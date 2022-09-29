СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мобилизационный резерв с мячом

Кто из футболистов может загреметь в армию?
Мобилизационный резерв с мячом
29 сентября 2022 17:05
автор: Кирилл Шулика

Одним из самых обсуждаемых событий минувшего дня стала повестка из военкомата, которая пришла бывшему игроку сборной России Динияру Билялетдинову.

Судя по всему, в военкомате он числится со старыми данными, именно поэтому местом работы футболиста до сих пор значится «Спартак». К слову, именно так повестки приходят людям с пятью детьми или психиатрическими диагнозами – военкомат почти всегда использует старые данные из-за того, что система воинского учета не налажена и является пережитком середины прошлого века. Неслучайно, когда Сергей Шойгу как-то пришел в один из московских военкоматов, его больше всего поразило отсутствие компьютеров. То есть Билялетдинов столкнулся с той же ситуацией, как и десятки тысяч других российских мужчин.

Отец футболиста Ринат Билялетдинов говорит, что произошла путаница в документах, но, возможно, это не так. По его словам, сын принимал присягу в спортроте. Соответственно, имеет значение его звание после пусть и формальной, но службы в армии. Если он рядовой, то в 37 лет попадает во второй разряд, а вот если младший офицер, то первый, что увеличивает его шансы на мобилизацию.

Но вообще закон и президентский указ не содержат информации об очередности призыва, поэтому в любой момент рядовых можно призывать до 50 лет, младших офицеров до 60 лет, а старших и вовсе до 65 лет. Вопрос только в годности по состоянию здоровья и наличии отсрочек, которые при частичной мобилизации немногочисленны.

Еще одним бывшим футболистом с повесткой оказался 48-летний бывший игрок московского «Динамо» Сергей Гришин. Но ему повестку бросили в почтовый ящик, и она не считается врученной, поэтому в военкомат он может смело не идти и не опасаться даже административного штрафа за неявку.

Кто из футболистов в группе риска?

Единственные, кто точно не попадет в армию, это легионеры. Но и тут есть нюансы. Те, кто имеет двойное гражданство, подпадают под мобилизацию. Даже если они не служили или служили в армии другой страны, а вопрос национальной сборной, за которую игрок выступает, вообще не имеет значения.

Таким образом, призван может быть не только Саба Сазонов, у которого российский и грузинский паспорта, но и бразилец Жоаозиньо из «Сочи» или малиец Мамаду Майга из «Нижнего Новгорода», получивший российский паспорт только в прошлом году. Пусть даже гражданин не говорит на русском языке, это, согласно законодательству о мобилизации, не является поводом для отсрочки.

Спокойно могут себя чувствовать молодые футболисты без военных билетов. Отсутствие военного билета и наличие приписного свидетельства даже после 18 лет означает, что гражданин не зачислен в запас и, значит, не может быть мобилизован. Но если после 27 лет военный билет не получен, это не означает, что вас не зачислили в запас и вы не подлежите мобилизации.

Основная группа риска среди футболистов – те, кто служил в спортивных ротах или вообще проходил срочную службу. Военные по телевизору часто говорят о том, что мобилизуют только граждан с нужными военно-учетными специальностями, однако, если опираться на закон, это не так – в нем нет разделения на ВУС, есть только на разряды по возрасту. Среди таких могут призвать и действующих футболистов, брони у них нет, и ветеранов. Например, 51-летний Андрей Тихонов служил срочную службу в охране тюрьмы, скорее всего, имеет офицерское звание и, значит, может быть призван по второму разряду. Однако ему сделали недавно операцию на ноге, поэтому, вероятно, у него будет категория годности по здоровью Г, что означает отсрочку на полгода. Если же футболист или любой гражданин отнесен к категории Д, то его вообще снимают с воинского учета и мобилизации он не подлежит.

Среди тех, кто не служил, шансов попасть в войска больше у действующих игроков, чем ветеранов, ибо все они рядовые, но до 35 лет они идут по первому разряду. Правда, министр обороны Сергей Шойгу говорил, что под мобилизацию не должны попасть те, кто не служил. Однако практика показывает, что они всё равно попадают, и закону это никак не противоречит.

Показательная мобилизация

Пока в футбольных кругах говорят, что из российского футбола могут попасть под частичную мобилизацию администраторы, врачи и другие члены командных штабов. Именно поэтому, по слухам, несколько человек из штаба сборной России в субботу взяли отпуска и остались в Киргизии.

Действующим же игрокам пока не приходили повестки, однако официально всячески подчеркивается, что брони у них нет.

В ситуации, когда в обществе мобилизация вызывает стресс, всегда обостряется тяга к социальной справедливости, а ее как раз могут удовлетворить показательной мобилизацией. Депутаты не подпадают под нее по закону, чиновники в принципе тоже гласно или негласно имеют бронь, хотя вице-губернатор Камчатки уже был призван на прошлой неделе и это стало федеральной новостью как раз в плане показательной мобилизации, то есть обществу показывают, что в армию идут не только представители простого народа.

Оптимальным может быть сценарий, при котором под частичную мобилизацию подпадут несколько известных спортсменов и актеров. Вряд ли они будут служить долго и на самой передовой, но опять же никаких гарантий тут нет, а закон исключений не делает. Поэтому футболисты явно надеются на Минспорта, который может через правительство отправить в Минобороны списки на бронь. Тогда шансы попасть в армию у них будут минимальными, а для социальной справедливости в армию могут отправить ветеранов типа Билялетдинова.

