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Дмитрий Селюк: Наконец-то закроют Нобоа и «Спартак» выиграет у «Сочи»

Сегодня четырьмя матчами завершается 5-й тур Российской премьер-лиги пройдут. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
Дмитрий Селюк: Наконец-то закроют Нобоа и «Спартак» выиграет у «Сочи»
14 августа 2022 10:05
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Сочи"

«Химки» - «Ахмат». Начало в 15.00

«Ахмат» выглядит на бумаге предпочтительнее. Думаю, и на поле это подтвердится – «Ахмат» выиграет. И еще предложил бы для любителей ставок вариант – будет забито больше двух голов.

«Оренбург» - «Торпедо». Начало в 17.30

«Торпедо» пока совсем не впечатляет. Это одна из самых слабых команд в РПЛ, пожалуй, даже самая слабая. Думаю, «Оренбург» выиграет.

«Пари НН» - «Ростов. Начало в 17.30

Моя ставка на этот матч – тотал меньше трех голов.

«Спартак» - «Сочи». Начало в 20.00

В «Сочи» очень много зависит от Нобоа, но в «Спартаке» достаточно качественные футболисты и Абаскаль, безусловно, хорошо изучил матчи «Сочи», понял роль Нобоа, поэтому лидеру «Сочи» непросто себя опять проявить. «Спартак» поймал кураж, играют дома, выйдут на поле с особым настроем. Думаю, «Спартак» выиграет.

источник: «Советский спорт»
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