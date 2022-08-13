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АПЛ: юноши с потенциалом

Вторая часть главных тинейджеров АПЛ-2022/23, которые могут заявить о себе в этом сезоне.
АПЛ: юноши с потенциалом
13 августа 2022 10:58
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Челси"

Начало разговора о нескольких тинейджерах, за которыми стоит следить в новом сезоне АПЛ – по ссылке.

Харви Вейл («Челси», 18 лет)

У Харви огромный потенциал, реализацию которого он не откладывает на потом, а реализует здесь и сейчас. В прошлом году он был признан лучшим игроком академии «Челси», а чуть позже был назначен капитаном команды на молодёжном чемпионате Европы в 2021 году, который стал победным для сборной Англии.

Харви - удивительный универсал, способный сыграть сразу на нескольких позициях, включая всю левую бровку и центр полузащиты. Ему с трудом удастся пробиться в основную команду «Челси», но мы уверены, что Томас Тухель точно рано или поздно опробует молодое дарование на уровне АПЛ.

Шола Шортайр («Манчестер Юнайтед», 18 лет)

В один момент Шола стал самым молодым игроком в истории «Юнайтед», которому выпала честь поучаствовать в еврокубке, но несмотря на высокие ожидания после этого, Шортайр пропал из поля зрения. Весь прошлый сезон атакующий полузащитник провел в молодежной команде, где он практически не ощущал сопротивления со стороны защитников: 9 голов и 10 голевых передач в 28 матчах.

Внешне Шортайр напоминает совсем еще подростка, но соперникам «МЮ» и конкурентам за место в составе не стоит недооценивать вингера.

Кэлвин Рэмзи («Ливерпуль», 19 лет)

«Ливерпулю» вновь предстоит выдержать тяжелейший сезон, в котором максимально важна длина скамейки запасных. В предыдущем году у Клоппа практически не было альтернатив Александру Тренту-Арнольду на правом фланге защиты, но теперь, купив Кэлвина Рэмзи за 4 млн евро у «Абердина», у Юргена появилась новая опция в обороне.

Рэмзи - аналог Робертсона (он тоже из Шотландии), но только на противоположном фланге, который не только неплохо отрабатывает в защите, но и созидает в атаке - в прошлом сезоне Кэлвин отдал 9 голевых передач, 4 из которых пришлись на Лигу конференций.

Брук Нортон-Каффи («Арсенал», 18 лет)

В прошлом сезоне воспитанник «Арсенала» успешно перешёл на уровень взрослого футбола, но пока что - лишь на уровне третьей английской лиги. За «Линкольн» лондонский защитник провёл очень крепкий сезон, сыграв на всех позициях в обороне, а летний молодёжный чемпионат Европы только убедил в том, что Брук готов стать полноценным игроком «Арсенала».

Учитывая конкуренцию «канониров» и амбиции Артеты, Нортону-Каффи не приходиться надеяться на большое количество игровой практики, но шансы наверняка будут.

Ханнибал Межбри («Манчестер Юнайтед», 19 лет)

Уроженец Франции с тунисским гражданством давно привлекает к себе внимание, но никак не может зацепиться в составе «МЮ». Ни один из тренеров не верит в готовность Межбри к серьезным задачам, хотя на уровне сборной и молодёжном чемпионате Англии Ханнибал показывает себя более, чем состоявшимся игроком.

У «МЮ» есть проблемы в центре полузащиты и не исключено, что именно тен Хаг станет тем самым тренером, который поверит в Ханнибала. Парню пора реализовывать себя.

источник: «Советский спорт»
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