Владимир Быстров: Судья помог «Спартаку» победить

«УДАЛИЛ ЗА ФИГНЮ»

– Определенная неожиданность есть, но она отменяется, учитывая то, что произошло удаление. Если наши судьи будут за такую фигню удалять, то не знаю, что будет дальше в чемпионате. Арбитр убил интригу этого матча. И после удаления непонятно было, как можно продолжать играть в футбол. Причем, Левников – отличный судья, и почему VAR не вмешался и не стал смотреть тот эпизод…

– Что скажете про забитые мячи?

– Все хороши. Чем больше мячей, тем больше удовольствия для болельщиков. Понятно, что класс некоторых футболистов «Краснодара» не слишком высок, но все бьются и отдаются. У «Спартака» собраны исполнители более квалифицированные, поэтому то, что они обыграли «Краснодар» - ничего удивительного. Но они это должны делать без помощи судей! Подарки от Кирилла Левникова быть не должны. Может, он увидел тот эпизод с другой стороны или с вертолета. Этого делать нельзя. В прошлом туре Безбородов не удалил игрока «Ахмата» за более явное нарушение. И уже в следующем туре квалифицированный арбитр, отсудивший отлично финала Кубка России, делает такое удаление…

«ПОРЦИЯ ГОВНА ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

– А стала ли неожиданной слабая игра «Краснодара»?

– Нет, конечно. «Краснодар» ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причем, разница – в футболистах. Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог «Спартаку». Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, то неизвестно, как еще всё закончилось.

– Теперь у Заремы не будет повода говорить про судей…

– Вообще без проблем. У неё своя голова на плечах. Но так весь чемпионат и проходит. В какой-то игре помогают одним, а в какой-то - другим. На самом деле, хочется ясности. Если судьи за такие грубые отмашки не удаляют, а за фол показывают красную карточку, то это никуда не годится. И если они между собой не договорятся, какой вектор развития они выбрали, то будут каждый тур получать порцию говна от любых болельщиков.

ВЫВОДЫ ПО «СПАРТАКУ» ДЕЛАТЬ РАНО

– Какое впечатление оставил «Спартак»?

– Мы видели один «Спартак» с «Зенитом» и совершенно другой – «Краснодаром». Пока выводы делать рано. Тренер – новый. Идеи – тоже. Так что сезон покажет. Наставника команды определял спортивный директор, который собрал манатки и уплыл за кордон. Поэтому тренер остался один, его нужно поддерживать. В «Спартаке» любому специалисту будет тяжело. Только дальнейшая работа покажет, на каком пути стоит «Спартак». Четыре очка на выезде – это нормальный результат. Тем более, в Грозном всегда играть тяжело.