Зиньковский наконец забил, «Спартак» возглавил таблицу! Красно-белые победили дома «Сочи»

БЕЗ МОЗЕСА

Встречи «Спартака» с «Сочи» в последние пару лет стали едва ли не самыми событийными в премьер-лиге. После них болельщикам всегда есть что обсуждать. То Леонид Федун пригрозит снять команду с чемпионата, то Дмитрий Бородин в конфликте с тренерским штабом красно-белых бросит: «Это наш Колизей», то сочинцы разгромят москвичей, то еще что приключится. В общем, от этой игры мы были вправе ждать темы для обсуждений.

Обе команды были предельно мотивированы, ведь в случае победы выходили на первое место. Так что составы получились максимально боевыми в представлениях тренеров. Вадим Гаранин давно определился с оптимальным сочетанием игроков, так что по сравнению с предыдущим туром замен делать не стал, вновь отправив Ибрагима Цаллагова на правый край. Ну, и Георгий Мелкадзе вышел против своей родной команды.

Гильермо Абаскаль тоже не стал бы ничего менять, но, к сожалению, надолго лишился Виктора Мозеса. Как и в прошлые выходные, его заменил Михаил Игнатов, тогда как Антон Зиньковский по-прежнему остался в запасе. Не было и Мацея Рыбуса, на позиции которого вышел Даниил Хлусевич.

МЕЛКАДЗЕ ПРОЩАЕТ

Для «Спартака» это была первая боевая проверка в рамках чемпионата, поэтому было крайне любопытно, как тренеры подстроятся под соперника. Обе команды в нынешнем сезоне очень любят доминировать в середине поля, но испытывают проблемы, когда оппонент отдает мяч без боя и действует на контратаках.

Лично я полагал, что Абаскаль, у которого есть Квинси Промес и Александр Соболев, согласится уступить контроль, однако на деле команды честно бились за плацдарм в середине поля. Поначалу в этом преуспевали спартаковцы, затем гости, но никто не смог закрепиться полноценно. Спартаковцы лучше смотрелись в позиционном нападении, здорово и быстро комбинируя перед штрафной, но до удара дело доводили редко – уж больно высока была плотность в этой зоне.

Сочинцы острее действовали в контратаках, но не отказывались от позиционок, в ходе которых заметно заваливались на левый фланг, где Артему Макарчуку противостоял Даниил Денисов. Что, впрочем, не мешало держать в напряжении Александра Селихова. Парадоксально, что самый острый эпизод тайма голевым моментом не завершился – Мелкадзе посчитал, что находится вне игры и не стал подбирать мяч, а мог убегать один на один. Такое редко увидишь, чаще бывает наоборот.

К сожалению для гостей, до конца тайма не смог доиграть Цаллагов, повредивший плечо в единоборстве с Хлусевичем. Его заменил куда более атакующий по своим характеристикам Никита Бурмистров. С одной стороны, это увеличило потенциал южан в атаке, но осложнило задачу удержания Промеса.

ВОТ И ЗИНЬКОВСКИЙ ЗАБИЛ!

По-видимому, в перерыве Абаскалю удалось достучаться до футболистов. Во втором тайме «Спартак» наконец начал играть в атаке так, как приучил в нынешнем сезоне – размашисто, агрессивно, целеустремленно. Так что гол был закономерен. Сергей Терехов, как и в другом топ-матче – с ЦСКА – допустил грубую ошибку, проткнув мяч Игнатову, от которого тот отскочил к Промесу, и голландец не промахнулся. Стоит добавить, что чуть ранее Квинси выводил Михаила на убойную позицию, но тот пробил в Дениса Адамова.

Сочинцев этот гол выбил из колеи. Они стали пропускать атаку за атакой, тогда как сами добраться до чужой штрафной не могли. Гаранину пришлось даже менять Артура Юсупова и Владислава Сарвели, занимавших позицию под Мелкадзе. Лучше не стало, зато вышедший на замену Жоаозиньо неточной передачей в середине поля привез второй гол – последовала быстрая контратака, в завершении которой Соболев в очередной раз не пожадничал (ну, какой умница в этом сезоне!) и выдал Зиньковскому на пустые ворота. Это первый гол за «Спартак» для экс-звезды «Крыльев Советов».

Не в характере серебряного призера сдаваться до финального свистка. Гости очень старались размочить счет и были к этому близки, когда Мелкадзе бил из выгодной позиции, но Селихов перевел мяч в штангу, и она ему любезно его вернула. А затем красно-белые провели очередную красивую атаку, которую техничным ударом в дальний угол завершил Промес. Это его шестой гол в пяти турах.

В итоге «Спартак» одержал четвертую победу подряд и вышел на чистое первое место (ЦСКА проиграл в Петербурге), а «Сочи» пропустил и в пятом матче РПЛ. Москвичи одержали красивую и закономерную победу, но справедливость эта основана на классной игре во втором тайме, тогда как первый прошел все-таки с преимуществом гостей.

РПЛ. 5-й тур

«Спартак» - «Сочи» - 3:0 (0:0)

Голы: Промес, 57 – 1:0. Зиньковский, 71 – 2:0. Промес, 84 – 3:0.

«Спартак»: Селихов, Денисов (Рассказов, 86), Р. Литвинов, Джикия (Н. Чернов, 86), Хлусевич, Перейра (Пруцев, 73), Умяров, Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 64), Промес, Соболев (Николсон, 86).

«Сочи»: Адамов, Мещанинов, Дркушич, Терехов, Цаллагов (Бурмистров, 36), Ангбан (Кравцов, 72), Нобоа, Макарчук, Юсупов (Жоаозиньо, 63), Сарвели (Батырев, 63), Мелкадзе.

Предупреждения: Соболев, 59. Кравцов, 88.

Судья: Мешков (Дмитров).