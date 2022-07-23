Дмитрий Селюк: Разгром в Краснодаре? Это спартаковские фанаты в Ставрополе вдохновили команду

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что красно-белые были явно сильнее соперника, к тому же игроки московской команды были вдохновлены встречей, которую им устроили фанаты в Ставрополе.

Из-за закрытия аэропорта Краснодара «Спартак» прилетел в Ставрополь, переночевал, а утром провел тренировку. Возле стадиона команду встретили несколько сотен фанатов. Футболисты, особенно легионеры, были поражены такой встречей своих болельщиков в далеком от Москвы городе.

Фото: ФК «Спартак»

– «Краснодар» начал неплохо, но «Спартак» постепенно забрал инициативу, – говорит Дмитрий Селюк. – Преимущество в классе гостей стало сказываться. Конечно, повлияло удаление Черникова в первом тайме. Но очевидно, что если б команды играли в равных составах, «Спартак» все равно победил бы – он играл гораздо лучше. Видимо, болельщики в Ставрополе горячей встречей их так вдохновили, футболисты играли на кураже.

– «Спартак» набирает форму?

– Пока рано говорить, нужно еще посмотреть, как будут играть и другие команды. Возможно, это просто уровень нашего чемпионата падает. Например, «Урал» взял защитника из Хабаровска, которого выгнали из нескольких украинских команд. И вот проиграл 0:3 в Оренбурге. «Сочи» тоже 0:3 проиграл. Когда команда так крупно проигрывала? Пока какие-то выводы рано делать. Много легионеров уехало, большой приток российских игроков.

Фото: ФК «Спартак»

Понятно что «Зенит» выше всех на две головы – приличный состав, играет в солидный футбол. Это «Ройлс-Ройс», остальные это «Фиат Уно».

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Завтра 2-й тур РПЛ завершится четырьмя матчами. «Химки» – «Пари НН», начало в 15.00, «Динамо» – «Торпедо», начало в 17.30, «Локомотив» – «Ростов», начало в 20.00, «Ахмат» – «Факел», начало в 20.00.