие об уходе на 75-м году жизни бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева.
Когда-то его называли «новым Аршавиным»… Бывший спартаковец Козлов умер в 29 лет
По предварительным данным, жизнь Александра Козлова оборвалась из-за оторвавшегося тромба.
Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле
Цикл публикаций, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает статья о теннисистке, сумевшей не только одержать множество побед на корте, но и преобразовать их в сотни миллионов долларов и статус всемирной шоу-звезды.
Расстрел Каттани, игрушки Заремы и похороны Кубка РПЛ. Обзор футбольных мемов
Старт нового сезона в РПЛ - в картинках.
Дотянется ли «Спартак» до бронзы? Расклады в медальной гонке РПЛ-2022/23
Перед стартом очередного сезона Российской Премьер-Лиги главный фаворит очевиден, а вот группа команд, претендующих на попадание в призеры, невероятно широка.
Салихов переиграет прямолинейного китайца! Расклад и лучшие ставки на UFC on ABC 3
В ночь на 17 июля в американском Элмонте состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого встретятся топовые полулегковесы Брайан Ортега и Яир Родригес. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
1-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Динамо»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
15 - 17 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Сравнения с «Пари Сен-Жермен» — отличная история!» Как в Нижнем презентовали «Пари НН»
Презентация нижегородского клуба РПЛ прошла на Набережной Федоровского.
«Хотим видеть полный стадион — будем биться за каждого болельщика». Галактионов — о новом сезоне «Пари НН»
Главный тренер клуба РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Галактионов на презентации команды поделился ожиданиями от стартующего сезона РПЛ.
«Факел» быстро потухнет? «Торпедо» — уровень «Оренбурга»? Расклады внизу РПЛ-2022/23
Чемпионская интрига в РПЛ перед стартом сезона просматривается слабо, а вот с теми, кто вылетит, все не так просто.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика