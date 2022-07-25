Почему матч со «Спартаком» – это позор для «Краснодара»

«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче второго тура РПЛ. Счет 1:4 полностью отражает картину происходящего на поле – красно-белые переиграли «быков» на всех отрезках матча и заслуженно взяли три очка.

ГЛУПОСТЬ ЧЕРНИКОВА

Дискуссия вокруг удаления Черникова не утихает до сих пор. Кто-то считает, что Александр заслужил за удар Мозеса по лицу всего лишь желтую карточку, кто-то – что прямая красная была абсолютно справедлива. Однако с тем, что Черников повел себя крайне безответственно и глупо, спорить, наверное, никто не будет. Удаление Александра очень сильно повлияло на игру и фактически предопределило ее исход.

Вину Черникова признал даже Сторожук:

– По удалению у меня больше претензий к Черникову, а не к судье. Зачем давать такой шанс? Нельзя реагировать так. Он жесткий в плане борьбы, но когда игрок уже отыгран и делает отмашку – это неспортивное поведение.

ПРОВАЛЫ В ОБОРОНЕ

Игра «Краснодара» в обороне уже который сезон вызывает у болельщиков и экспертов серьезные вопросы. «Быки», все внимание концентрирующие на атаке, в обороне зачастую следуют принципу «как пойдет». Так произошло и в матче со «Спартаком».

В ситуации с первым голом Зобнин, который остался без опеки в центре штрафной, получил возможность подстроиться под отскок после подачи с углового и беспрепятственно пробить, не оставив не единого шанса Матвею Сафонову вытащить этот мяч. Почему Черников, явно игравший в этом эпизоде по Зобнину, не только далеко отпустил его от себя, тем самым допустив грубую позиционную ошибку, но и впоследствии, уже развернувшись лицом к Роману, среагировал на удар полузащитника в самый последний момент? Непонятно.

Второй гол – еще более странная история. Идет атака «три в четыре». Хлусевич, отдающий диагональную передачу с фланга, находит пасом в штрафной Промеса, который одним замахом выключил из игры двоих соперников, после чего из убойной позиции расстрелял ворота «быков». Как же так получилось, что на протяжении всей атаки «Спартака», ни один из защитников «Краснодара» правильно не расположился на своей позиции: если двум игрокам из центральной зоны удалось добежать до своих ворот (хотя в суматохе, встречая такую скоростную атаку не в статике, они все равно оказались бесполезны), то латерали вообще остались далеко позади и ни в одной из фаз не помогли команде прервать контрвыпад противника.

Третий мяч «Спартака» – пример провала сразу всей защитной линии «Краснодара». Соболев, подхвативший мяч после шикарной диагонали Мозеса, протолкнул его дальше на Зобнина (отрезав при этом всю оборонительную четверку южан) который, в свою очередь легко оббежал вратаря и забил в уже полупустые ворота. Удивительно, но футболисты «быков» ни разу в этой атаке не предприняли попытку отбора — и Соболев, и Зобнин имели уйму времени на обработку мяча и пас/удар, что в очередной раз ставит под сомнение наличие хоть какой-то системности в обороне «Краснодара».

Четвертый гол – элементарная «стеночка» от «Спартака», заставившая защитные редуты краснодарцев затрещать по швам. Мозес, продвинувшись с мячом до финальной трети, аккуратно покатил его на Пруцева, который, готовя обратный пас на нигерийца, одновременно освободил Виктора от опеки, дал возможность рвануть вглубь штрафной и, несколько раз предварительно коснувшись мяча, отправить его в сетку.

При восьми ударах противника в створ ворот «Краснодар» допустил четыре пропущенных мяча. Для команды уровня РПЛ – это катастрофическая статистика!

ПАССИВНОЕ ВЛАДЕНИЕ

Против «Спартака» «Краснодар» по обыкновению много владел мячом – 54% времени. Однако выжать из этого преимущества у южан ничего не получилось. Выход в атаку у команды Сторожука строился через смещения Джона Кордобы вглубь поля и открывания Эдуарда Сперцяна в широких позициях на полуфлангах. Эта идея в основном прослеживалась в первые в 20-25 минут матча, но результата не приносила: мяч либо застревал где-то на фланге и в итоге выводился на свою половину поля, либо терялся при попытке удара/прострела из центральной зоны.

Во втором тайме, когда владение «Краснодара» возросло до 57%, розыгрыш мяча «быки» проводили через банальные кроссы. Но и они (кроме момента с пенальти, когда после прострела Денисов сыграл рукой) ни к чему не привели. Странно, конечно, почему «Краснодар», оставшись в меньшинстве в конце первого тайма, не отдал мяч сопернику и не стал ловить его на контратаках? Ведь у «быков» в средней линии и атаке почти все футболисты обладают хорошей техникой и ударом, которые могли бы на скорости нивелировать недостатки во взаимодействии. А в итоге южане в угоду стилю практически собственноручно лишили себя моментов и, как следствие, шанса перевернуть игру после удаления.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПРЕССИНГ

Модель игры «Краснодара» всегда связывалась с активным прессингом. В прошлом сезоне «быки» заняли второе место по PPDA (интенсивность давления), в этом пока идут третьими.

Однако «Спартак» в большинстве без труда разбивал прессинг южан либо короткими передачами между линий, либо забросами за спину латералям, которые слишком высоко поднимались по бровке и оставляли сзади пустые зоны. Тратя на него силы, команда Сторожука заранее оказывалась в проигрышном положении – красно-белые создавали ситуации «три в два» и «четыре в три», из-за которых давление «Краснодара» становилось бессмысленным, ведь «быкам» все время не хватало одного игрока. Зачем было настаивать на прессинге, если для этого нужно было жертвовать структурой в опорной зоне и на краях обороны? Очередной важный вопрос, на который мы вряд ли получим ответ.