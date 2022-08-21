Не пора ли «Манчестер Юнайтед» воспрянуть духом? Англия ждет сумасшедшего матча

ФОРМА И ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Манчестер Юнайтед» скомкано подходил к сезону, но даже при этом никто не мог в полной мере весь масштаб ужаса. Правда вскрылась уже в первом матче против «Брайтона» (1:2), а «Брентфорд» во втором матче окончательно убил и без того еле дышащий «МЮ» (0:4).

ФК «Манчестер Юнайтед»

После первых двух туров «дьяволы» замыкают турнирную таблицу и дальше отступать некуда, что становится отличным поводом для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Перед первым туром АПЛ «Ливерпуль» уверенно завоевал Суперкубок Англии у «Манчестер Сити», выиграв со счётом 3:1. Такой результат еще больше обнадежил мерсисайдцев, но первые два тура, словно холодный душ, вернули клуб в реальность.

Сначала «Ливерпуль» не смог обыграть вернувшийся в элиту «Фулхэм» (2:2), а в следующем туре, уже на «Энфилде», устоял «Кристал Пэлас» (1:1). Главным моментов матча стал даже не какой-то из голов, а удаление Дарвина Нуньеса, что лишний раз показало проблемы в «Ливерпуле».

Sky Sports

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

Эрик тен Хаг продолжает нащупывать основной состав, но удается это с трудом. Одной из главных проблем является центральная зона защиты, где низкорослый Мартинез еще не успел адаптироваться к жёсткому и физически требовательному английскому футболу, из-за чего мы вновь можем увидеть более привычную связку из Магуайра и Варана.

Под вопросом «МЮ» и левый фланг обороны, где может выйти как Люк Шоу, так и купленный Тайрелл Маласиа. И всё же, в таком важном матче, наиболее вероятен выход опытного англичанина.

У «Ливерпуля» огромные проблемы. Который год Юрген Клопп ничего не может поделать с травмами, но теперь они настигли команду с самого старта сезона. Матип, Конате, Жота, Тиаго, Чемберлен и Джонс точно пропустят матч, а Фирмино и Кейта – под вопросом. Также к отсутствующим присоединяется Дарвин Нуньес, получивший красную карточку.

Клоппу остается надеяться, что Фирмино успеет восстановиться к матчу, иначе «Ливерпуль» останется вообще без центрфорварда. Ранее на такие случаи был Дивок Ориги, но он покинул команду летом.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Ливерпуль» не проигрывает 21 матч подряд в АПЛ.

«МЮ» выиграл всего лишь дважды за последние десять игр в АПЛ.

В последних трех очных противостояниях «Ливерпуль» не оставлял шансов «МЮ», общий счет - 13:2.

В последних десяти очных матчах команды лишь в пяти случах обменивались голами. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.