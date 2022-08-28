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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в роли лидера. Чемпион расправился с «Уралом» за десять минут

Весь первый тайм в Екатеринбурге сине-бело-голубые валяли дурака, а во втором одной левой растерзали оборону соперника. Малком оформил дубль.
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в роли лидера. Чемпион расправился с «Уралом» за десять минут
28 августа 2022 14:57
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

КУЗЯЕВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В Екатеринбурге стартовый расклад был еще очевиднее, чем днем ранее в Воронеже – одна из двух слабейших команд чемпионата (ничья и пять поражений) принимала чемпиона четырех последних лет и лидера турнирной таблицы по итогам шести туров.

Сергей Семак уверяет, что его устраивает результативность его нападающих, и претензий у него к ним нет, однако продолжает чередовать их появление в старте. Если против «Торпедо» начинал Матео Кассьерра, то на сей раз появился здорово вышедший в тот раз на замену Иван Сергеев. А еще за неделю до матча со «Спартаком» получил игровую практику Далер Кузяев, не игравший из-за травмы с 22 июля. В прошлом туре он попал в заявку, а теперь вот оказался в основе.

У Виктора Гончаренко и так скудный выбор игроков, а тут еще из-за дисквалификаций выбыли Андрей Егорычев и Даниэль Мишкич плюс травмирован Олег Шатов. У него при пяти заменах в запасе оказалось всего шесть полевых игроков – двое защитников и четыре полузащитника. И все равно Алексей Евсеев остался на скамейке, которого заменил Юрий Газинский. Он дебютировал в основе «Урала», но вряд ли с удовольствием будет вспоминать эту игру. Взаимодействия с партнерами ему пока заметно не хватает.

«ЗЕНИТ» БЕЗ НАСТРОЕНИЯ

Питерцы в нынешнем сезоне приучили к тактике быстрого гола. На весь матч настроения бразильцам зачастую не хватает (особенно если счет в их пользу), но со стартового свистка они устраивают защитникам такую карусель, что у тех начинается кружиться голова уже через десяток минут. Однако на сей раз по такой жаре (Кузяев едва не задохнулся, давая флеш-комментарий в перерыве) они сразу включили эконом-режим и к середине первого тайма превосходили соперников только по количеству предупреждений – зато сразу 3:0.

В результате первый тайм прошел почти без ворот (4-1 по ударам в пользу «шмелей»!), а лучший момент имел Эрик Бикфалви, чей удар головой с линии вратарской с трудом вытащил Михаил Кержаков. Деян Ловрен в этом эпизоде уж очень безразлично отнесся к подаче себе за спину, поленившись сделать пару лишних шагов.

Особо отметить за эти 45 минут стоит Юрия Бевеева, успевавшего справа и сдерживать Дугласа Сантоса, и остро подключаться к атакам – он выдал две передачи под удар, сделал 33 касания (лучший у хозяев) и отдавал с точностью 90%.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНА

Первая половина встречи ввела «шмелей» в заблуждение. Зенитовцы в перерыве восстановили дыхание и стали резче двигать мяч вперед, уложив три мяча за 15 минут. Ключевым можно назвать первый гол Малкома, который организовали ему Вендел и Кузяев. Первый нашел второго в штрафного удобной передачей, и бразилец спокойно сыграл на добивании.

Уральцы попытались подняться выше, но их защитники слишком сильно уступают оппонентам в скорости. В следующие 10 минут гости дважды превосходно убегали в контратаки, разрывая тройку обороняющихся. Сначала выпад четыре в четыре Мостовой с передачи Вендела завершил ударом в пустые ворота, а затем Малком галопом умчался от соперника и технично реализовал выход один на один, подаренный ему Сергеевым.

И вот 0:0 превратились 3:0. Преимущество подопечных Семака в классе над соперниками по РПЛ поистине впечатляет. Почти во всех матчах они включаются в игру только на непродолжительные отрезки, но зачастую этого с лихвой хватает для достижения результата. Оставшиеся полчаса стали формальностью, но «Зенит» не отпускал игру, чему способствовали выходы Кассьерры и Зелимхана Бакаева.

В итоге «Зенит» выиграл еще крупнее (Родригао, подсуетившись в штрафной, забил первый мяч в лазурной футболке) и перед поездкой в гости к «Спартаку» в восьмом туре отодвинул его с первой строчки, а «Урал» остался в зоне вылета.

РПЛ
7-й тур

«Урал» - «Зенит» - 0:4 (0:0)

Голы: Малком, 50 – 0:1. Мостовой, 54 – 0:2. Малком, 60 – 0:3. Родригао, 72 – 0:4.

«Урал»: Помазун, Мамин, Эммерсон, Герасимов (Кузьмичев, 62), Бевеев, Газинский (Сунгатуллин, 73), Подберезкин, Гогличидзе (Быковский, 73), Юшин (Гаджимурадов, 57), Бикфалви (Евсеев, 73), Каштанов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Круговой, 79), Кузяев (Ерохин, 73), Малком (Мантуан, 79), Мостовой (З. Бакаев, 64), Сергеев (Кассьерра, 64).

Предупреждения: Бикфалви, 2. Герасимов, 19. Каштанов, 23. Малком, 76.

Судья: Шадыханов (Москва).

источник: «Советский спорт»
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