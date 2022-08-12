5-й тур РПЛ: «Зенит» рискует упустить титул, а «Спартак», наконец, сыграет с сильным соперником

«Зенит» упускает чемпионство?

Да, мы в «Советском спорте» всегда уверенны в победе «Зенита» - за счет административного ресурса, несоразмеримых финансовых возможностей, и потому ставим команду на первое место вне зависимости от ее текущих показателей:

Но в реальности, «Ахмат», сыграв с «Зенитом» вничью в прошлом туре, отбросил его аж на шестое место. В то же время ЦСКА и «Спартак» уверенно расправились со своими соперниками и поднялись в лидеры турнирной таблицы. Уже в субботу армейцы приедут в Петербург и попытаются навязать борьбу действующему чемпиону. В последний раз ЦСКА в гостевых матчах с «Зенитом» набирал очки еще в сезоне-2019/20. После этого — только проигрывал.

Надо сказать, что сейчас шансы на победу у команд примерно равные. Москвичи на старте чемпионата набрали неплохой ход — три победы, одна ничья. Под руководством Владимира Федотова армейцы преобразились и выглядят одной из лучшей команд лиги с точки зрения качества выхода из обороны и комбинаций на флангах. «Зенит» же подходит к битве с ЦСКА с серьезными кадровыми потерями — матч пропустят Клаудиньо и Даниил Одоевский. Бразилец выбыл на четыре-пять недель из-за травмы, и его отсутствие, хоть и ослабит сине-бело-голубых по части креатива в финальной трети, но не очень сильно. А вот россиянин, по-глупости удалившийся против «Ахмата», действительно подвел свою команду. Одоевский хоть и достаточно молодой голкипер, но уже вытеснил из состава Михаила Кержакова. И за то время, которое ему было предоставлено, сполна оправдал все ожидания. Теперь в одном из главных для «Зенита» матчей всего сезона в воротах появится либо уже упомянутый Кержаков (вратарь весьма средний и, при всем уважении, редко по-настоящему выручающий свою команду), либо Иван — новичок питерцев, который, несмотря на свои огромные габариты (рост —194 см), никого не впечатлял в «Коринтиансе», а в «Зенит» попал, как мы понимаем, только из-за Юри Алберто, которого вдруг потянуло в Бразилию.

Команде Сергея Семака ни в коем случае нельзя проигрывать, ведь тогда отрыв от первого места составит уже пять очков, что позволит соперникам почувствовать уверенность в своих силах и стать гораздо сильнее психологически.

Победа «Крыльев Советов» над «Локомотивом» — возможность оправдаться за смазанный старт?

«Крылья Советов» довольно неоднозначно начали сезон. С одной стороны, самарцы уверенно победили «Оренбург» — 4:2. С другой стороны, команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» (3:0), потеряла очки с «Торпедо» (1:1) и проиграла «Динамо» (0:2). За последние два трансферных окна из команды ушли все главные звезды — Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Иван Сергеев. Без лидеров самарцы ожидаемо заметно просели во взаимодействиях в финальной трети и начали постепенно терять тот задор, благодаря которому они так смело и ярко играли против любого соперника. Однако умение удерживать мяч и быстро двигать его между линий «Крылья» сохранили и, несмотря ни на что, продолжают придерживаться атакующего стиля. Матч с «Локомотивом» — шанс отыграться за все неудачи.

Игра москвичей в нынешнем чемпионате сложна, если хочешь найти повод для оптимизма. Железнодорожники, как мы видим по их игре, пока не идеальны ни с точки зрения физики, ни с точки зрения тактики и игровых связей. Частично этот тезис подтверждает даже главный тренер «Локо» Йозеф Циннбауэр. Вот его комментарий по матчу с «Краснодаром»:

— До 75-й минуты наша команда смотрелась хорошо. Единственное, чего нам не хватало – превращения своих шансов в гол, последней передачи. В определенные периоды мы больше доминировали, владели мячом. Старались высоко прессинговать, не давать «Краснодару» начинать атаки так, как они любят и умеют делать. Что касается игры в обороне — после того, как «Краснодар» забил первый мяч, мы потеряли структуру и были, можно сказать, наказаны быстрыми контратаками. Надеюсь, травмированные игроки в скором времени поправятся и помогут нам в предстоящих матчах.

Разница забитых и пропущенных мячей поражает — 3:11. Тяжело спрогнозировать, когда это падение закончится.

«Сочи» — первая проверка Абаскаля на прочность

С приходом Абаскаля «Спартак» дал болельщикам и фанатам надежду на светлое будущее. Красно-белые стали играть в быстрый комбинационный футбол, который некоторым даже напомнил времена под руководством Олега Романцева, когда москвичи выносили всех в чемпионате и сверкали в еврокубках. Однако понятно, что делать серьезные выводы по первым турам нельзя — слишком уж легкие соперники попадались москвичам. Трудности у красно-белых возникли только против «Ахматом», где «Спартак» большую часть матча играл в меньшинстве. Встреча с «Сочи» покажет, насколько система, выстроенная Абаскалем, боеспособна.

В нынешнем футболе москвичей глобально есть два минуса. Во-первых, регулярно дает сбой центр обороны: Чернов — явно футболист запаса и не всегда выглядит уверенно (ошибается в выборе позиции, неправильно выбрасывается на соперника и легко пропускает соперника за спину при игре один в один). Во-вторых, у красно-белых недобор игроков в центре поля. На замену кому-то из тройки Зобнин-Умяров-Денисов в запасе есть только Пруцев, Денисов и Литвинов, которые пока что смотрятся откровенно говоря слабо. Если, учитывая все вышесказанное, Абаскалю удастся одолеть «Сочи», это придаст «Спартаку» мотивации и покажет, что тренер ведет команду в правильном направлении.

Такой «Краснодар» — угроза для «Динамо»

Стереотип о клубе со слабой ментальностью, уже давно дающий пищу для издевательств хейтерам «Краснодара», «быки» постепенно собственноручно разбивают от игры к игре.

Это, в том числе, доказал матч с «Локомотивом» в прошлом туре. Казалось, матч уже скатывается к нулевой ничьей, а южане берут и в последние пятнадцать минут матча забивают железнодорожникам трешку — вот это характер! Разозленный «Краснодар» опасен для всех противников без исключения. «Динамо» стоит об этом помнить.

К слову, коллектив Славиши Йокановича тоже не стоит на месте и уже начинает удивлять соперников. В первую очередь, тактически. Против «Ростова», «Факела» и «Торпедо» бело-голубые вышли с линейными 4-3-3 (в середине поля один опорник и два инсайда), а с «Крыльями Советов» использовали 4-4-2 (в центре два бокс-ту-бокс и два крайних хавбека) и впервые при новом тренере сыграли в два форварда. К матчу с «Краснодаром» вернется после дисквалификации Арсен Захарян, поэтому какую расстановку на игру выберет «Динамо», скорее всего, останется загадкой до самого конца.

Также при Йокановиче начинает прогрессировать молодежь. Яркий пример — Лука Гагнидзе. Игра полузащитника оставляет очень хорошее впечатление — хавбек классно двигается, ищет мяч по всему полю, удерживает его корпусом и действует на подстраховке. На фоне опытных партнеров грузин действительно выглядит безумно ловким и быстро принимающим решение футболистом. Гагнидзе задал хороший тон началу сезона и, думаю, в будущем вполне может на постоянной основе попадать в старт.