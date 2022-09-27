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Ушел из жизни певец, артист, большой любитель футбола и болельщик «Спартака» Борис Моисеев

Заслуженный артист России Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщил «РИА Новости» арт-директор певца Сергей Горох. Произошло это сегодня в 2 часа.
Ушел из жизни певец, артист, большой любитель футбола и болельщик «Спартака» Борис Моисеев
27 сентября 2022 17:44
автор: Юрий Волохов
автор фото: Официальный сайт Бориса Моисеева

БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, МОСКВА

Певец, танцовщик и хореограф Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Белоруссии. В 1964-м он поступил в Белорусское хореографическое училище, и через десять лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова «Ясь и Янина».

В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР «Тримитас».

В 1978 году создал танцевальное трио «Экспрессия», в котором танцевал с двумя девушками. Трио выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете «Юрас перле» («Морская жемчужина»). Там талантливых танцоров заметила Алла Пугачёва и пригласила работать в своём шоу. С тех пор Моисеева узнала Москва, а потом и вся Россия.

Более 30 лет Моисеев работал на сцене в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, «Дитя порока», «Просто Щелкунчик», «Чужой», «Любимый человек», «Ангел». После перенесенного в 2010 году инсульта артист редко появлялся на публике.

НОСИЛ СПАРТАКОВСКУЮ АТРИБУТИКУ

Борис Моисеев был болельщиком со стажем. Певец подчеркивал, что не считает себя активным фанатом. На трибунах стадиона, где шумно и не всегда трезвые болельщики, ему не очень комфортно. Но за футболом он следил и старался не пропускать матчи по ТВ.

Моисееву приписывают любовь ко многим командам, но сам Борис говорил, что болеет именно за “Спартак”, хотя мог одновременно переживать за “Зенит” или “Локомотив”, если те показывали яркий футбол. Человек искусства, эстет, любил красоту в любом ее проявлении.

Но любовь к “Спартаку» была очевидной - певец не раз появлялся в общественных местах в клубной атрибутике “красно-белых”.

УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ-80

Борис Моисеев участвовал в культурной программе Игр-80. Вот, что он вспоминал про то лето в Москве.

– Если бы я не видел все собственными глазами, никогда бы не поверил, что Москва может так измениться в мгновение ока. Она превратилась в такую красавицу, я ее впервые увидел тогда такой нарядной и торжественной. Это старание показать всему миру, что мы достойны провести самое главное соревнование, наверное, и поставило нашу столицу в ранг лучших городов планеты... Мы доказали всем, что Москва может и имеет полное право принимать у себя большой спорт. Это было какое-то безумное единение. Переживали за всех. Даже если ты ничего не понимал в тяжелой атлетике, легкой атлетике, все равно следил за турниром, потому что уже сам являлся участником Олимпиады.

источник: «Советский спорт»
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