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Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет в Самаре, у «Оренбурга» нет шансов в Ростове

Сегодня четырьмя матчами завершится 4-й тур Российской премьер-лиги. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогнозы на эти игры. «Торпедо» - «Химки». Начало в 15.00.
Дмитрий Селюк: «Динамо» выиграет в Самаре, у «Оренбурга» нет шансов в Ростове
07 августа 2022 10:55
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Динамо"

Оба соперника считают, что друг на друге должны набирать очки. Если «Химки» не возьмут очки в матче с «Торпедо», а «Торпедо» в игре с «Химками», где им еще брать очки?

Игра будет идти на встречных курсах, класс исполнителей в обеих командах примерно одинаковый. Если делать прогноз для любителей ставок, рискну предположить, что обе забьют.

«Крылья Советов» - «Динамо». Начало в 17.30

«Крылья» уже не те, что были в прошлом году. Ведущие игроки ушли в «Спартак», в «Сочи». Заменить их пока тяжело, это отразилось на сыгранности.

Теоретически «Динамо» должно выиграть, но настораживает осечка в Воронеже. Такое впечатление, что команду во втором тайме подменили – возможно, сил не хватило. И все же, думаю, «Динамо» выиграет.

«Ростов» - «Оренбург». Начало в 20.00

«Ростов» однозначно выиграет, «Оренбург», как и «Торпедо», пока выглядят самыми слабыми командами в нашем чемпионате.

«Сочи» - «Пари НН». Начало в 20.00

В Сочи будет заруба, но у хозяев многое зависит от Нобоа. Я не могу понять, почему его не закрывают? Закрой Нобоа и решил большую проблему. Куда смотрят наши «выдающиеся» тренеры, какие они дают установки на матчи против «Сочи»?

Игра для «Сочи» будет сложной, много мячей забито не будет. Думаю, можно ставить на тотал меньше трех голов.

источник: «Советский спорт»
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