Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Почему матч со «Спартаком» – это позор для «Краснодара»

«Быки» не впечатляли игрой в равных составах, а после удаления совсем расклеились.
Почему матч со «Спартаком» – это позор для «Краснодара»
25 июля 2022 22:28
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК «Спартак»

«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче второго тура РПЛ. Счет 1:4 полностью отражает картину происходящего на поле красно-белые переиграли «быков» на всех отрезках матча и заслуженно взяли три очка.

ГЛУПОСТЬ ЧЕРНИКОВА

Дискуссия вокруг удаления Черникова не утихает до сих пор. Кто-то считает, что Александр заслужил за удар Мозеса по лицу всего лишь желтую карточку, кто-то что прямая красная была абсолютно справедлива. Однако с тем, что Черников повел себя крайне безответственно и глупо, спорить, наверное, никто не будет. Удаление Александра очень сильно повлияло на игру и фактически предопределило ее исход.

Вину Черникова признал даже Сторожук:

По удалению у меня больше претензий к Черникову, а не к судье. Зачем давать такой шанс? Нельзя реагировать так. Он жесткий в плане борьбы, но когда игрок уже отыгран и делает отмашку – это неспортивное поведение.

ПРОВАЛЫ В ОБОРОНЕ

Игра «Краснодара» в обороне уже который сезон вызывает у болельщиков и экспертов серьезные вопросы. «Быки», все внимание концентрирующие на атаке, в обороне зачастую следуют принципу «как пойдет». Так произошло и в матче со «Спартаком».

В ситуации с первым голом Зобнин, который остался без опеки в центре штрафной, получил возможность подстроиться под отскок после подачи с углового и беспрепятственно пробить, не оставив не единого шанса Матвею Сафонову вытащить этот мяч. Почему Черников, явно игравший в этом эпизоде по Зобнину, не только далеко отпустил его от себя, тем самым допустив грубую позиционную ошибку, но и впоследствии, уже развернувшись лицом к Роману, среагировал на удар полузащитника в самый последний момент? Непонятно.

Второй гол еще более странная история. Идет атака «три в четыре». Хлусевич, отдающий диагональную передачу с фланга, находит пасом в штрафной Промеса, который одним замахом выключил из игры двоих соперников, после чего из убойной позиции расстрелял ворота «быков». Как же так получилось, что на протяжении всей атаки «Спартака», ни один из защитников «Краснодара» правильно не расположился на своей позиции: если двум игрокам из центральной зоны удалось добежать до своих ворот (хотя в суматохе, встречая такую скоростную атаку не в статике, они все равно оказались бесполезны), то латерали вообще остались далеко позади и ни в одной из фаз не помогли команде прервать контрвыпад противника.

Третий мяч «Спартака» пример провала сразу всей защитной линии «Краснодара». Соболев, подхвативший мяч после шикарной диагонали Мозеса, протолкнул его дальше на Зобнина (отрезав при этом всю оборонительную четверку южан) который, в свою очередь легко оббежал вратаря и забил в уже полупустые ворота. Удивительно, но футболисты «быков» ни разу в этой атаке не предприняли попытку отбора — и Соболев, и Зобнин имели уйму времени на обработку мяча и пас/удар, что в очередной раз ставит под сомнение наличие хоть какой-то системности в обороне «Краснодара».

Четвертый гол элементарная «стеночка» от «Спартака», заставившая защитные редуты краснодарцев затрещать по швам. Мозес, продвинувшись с мячом до финальной трети, аккуратно покатил его на Пруцева, который, готовя обратный пас на нигерийца, одновременно освободил Виктора от опеки, дал возможность рвануть вглубь штрафной и, несколько раз предварительно коснувшись мяча, отправить его в сетку.

При восьми ударах противника в створ ворот «Краснодар» допустил четыре пропущенных мяча. Для команды уровня РПЛ это катастрофическая статистика!

ПАССИВНОЕ ВЛАДЕНИЕ

Против «Спартака» «Краснодар» по обыкновению много владел мячом 54% времени. Однако выжать из этого преимущества у южан ничего не получилось. Выход в атаку у команды Сторожука строился через смещения Джона Кордобы вглубь поля и открывания Эдуарда Сперцяна в широких позициях на полуфлангах. Эта идея в основном прослеживалась в первые в 20-25 минут матча, но результата не приносила: мяч либо застревал где-то на фланге и в итоге выводился на свою половину поля, либо терялся при попытке удара/прострела из центральной зоны.

Во втором тайме, когда владение «Краснодара» возросло до 57%, розыгрыш мяча «быки» проводили через банальные кроссы. Но и они (кроме момента с пенальти, когда после прострела Денисов сыграл рукой) ни к чему не привели. Странно, конечно, почему «Краснодар», оставшись в меньшинстве в конце первого тайма, не отдал мяч сопернику и не стал ловить его на контратаках? Ведь у «быков» в средней линии и атаке почти все футболисты обладают хорошей техникой и ударом, которые могли бы на скорости нивелировать недостатки во взаимодействии. А в итоге южане в угоду стилю практически собственноручно лишили себя моментов и, как следствие, шанса перевернуть игру после удаления.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПРЕССИНГ

Модель игры «Краснодара» всегда связывалась с активным прессингом. В прошлом сезоне «быки» заняли второе место по PPDA (интенсивность давления), в этом пока идут третьими.

