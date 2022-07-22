ЦСКА и «Сочи» обойдутся без перестрелки

Российские команды готовы сделать выводы из стартового тура чемпионата страны, подкорректировать детали и предъявить зрителям яркое шоу. В меньшей степени это относится к соперникам, которые в субботу сойдутся на «ВЭБ-Арене». ЦСКА в дебюте сезона красиво разобрался с «Уралом» (2:0), «Сочи» столь же уверенно победил новичка премьер-лиги «Торпедо» (3:1).

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ЦСКА – «СОЧИ»: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Встреча двух команд из топ-5 прошлого сезона по определению вызывает большой интерес у зрителей. Незначительным фаворитом в ней предстают хозяева. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,27 (43%), ничья идет за 3,68 (27%), а успех южан – за 3,44 (30%).

Определяющим при анализе этого противостояния становится тот факт, что летом главный творец сочинского чуда Владимир Федотов перешел в ЦСКА, а значит, все статистические выкладки разом потеряли смысл. Хотя, например, отсутствие у армейцев домашних побед над «Сочи» (2 ничьи и поражение) выглядит очень заманчиво.

Пожалуй, в данном случае можно обратиться к другому факту – в этих трех московских матчах команды ни разу не забили на двоих более двух мячей – 0:0, 1:1 и 0:1. Поэтому мы выбираем тотал меньше 2,5 за 2,00. Поскольку Федотов вряд ли станет менять игровую философию, а его преемник Вадим Гаранин старается не разрушать построенное предшественником, все указывает на то, что мы увидим закрытую игру.

Прогноз «Советского спорта»: тотал менее 2,5 за 2,00 в БК Марафон.

Фото: А. Аксенова / ПФК ЦСКА

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РАСПИСАНИЕ ВТОРОГО ТУРА РПЛ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ:

22 июля, 20:00. «Зенит» – «Крылья Советов»

23 июля, 15:00. ЦСКА – «Сочи»

23 июля, 17:30. «Оренбург» – «Урал»

23 июля, 20:00. «Краснодар» – «Спартак»

24 июля, 15:00. «Химки» – «Пари НН»

24 июля, 17:30. «Динамо» – «Торпедо»

24 июля, 20:00. «Локомотив» – «Ростов»

24 июля, 20:00. «Ахмат» – «Факел»

ФАВОРИТЫ МИР РПЛ

У команды Сергея Семака с отрывом лучший состав в лиге и опыт четырех выигранных чемпионатов подряд. Если бразильцы не заскучают на российских полях, сложно представить, что им помешает нашить питерцам вторую звезду. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1,30.

Конкуренты сине-бело-голубых примерно равны между собой. Несколько выделяется ЦСКА, заполучивший в межсезонье лучшего российского тренера Федотова. На триумф армейцев можно сделать ставку с коэффициентом 12,00.

«Спартак» – 10-кратный чемпион России после аномального прошлогоднего провала не имеет права на второй столь же плохой сезон, тем более, что массовые гуляния по случаю 100-летнего юбилея перенесли на год. А это значит, что еще не поздно порадовать болельщиков новым чемпионским титулом. Такой исход можно взять на 13,00.

Бронзовые призеры прошлого сезона динамовцы также рассчитывают на хороший результат в новом розыгрыше, даже без Сандро Шварца и опытных центральных защитников. Итоговая победа бело-голубых доступна за 13,50.

«Локомотив» на год отвлекся от борьбы за золото из-за перезагрузки проекта, а теперь готов предъявить результат движения по «немецкому вектору». Триумф железнодорожников оценивается коэффициентом 15,00.