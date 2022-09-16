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Йохан Кройф создал стиль «Барселоны», а его сын Йорди помогает Хави вернуть клуб на вершину

«Барселона» официально назначила Йорди Кройфа спортивным директором.
Йохан Кройф создал стиль «Барселоны», а его сын Йорди помогает Хави вернуть клуб на вершину
16 сентября 2022 18:50
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Барселона»

КУЛЬТ КРОЙФА

Фамилия Кройфа всегда будет ассоциироваться с каталонским грандом. Именно Кройф-старший, Йохан, создал «Барселону» такой, какой мы ее знаем – в 1970-х провел в ее составе пять хороших сезонов, а в конце 1980-х – начале 1990-х создал тот неподражаемый стиль, которому команда привержена до сих пор.

В Каталонии есть даже Академия Cruyff Football, цель которой – сохранять и модернизировать принципы футбола, который проповедовал великий голландский тренер, распространяя их по всему миру. Около года назад директор академии Альберт Капейяс даже приезжал в Россию учить азам «тики-таки» отечественных специалистов.

Кройф-старший перестал тренировать в 1996 году (сборная Каталонии не в счет), как его ни просили вернуться, зато успел достаточно впечатлить Хосепа Гвардиолу, являющегося теперь главным проводником комбинационной игры в современном футболе. А еще он успел воспитать Хави, возглавившего «Барсу» в прошлом сезоне. Так что теперь на плечи уже этого легендарного полузащитника легла задача вернуть команде идентичность, а клуб – на вершину успеха.

Помогает молодому, но уже очень сильному и быстро прогрессирующему тренеру сын Йохана Крофа Йорди. Он и сам недолго играл за «Барселону», но ни яркого футболиста, ни заметного тренера из него не получилось. В разные годы он тренировал в Израиле, Китае и Эквадоре, но в топ-лиги прорваться не мог. Объяснять футбол отца ему удается лучше, чем реализовывать его на поле.

Зато он никогда не чурался более широкой организационной работы. Например, был спортивным директором кипрского АЕКа и тель-авивского «Маккаби». И теперь его очень ценят именно в качестве селекционера.

ЙОХАН ДО ПОСЛЕДНЕГО ПОДДЕРЖИВАЛ КУМАНА

Йорди Кройф вернулся в «Барселону» на несколько месяцев раньше Хави. В августе он получил должность спортивного советника Жоана Лапорты и директора по международному скаутингу. Впрочем, он весьма своеобразно пользовался доступом к первому лицу клуба.

Так, в сентябре прошлого года директорат клуба спорил об отставке Рональда Кумана и хотел предложить должность тренера Кройфу, но тот сразу отмел такой вариант, поскольку уже 30 лет близко дружит с соотечественником. Согласитесь, это вызывает уважение. Многие на его месте ухватились бы за возможность, объяснив решение «профессионализмом». Мол, работа есть работа. А он не стал.

По другой информации, Лапорта никогда не вел с Йорди таких разговоров, но ровно по той же самой причине – Кройф никогда бы не пошел на предательство друга. Напротив, когда после поражения от «Бенфики» (0:3) в Лиге чемпионов Лапорта, казалось, окончательно решился на увольнение Кумана, именно Кройф уговорил патрона дать наставнику последний шанс, объяснив неудачи целой чередой травм игроков основы, включая Серхио Агуэро, Усмана Дембеле и Ансу Фати. Мол, вот они выздоровеют, и дела наладятся. Рональд возможностью не воспользовался – 0:2 от «Атлетико» – и был уволен.

ТРИУМВИРАТ ХАВИ – ЙОРДИ – АЛЕМАНИ

Вслед за Куманом решил последовать и технический секретарь Рамон Планес, взявший на себя ответственность за его появление. На пост тренера, наверняка не без участия Кройфа, назначили Хави, и испанец сразу стал продвигать голландца на роль преемника Планеса, объясняя это тем, что давно хотел поработать с Йорди в связке, и с ним ему будет комфортнее согласовывать все инициативы. Формально позиция Кройфа в клубе не изменилась, но именно он стал прослойкой между тренером и директоратом, занимаясь согласованием новичков с Хави.

Так, зимой у клуба практически не было денег, а усиление было жизненно необходимо, и Кройф за счет отличного знания европейского рынка нашел два сильных варианта – с Пьером-Эмериком Обамеянгом (пришел бесплатно) и Адамой Траоре (аренда), а до того предложил кандидатуры Дани Алвеса и еще группы футболистов, приехавших на правах свободных агентов.

В результате, ему удалось найти общий язык не только с Хави (доволен качеством игроков), но и директором Матеу Алемани (доволен финансовой стороной сделок), занимающимся непосредственной организацией всех трансферов. Особенно круто их триумвират сработал летом, когда «Барселону» пополнили Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Беллерин, Маркос Алонсо (все пришли бесплатно), Рафинья, Жюль Кунде и сам Роберт Левандовски.

Да, в сумме клуб потратил более 150 млн евро, и Лапорте пришлось активировать несколько финансовых рычагов, но это объективно небольшие деньги за тотальную кадровую революцию такого уровня футболистов. Для сравнения, «МЮ» потратил больше на двоих игроков – Антони и Каземиро.

О том, как слаженно они сработали, говорит еще и тот факт, что Хави с обновленным составом выиграл на старте пять матчей из семи, а единственное поражение потерпел только в Мюнхене, где «Барсе» традиционно приходится туго. Зато в чемпионате у сине-гранатовых разница мячей 15-1 и два очка отставания от необъяснимо здорово стартовавшего «Реала».

ФАКТОР «БАРСЫ»

Такая сочная трансферная кампания стала возможной благодаря тому, что каталонский гранд в каждом случае максимально задействовал «фактор “Барсы”». Я писал об этом еще июле, но если в двух словах – то на каждого новичка блауграны имелся более финансово серьезный конкурент (Кунде и Рафинью, например, хотел «Челси», а Левандовски ради мечты согласился на очень невыгодный контракт), каталонцам удавалось убедить футболистов, что нет большего счастья, чем каждый месяц играть на «Камп Ноу». В результате игроки сами прилагали титанические усилия для перехода.

Судя по всему, автором этой концепции был как раз Кройф. Во всяком случае, он говорил о ней еще в марте, хотя и в отношении других новичков: «В Испании правила намного жестче, чем в остальной Европе. Приходится проявлять креативность. Зная экономическую ситуацию и ограничения финансового фэйр-плей, игроки должны желать оказаться здесь. Они знают, что могли бы заработать больше в других местах. Все четверо новых игроков (речь о зимних новичках – прим. ред.) приложили усилия для того, чтобы цифры были правильными, и мы признательны за это. «Барселона» по-прежнему особенный клуб. Игроки готовы терять в деньгах, чтобы играть здесь».

В общем, юридическое оформление должности спортивного директора, которую Йорди и так фактически исполнял в клубе, более чем логично. Он, кстати, подписал соглашение всего на год, причем, по собственному решению. Не хочет, чтобы контрактные обязательства сковывали его при определении будущих шагов в карьере. Уникум.

источник: «Советский спорт»
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