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Возможно, болельщик «Спартака» Борис Моисеев был убит

Сенсационный поворот. Начато расследование. «Советский спорт» рассказывает все, что об этом известно.
Возможно, болельщик «Спартака» Борис Моисеев был убит
04 октября 2022 19:14
автор: Сергей Терехов

Неожиданный поворот в деле, связанном со смертью известного танцора и певца Бориса Моисеева. Собственно, дела как такового на прошлой неделе еще не было (во вторник певец скончался, в воскресенье был похоронен). Но теперь стало известно, что сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проверяют версию убийства.

Напомним, что заслуженный артист России Борис Моисеев ушел в возрасте 68 лет. За свою жизнь он перенёс три инсульта.

Изначально на теле певца не были обнаружены видимые следы телесных повреждений. Однако следователи вчера организовали проверку обстоятельств гибели Моисеева именно по статьям «Убийство» и «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть».

Уже по результатам экспертизы, станет известна окончательная причина смерти популярного артиста.

Более 30 лет Моисеев работал на сцене в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек», «Ангел». После перенесенного в 2010 году инсульта артист редко появлялся на публике.

2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России.

Как мы уже писали, Борис Моисеев был болельщиком со стажем. Певец подчеркивал, что не считает себя активным фанатом. На трибунах стадиона, где шумно и не всегда трезвые болельщики, ему не очень комфортно. Но за футболом он следил и старался не пропускать матчи по ТВ.

Моисееву приписывают любовь ко многим командам, но сам Борис говорил, что болеет именно за «Спартак», хотя мог одновременно переживать за «Зенит» или «Локомотив», если те показывали яркий футбол. Человек искусства, эстет, любил красоту в любом ее проявлении.

Но любовь к «Спартаку» была очевидной - певец не раз появлялся в общественных местах в клубной атрибутике «красно-белых».

источник: «Советский спорт»
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