Однако «Спартак» в большинстве без труда разбивал прессинг южан либо короткими передачами между линий, либо забросами за спину латералям, которые слишком высоко поднимались по бровке и оставляли сзади пустые зоны. Тратя на него силы, команда Сторожука заранее оказывалась в проигрышном положении красно-белые создавали ситуации «три в два» и «четыре в три», из-за которых давление «Краснодара» становилось бессмысленным, ведь «быкам» все время не хватало одного игрока. Зачем было настаивать на прессинге, если для этого нужно было жертвовать структурой в опорной зоне и на краях обороны? Очередной важный вопрос, на который мы вряд ли получим ответ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Рейс Барселона – Мексика. Кто заезжал в мексиканский чемп до Дани Алвеса?
Рейс Барселона – Мексика. Кто заезжал в мексиканский чемп до Дани Алвеса?
В прошлом году Дани Алвес реализовал свою мечту, вернувшись в любимую «Барселону» в возрасте 38 лет. По окончании сезона клуб отказался продлевать контракт с бразильцем, из-за чего самому титулованному футболисту за всю историю футбола вновь пришлось искать новый клуб. В итоге им оказался мексиканский «Пумас». А кто еще из игроков «Барселоны» заезжал в этот чемпионат?
25.07.2022 22:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
Почему матч со «Спартаком» – это позор для «Краснодара»
Почему матч со «Спартаком» – это позор для «Краснодара»
«Быки» не впечатляли игрой в равных составах, а после удаления совсем расклеились.
25.07.2022 22:28
Футбол
автор: Матвей Морозов
Дмитрий Селюк: С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, поэтому уровень РПЛ падает
Дмитрий Селюк: С отъездом иностранцев конкуренция уменьшилась, поэтому уровень РПЛ падает
Прошло два тура РПЛ, болельщики увидели немало разгромных счетов, высокую результативность. О чем это говорит и радует ли такая результативность специалистов?
25.07.2022 17:22
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сергей Хусаинов: Вклад Галицкого в футбол неоценим, но заходить в судейскую – не царское дело
Сергей Хусаинов: Вклад Галицкого в футбол неоценим, но заходить в судейскую – не царское дело
«Краснодар» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4). И в то же время, КДК РФС рассмотрит поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который после матча без разрешения зашел в судейскую раздевалку.
25.07.2022 16:24
Футбол
автор: Юрий Волохов
Лига разгромов! Впечатления от второго тура РПЛ
Лига разгромов! Впечатления от второго тура РПЛ
Шесть разгромов и очередная порция судейских скандалов.
25.07.2022 13:39
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Динамо» набрало ход. В Петровском парке четырежды подбито «Торпедо»
«Динамо» набрало ход. В Петровском парке четырежды подбито «Торпедо»
Настроение у динамовских болельщиков было перед игрой крайне подавленное. Мало того, что оставленное своими лидерами – Бальбуэна, Шиманьски – аккурат перед самым стартом сезона – «Динамо» с трудом удержало ничью в первом туре с «Ростовом», так еще и прилетел совершенно неприятный «нежданчик» в последнее утро перед игрой: с базы скрылся в неизвестном направлении Варела.
24.07.2022 22:05
Футбол
автор: Николай Яременко
Алексей Сафонов: «Торпедо» чужое на этом празднике, а «Динамо» пусть с «Зенитом» или ЦСКА сыграет
Алексей Сафонов: «Торпедо» чужое на этом празднике, а «Динамо» пусть с «Зенитом» или ЦСКА сыграет
«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 4:0. Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что «Торпедо» выглядит не сильнее, чем в ФНЛ.
24.07.2022 20:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Эль класико»: выездная версия
«Эль класико»: выездная версия
Европейский сезон еще не стартовал, но мы уже стали свидителями топ-матча в Лас-Вегасе, в котором схлестнулись «Реал» и «Барселона». Формально матч был товарищеским, но разве можно вешать такой ярлык на «эль класико»? Обзор прошедшей встречи - в нашем материале.
24.07.2022 19:59
Футбол
автор: Никита Шмытов
Захарян круче питерских бразильцев! Бело-голубые разгромили «Торпедо» благодаря трем шедеврам юниора
Захарян круче питерских бразильцев! Бело-голубые разгромили «Торпедо» благодаря трем шедеврам юниора
Дерби чемпионов СССР 1976 года на «ВТБ Арене» окрасилось в бело-голубые тона. Вдохновителем и организатором крупной победы хозяев (4:0) выступил полузащитник сборной России Арсен Захарян, забивший гол-красавец и выдавший две чудо-передачи Фёдору Смолову.
24.07.2022 19:45
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Криштиану собрался к «матрасникам»
Криштиану собрался к «матрасникам»
Прошлогоднее трансферное окно стало одним из самых ярких в истории футбола, а вишенкой на торте стал переход Лионеля Месси в «ПСЖ». Текущее межсезонье тоже полно сюрпризов и неожиданных поворотов, но оно может стать по-настоящему великим, если осуществится совершенно неочевидный трансфер.
24.07.2022 14:13
Футбол
автор: Никита Шмытов
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
«Ждем от игрока объяснений». Гендир «Динамо» — о побеге Варелы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с Гильермо Варелой, оценил старт сезона и трансферные перспективы.
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика