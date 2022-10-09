Дмитрий Селюк: «Спартак» выиграет у «Крыльев», а «Ростов» будет бить пенальти

«Спартак» - «Крылья Советов». Начало в 14.00

«Спартак» сейчас на подъеме, настроение у игроков очень хорошее. Вон «Зенит» обыграли, спустя долгое время. Такая победа дала большой эмоциональный заряд команде.

«Крылья» тоже любят играть в интересный футбол. Поэтому матч будет интересным для болельщиков, но «Спартак» выиграет.

Для любителей ставок даже могу предложить победу «Спартака» с форой минус 1.

«Торпедо» - «Пари НН». Начало в 16.30

Здесь, думаю, будет ничья, но голов будет забито немного. Рискну предсказать счет – 1:1. То есть, обе забьют.

«Оренбург» - «Ахмат». Начало в 16.30

В этом матче точно обе забьют. «Оренбург» дома, как правило забивает. Там синтетическое поле, местные футболисты к нему привыкли. А «Ахмат» минимум один гол, обычно, тоже забивает. И даже рискну предсказать, что у «Ахмата» забьет Конате.

«Ростов» - «Краснодар». Начало в 19.00

«Ростов» очень мотивировано играет с командами, которые потенциально могут купить у них футболистов. С такими соперниками «Ростов» выкладывается по полной.

И что интересно, «Ростов» обычно бьет пенальти. Из одиннадцати матчей «Ростов», кажется, в восьми бил пенальти.

Поэтому я бы сделал ставку в этом матче, что «Ростов» будет бить пенальти.