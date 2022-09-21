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Финал Лиги чемпионов в США? Это круто или этого нельзя допустить?

Финал Лиги чемпионов в США? Это круто или этого нельзя допустить?
21 сентября 2022 22:47
автор: Никита Шмытов
автор фото: УЕФА

Лига чемпионов - любимый и самый важный турнир в жизни почти каждого футболиста. Каждый год финал ЛЧ проводится на разных стадионах в самых разнообразных уголках Европы, но совсем скоро может быть введено новшество, которое понравится далеко не всем.

За последние годы десятки богатейших людей США инвестировали миллиарды долларов в европейский футбол, но это лишь начало большой операции по его изменению. В 2026 году интерес к обычному футболу вырастет в Северной Америке, так как на территориях США, Канады и Мексики пройдёт чемпионат мира, а после него местным властям и бизнесменам важно закрепить сравнительно новое увлечение местных жителей.

УЕФА вместе с ФИФА ведут переговоры о возможном проведении финала Лиги чемпионов в США. Нужно отметить, что разговоры об этом далеко не новые: еще несколько лет назад представители УЕФА не скрывали мысли о привлекательности американского рынка, а также в 2019 году при открытии стадиона «MetLife» прямо заявлялось, что он может принять финал ЛЧ уже в 2024 году. К назначенной дате договориться не удалось, ведь следующие три финала проведут Стамбул, Лондон и Мюнхен, так что реализовать идею получиться не ранее, чем в 2026 году.

С точки зрения расширения футбольной аудитории, прибыли от разных коммерческих источников и привлечения спонсоров на будущее - это классная идея, но есть слишком много «но». Как минимум пугает отход от традиций, ведь максимально странно будет видеть финальный матч между европейскими командами за океаном, чего в истории ни разу не было. К тому же появляется вопрос о некотором неуважении к болельщикам из Европы, которым, мягко говоря, будет немного неудобно вставать ночью или ранним утром, чтобы посмотреть долгожданный матч.

Понятное дело, что кто больше платит, тот и диктует условия, но что-то слабо представляется финал NBA в условной Румынии или финал NHL - в Албании. В истории были случаи проведения некоторых матчей баскетбольной лиги в Европе, но это не идёт ни в какое сравнение с финалом ЛЧ. Если США уже проворачивает такие сделки, то в ближайшие годы мы можем узнать о проведении финала чемпионата Европы на другом континенте. Разве это сможет удивить после ЛЧ в Америке?

Когда президент «Реала» продвигал Суперлигу, то в УЕФА назвали это жадностью и стремлением сломать устоявшиеся традиции, а когда Александер Чеферин тянет финал главного клубного турнира в США, то это норма. Двойные стандарты?

источник: «Советский спорт»
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