UPD: Когда материал уже готовился к публикации, стало известно, что Динияр Билялетдинов сходил в военкомат после получения повестки:

- У меня всё в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Мобилизационный резерв с мячом
Мобилизационный резерв с мячом
Кто из футболистов может загреметь в армию?
29.09.2022 17:05
Футбол
автор: Кирилл Шулика
Дмитрий Селюк: Что с «Динамо»? Опять вначале уверенно ведет, а второй тайм проваливает
Дмитрий Селюк: Что с «Динамо»? Опять вначале уверенно ведет, а второй тайм проваливает
Вчера прошли четыре матча Кубка России. Футбольный агент Дмитрий Селюк – о странной игре «Динамо», Федоре Чалове и разгроме «Химок».
29.09.2022 15:40
Футбол
автор: Юрий Волохов
Кто воспитает новых Аленичева и Мостового? Опытных тренеров не пускают в детско-юношеский футбол
Кто воспитает новых Аленичева и Мостового? Опытных тренеров не пускают в детско-юношеский футбол
Колонка экс-консультанта ФИФА в СНГ Валерия Чухрия.
29.09.2022 14:28
Футбол
автор: Валерий Чухрий
Алексей Сафонов: «Динамо» регрессирует, хотя там собрана лучшая молодежь России
Алексей Сафонов: «Динамо» регрессирует, хотя там собрана лучшая молодежь России
Вчера прошли матчи ФОНБЕТ Кубка России. Футбольный агент Алексей Сафонов – коротко высказывает свое мнение об этих играх.
29.09.2022 13:04
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота ЦСКА не было, это «подножка перед игроком» со стороны Сарвели
Сергей Хусаинов: Пенальти в ворота ЦСКА не было, это «подножка перед игроком» со стороны Сарвели
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал два спорных момента с назначением и не назначением пенальти во вчерашних матчах Кубка России.
29.09.2022 12:21
Футбол
автор: Юрий Волохов
Без нас футболу жить долго
Без нас футболу жить долго
Весной 2022 года почти весь российский спорт лишился права участвовать в международных соревнованиях, однако тогда могло показаться, что это лишь временная мера, которая совсем скоро прекратит своё действие.
28.09.2022 23:08
Футбол
автор: Никита Шмытов
Крымские клубы во второй лиге?
Крымские клубы во второй лиге?
Три крымских клуба могут заявиться в чемпионат России. Что за команды, когда это произойдет и чем это грозит?
28.09.2022 22:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Историческое противостояние в рамках Лиги наций
Историческое противостояние в рамках Лиги наций
Испания впервые за 90 лет выиграла у Португалии, а болельщики «Атлетико Мадрид», наконец, поверили в Морату.
28.09.2022 21:30
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Булалетдинов, «Спартак Москва»? – с теплыми вещами в военкомат
«Булалетдинов, «Спартак Москва»? – с теплыми вещами в военкомат
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат, информирует телеграм-канал Baza.
28.09.2022 17:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сколько стоит капитанская повязка Роналду? У Криштиану фишка – бросаться повязками
Сколько стоит капитанская повязка Роналду? У Криштиану фишка – бросаться повязками
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Испании снял с руки и бросил капитанскую повязку на газон, сообщает A Bola.
28.09.2022 13:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Футбол с Киргизией смотреть не хотят — народу подавай фигуристок! Как меняются ТВ-рейтинги
На минувшей неделе обновлен рекорд российского телевидения за период с начала лета по количеству зрителей, смотревших спортивную трансляцию.
Дмитрий Чернышенко: Дружественные страны поддержали нашу инициативу создать Ассоциацию спортивных организаций ШОС
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступил на пленарном заседании «Мы вместе. Спорт. Новая реальность» Х Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
«С китайцами почти договорились, с американцами — вряд ли получится». Игорь Столяров — об «Играх будущего»
Руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров во время проходящего в Кемерове Международного форума «Россия - спортивная держава» рассказал о грандиозном проекте, который может вывести наш спорт на новый уровень.
Ларин-гейт, или Как посадили футбольного Деточкина
Шокирующим назвал наш футбольный мир приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину. 28 сентября суд признал его виновным в совершении преступлений по двум статьям.
Как ветерану ММА выиграть 47,5 тысячи рублей за 13 секунд. Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Первый покер в истории «Локо», ступор «Динамо» и 100 процентов ЦСКА. В Кубке России — огонь!
Третий тур группового этапа Кубка России получился сверхувлекательным: каждый матч 28 сентября не был лишен изюминки.
«В клубе какая-то агония». Сергей Гуренко — о новом тренере «Локомотива» из ЮАР и покере Педриньо
Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с «Плеймейкером» мнением об усилении тренерского штаба москвичей Фадлу Давидсом и четырех голах Педро Габриэла (Педриньо) в кубковом матче с «Химками» (5:0).
«Мы входим в иную реальность». На форуме «Россия — спортивная держава» обсудили тренды и новые форматы спорта
В первый день стартовавшего в Кемерове Международного спортивного форума «Россия спортивная держава» прошел круглый стол «Тренды и новые форматы спортивных событий: взгляд молодежи».
10 звезд КХЛ, за которыми надо следить в сезоне-2022/23
«Сталевар» Эдвард Паскуале ловит шайбы в футбольных прыжках, Александр Радулов примеряет роль лидера «Ак Барса», Дмитрий Яшкин мстит из Питера московскому «Динамо». «Плеймейкер» представляет десятку самых интересных игроков набирающего обороты регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.
Черная полоса Роналду продолжается! Как Португалия на 88-й минуте упустила путевку в «Финал четырех» Лиги наций
Команда Фернанду Сантуша проиграла на своем поле испанцам (0:1) и опустилась на итоговое второе место в группе 2 элитного дивизиона Лиги наций.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика