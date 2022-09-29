Мобилизационный резерв с мячом

Одним из самых обсуждаемых событий минувшего дня стала повестка из военкомата, которая пришла бывшему игроку сборной России Динияру Билялетдинову.

Судя по всему, в военкомате он числится со старыми данными, именно поэтому местом работы футболиста до сих пор значится «Спартак». К слову, именно так повестки приходят людям с пятью детьми или психиатрическими диагнозами – военкомат почти всегда использует старые данные из-за того, что система воинского учета не налажена и является пережитком середины прошлого века. Неслучайно, когда Сергей Шойгу как-то пришел в один из московских военкоматов, его больше всего поразило отсутствие компьютеров. То есть Билялетдинов столкнулся с той же ситуацией, как и десятки тысяч других российских мужчин.

Отец футболиста Ринат Билялетдинов говорит, что произошла путаница в документах, но, возможно, это не так. По его словам, сын принимал присягу в спортроте. Соответственно, имеет значение его звание после пусть и формальной, но службы в армии. Если он рядовой, то в 37 лет попадает во второй разряд, а вот если младший офицер, то первый, что увеличивает его шансы на мобилизацию.

Но вообще закон и президентский указ не содержат информации об очередности призыва, поэтому в любой момент рядовых можно призывать до 50 лет, младших офицеров до 60 лет, а старших и вовсе до 65 лет. Вопрос только в годности по состоянию здоровья и наличии отсрочек, которые при частичной мобилизации немногочисленны.

Еще одним бывшим футболистом с повесткой оказался 48-летний бывший игрок московского «Динамо» Сергей Гришин. Но ему повестку бросили в почтовый ящик, и она не считается врученной, поэтому в военкомат он может смело не идти и не опасаться даже административного штрафа за неявку.

Кто из футболистов в группе риска?

Единственные, кто точно не попадет в армию, это легионеры. Но и тут есть нюансы. Те, кто имеет двойное гражданство, подпадают под мобилизацию. Даже если они не служили или служили в армии другой страны, а вопрос национальной сборной, за которую игрок выступает, вообще не имеет значения.

Таким образом, призван может быть не только Саба Сазонов, у которого российский и грузинский паспорта, но и бразилец Жоаозиньо из «Сочи» или малиец Мамаду Майга из «Нижнего Новгорода», получивший российский паспорт только в прошлом году. Пусть даже гражданин не говорит на русском языке, это, согласно законодательству о мобилизации, не является поводом для отсрочки.

Спокойно могут себя чувствовать молодые футболисты без военных билетов. Отсутствие военного билета и наличие приписного свидетельства даже после 18 лет означает, что гражданин не зачислен в запас и, значит, не может быть мобилизован. Но если после 27 лет военный билет не получен, это не означает, что вас не зачислили в запас и вы не подлежите мобилизации.

Основная группа риска среди футболистов – те, кто служил в спортивных ротах или вообще проходил срочную службу. Военные по телевизору часто говорят о том, что мобилизуют только граждан с нужными военно-учетными специальностями, однако, если опираться на закон, это не так – в нем нет разделения на ВУС, есть только на разряды по возрасту. Среди таких могут призвать и действующих футболистов, брони у них нет, и ветеранов. Например, 51-летний Андрей Тихонов служил срочную службу в охране тюрьмы, скорее всего, имеет офицерское звание и, значит, может быть призван по второму разряду. Однако ему сделали недавно операцию на ноге, поэтому, вероятно, у него будет категория годности по здоровью Г, что означает отсрочку на полгода. Если же футболист или любой гражданин отнесен к категории Д, то его вообще снимают с воинского учета и мобилизации он не подлежит.

Среди тех, кто не служил, шансов попасть в войска больше у действующих игроков, чем ветеранов, ибо все они рядовые, но до 35 лет они идут по первому разряду. Правда, министр обороны Сергей Шойгу говорил, что под мобилизацию не должны попасть те, кто не служил. Однако практика показывает, что они всё равно попадают, и закону это никак не противоречит.

Показательная мобилизация

Пока в футбольных кругах говорят, что из российского футбола могут попасть под частичную мобилизацию администраторы, врачи и другие члены командных штабов. Именно поэтому, по слухам, несколько человек из штаба сборной России в субботу взяли отпуска и остались в Киргизии.

Действующим же игрокам пока не приходили повестки, однако официально всячески подчеркивается, что брони у них нет.

В ситуации, когда в обществе мобилизация вызывает стресс, всегда обостряется тяга к социальной справедливости, а ее как раз могут удовлетворить показательной мобилизацией. Депутаты не подпадают под нее по закону, чиновники в принципе тоже гласно или негласно имеют бронь, хотя вице-губернатор Камчатки уже был призван на прошлой неделе и это стало федеральной новостью как раз в плане показательной мобилизации, то есть обществу показывают, что в армию идут не только представители простого народа.

Оптимальным может быть сценарий, при котором под частичную мобилизацию подпадут несколько известных спортсменов и актеров. Вряд ли они будут служить долго и на самой передовой, но опять же никаких гарантий тут нет, а закон исключений не делает. Поэтому футболисты явно надеются на Минспорта, который может через правительство отправить в Минобороны списки на бронь. Тогда шансы попасть в армию у них будут минимальными, а для социальной справедливости в армию могут отправить ветеранов типа Билялетдинова.

UPD: Когда материал уже готовился к публикации, стало известно, что Динияр Билялетдинов сходил в военкомат после получения повестки:

- У меня всё в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же