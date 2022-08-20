Моро из «Динамо», Ганаго – в «Спартак»? Обзор трансферных новостей

РОССИЯ

СЛУХИ

Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго заинтересовал «Спартак». Гильермо Абаскаль желает усилить линию атаки камерунским форвардом, который на протяжении всей карьеры играет во Франции. В прошлом сезоне на его счету 5 голов и 1 голевая передача в 29 матчах, но нужно понимать, что в каждом из этих матчей нападающий провёл не так много времени, а именно 1089 игровых минут (12 полных матчей). «Ланс» настаивает на полноценном трансфере, но «Спартак» готов только к аренде.

После окончания предыдущего сезона одним из главных кандидатов на уход из «Динамо» считался Никола Моро. Под руководством Сандро Шварца опорный полузащитник показывал отличнейший футбол, поэтому его переход в европейский клуб был лишь вопросом времени. И оно настало. «Болонья» из Серии А начала переговоры с «Динамо» по переходу хорвата. И это хорошо, ведь в этом случае российский клуб получит честно заработанные деньги, хотя Никола мог воспользоваться правилом УЕФА и приостановить контракт.

Защитник Виллиан да Силва Роша из португальского клуба «Портимоненсе» в ближайшее время может присоединиться к ЦСКА. Российский клуб готов попрощаться с 1.5 млн евро ради 27-летнего защитника. В прошлом сезоне Роша провёл 26 матчей в чемпионате Португалии.

АНГЛИЯ

СЛУХИ

Фабрицио Романо подтвердил факт трансфера Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Он обойдется англичанам в 60 млн евро, контракт будет заключен по системе 4+1. Карло Анчелотти, судя по всему, уже смирился с уходом своего любимчика и посоветовал фанатам принять решение бразильца, так как «ему нужные новые вызовы».

После подписания Каземиро приоритетом «МЮ» на трансферном рынке станет форвард ПСВ Коди Гакпо. Главный тренер нидерландской команды Руд ван Нистелрой не желает отдавать лидера команды, но ничего не сможет сделать, если англичане пришлют транш на 40 млн евро.

ГЕРМАНИЯ

СЛУХИ

Гендиректор «Боруссии» опроверг информацию о возможном Криштиану Роналду в немецкий клуб. Он сказал, что невероятно ценит талант португальца, но между ним и «Боруссией» никогда не было переговоров. Видимо, это просто очередные агентские игры.

ИСПАНИЯ

СДЕЛКИ

Вчера мы сообщали, что Пако Алькасер из «Вильярреала» отправляется в ОАЭ, но сегодня появился новый виток в этой истории.

Как оказалось, покупающая сторона в последний момент отказалась от сделки, а «Вильярреал» решил долго не церемониться и разорвать контракт с форвардом. Теперь Пако - свободный агент.

Рейньер, купленный «Реалом» в 2020 году за 30 млн евро, вновь отправится в аренду. Бразилец не смог закрепиться в «Боруссии» и теперь попробует сделать это в «Жироне».

СЛУХИ

«Барселона» здорово укрепила атаку, а теперь селекционеры плавно перешли к укреплению оборонительных редутов. Центр защиты в ближайшее время пополнит Хуан Фойт, до этого игравший три сезона за «Вильярреал».Сумма отступных в контракте аргентинца установлена на уровне 42 млн евро, но каталонцы намерены сбить цену.

Серхио Бускетс всю жизнь провёл в «Барселоне», но даже ему надоела сложившаяся ситуация. Сообщается, что испанец отказался от очередного понижения в зарплате и желает покинуть команду после завершения действующего договора, который действует до конца текущего сезона. Помимо этого Бускетс объявит о завершении международной карьеры

ИТАЛИЯ

СДЕЛКИ

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле проведет ближайший сезон в «Наполи». Итальянцы заплатят за аренду 1 млн евро и в конце сезона получат право выкупить француза за 30 млн. Ранее англичане заплатили за Танги более 60 млн.

СЛУХИ

«Интер» не оставляет надежды сохранить в составе Милана Шкриньяра. Миланский клуб отклонил очередной запрос «ПСЖ» в 50 млн евро, попутно разрабатывая новый контракт для защитника. Действующий договор Шкриньяра действует до лета 2023 года.

ФРАНЦИЯ

СЛУХИ

«Ницца» ведет переговоры с «Арсеналом» по аренде Николя Пепе, но даже не этот переход может стать главной трансферной бомбой. Помимо Пепе, французы желают подписать Эдинсона Кавани, который стал свободным агентом после ухода из «МЮ». Если обе сделки удастся закрыть, то «Ницце» стоит поаплодировать, ведь ранее к клубу уже присоединились Аарон Рэмси, Каспер Шмейхель и, конечно же, Алексис Бека-Бека.