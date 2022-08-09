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Подменный пионервожатый

О странном заявлении одного думца.
Подменный пионервожатый
09 августа 2022 12:11
автор: Николай Яременко
автор фото: Государственная Дума Российской Федерации

Когда я был совсем маленький и только начинал ездить в пионерлагеря, всё удивляло: почему в школе самый главный зовется директор, а тут - начальник лагеря, почему медсестер намного больше. Но больше всего удивляла странная должность «подменный вожатый». Мне по малолетнему незнанию казалось, что это вершина служебной иерархии в лагере (почти как начальник): он так хорошо владеет информацией обо всех проблемах, что всегда готов отправить уставшего коллегу на денек отдыха в город, а сам с утроенной энергией взяться за латание дыр. Ходил такой ленивый человечек – и всем советы раздавал. Только потом я уже понял, что подменный вожатый – это тот, кому сложно доверить хоть что-то. Ни старший отряд, ни младший. Потому и ходит, ко всем лезет.

Когда прочитал в понедельник цитату из главы думского комитета по спорту Дмитрия Свищева, вспомнил именно об этом лагерном амплуа. Уважаемый депутат (извините за оксюморонное сочетание) проблему с невысокой посещаемостью матчей РПЛ переложил на Дюкова:

- Этим не должна заниматься Госдума, это должны делать ведомства, созданные для развития футбола – РФС, Министерство спорта, клубы, это их задача. Это задача Дюкова, он должен пропагандировать и развивать футбол. Мы его подменить в этом деле не можем и не хотим.

В этой цитате блестяще ровно всё. Наверное, лучше всего даже оставить без комментариев.

Дюков не нуждается в моей защите. А уж сколько раз я на страницах «Советского спорта» проходился по нему вдоль и поперек – легко проверить (Кстати, должен признать: ему делает честь то, что он продолжает со мной общаться). Но одно могу сказать: те усилия, которые сегодня предпринимает РФС по популяризации футбола, все эти ретроматчи, матчи-концерты, медиалиги, во сто крат превышают все то, что было раньше – в более сытные времена. Посмотрите: 15 тысяч приходит на блогерский клуб «Амкал», а как был заполнен недавно на ретро-матче «Петровский»! И это несмотря на все те проблемы, которые создаются нашему футболу – как извне, так и изнутри.

Описанная коллегой история про ретрофутбол – из этой же серии.

источник: «Советский спорт»
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Подменный пионервожатый
Подменный пионервожатый
О странном заявлении одного думца.
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