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Дмитрий Селюк: Дзюба в Краснодаре станет лидером и будет много забивать, но он нужен «Зениту»

Дмитрий Селюк: Дзюба в Краснодаре станет лидером и будет много забивать, но он нужен «Зениту»
11 августа 2022 16:29
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Зенит"

По информации Transfermarkt, Артем Дзюба может перейти в «Краснодар». Этот вариант станет возможен в случае ухода колумбийского нападающего Джона Кордобы. Футбольный агент Дмитрий Селюк скептически относится к этой новости.

- Я очень хорошо отношусь к Дзюбе, чтоб обсуждать всякие вбросы, - говорит Селюк. А если завтра напишут, что он в «Урал» перешел, мы тоже будем это обсуждать? Мы же с вами не раз говорили: Артем топ-игрок и он должен играть в «Зените», или в любом нашем топ-клубе – «Спартаке» или ЦСКА. Он очень пригодился бы любой из этих команд. Правда, в «Спартаке» есть Соболев, возможно, Дзюба им не очень нужен.

- Путь в «Спартак» ему закрыт, да еще после «Зенита»…

- Мы сейчас не обсуждаем околофутбольные вещи и всю подноготную Дзюбы, а абстрактно рассуждаем об игровых качествах Артема. Я еще раз повторю: Дзюба очень нужен сейчас и «Зениту». Это показали две ничьи питерцев на выезде с «Ахматом» и «Химками». И есть еще один фактор – против «Зенита» все играют от обороны, Дзюба хорош, когда соперник обороняется большими силами. Это игрок штрафной площадки, потолкаться, побороться с защитниками – его стихия.

- Давайте тогда абстрагируемся от слухов, по футбольным качествам Дзюба нужен «Краснодару?

- Конечно! Он станет лидером команды, поведет за собой птенцов Галицкого. Там ребята техничные, есть, кому навесить, поэтому Дзюба в Краснодаре будет много забивать.

НАША СПРАВКА

Артем Дзюба ушел из «Зенита» после окончания прошлого сезона, питерский клуб не стал предлагать ему новый контракт. В 28 матчах форвард забил 11 голов, одни из них с пенальти. С появлением в «Зените» центральных нападающих Ивана Сергеева (перешел и «Крыльев Советов») и бразильца Юри Альберто, Дзюба все чаще стал выходить на поле со скамейки. Поговаривали, что из-за этого у него возник конфликт с главным тренером Сергеем Семаком.

В последнее время Дзюба тренировался вместе с казанским «Рубином», но уже покинул расположение команды. 22 августа экс-капитану сборной России исполнится 34 года.

источник: «Советский спорт»
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