Дубль, джокеры и несостоявшийся переворот. Культовое дерби принесло результативную ничью

За час до дерби настроение у спартаковских болельщиков подпортилось: дело в том, что в Мытищах красно-белые уступили 0:3 «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Имея осязаемое преимущество и растранжирив уйму голевых моментов.

Стоит напомнить, что обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проиграл пекинским «драконам» аж дважды, пусть и за пределами основного времени. Но упущенный в третьем периоде перевес 4:1 поверг в шок всю хоккейную общественность.

Когда в Мытищах провыла финальная сирена, уже были известны стартовые составы соперников в дерби. Армейцы вернули в строй казахстанца Зайнутдинова, пропустившего два предыдущих матча. Он, к слову, забил второй мяч Селихову в игре второго круга прошлого сезона, в которой красно-синие взяли верх 2:0. А отсутствие в заявке набравшего завидную форму Кучаева объясняется только его травмой задней поверхности бедра.

У «Спартака» в старте вышел новичок Мевля, призванный заменить в центре обороны вынужденно переместившего в опорную зону Литвинова. Который должен взять на себя функции выбывшего из-за травмы Умярова.

На этой неделе руководство «Спартака» продлило контракт с Селиховым. Сделка давно была на мази, ее ждали и дождались. Новое соглашение должно еще сильнее мобилизовать вратаря, выручившего красно-белых в предыдущей встрече с «Крыльями Советов». Разгромный счет 5:2 может ввести в заблуждение: два мяча красно-белые забили перед финальным свистком, а когда в игре были весы, Селихов совершил несколько ключевых сэйвов.

Сегодня он начал нервно. Его ошибку на выходе после подачи с углового исправил Денисов, выбив головой летевший под перекладину мяч (бил головой Зайнутдинов).

Чуть раньше (на 7-й минуте) рефери Карасев сходил в «кино». Смотрел он удар сзади в неигровой ситуации ногой Промеса по икре Виллиану. Бразилец упал, как подкошенный. Голландца наказали не красной, а желтой карточкой. Удалить его в самом дебюте означало бы сломать игру.

Вскоре Соболев шипами въехал в стопу тому же Виллиану и увидел перед собой «горчичник».

А еще через три минуты армейцы открыли счет. При весьма странных обстоятельствах. В центре поля лежал и корчился от боли Карраскаль. Игра продолжалась. Овладевший мячом Зобнин почему-то остановился и оставил мяч Гайичу. А ведь мог легко выбить его в аут. Колумбиец уже очухался и поднялся с газона. Серб же принял подарок «джентльмена» и сделал длинную передачу вперед. Мевля выиграл воздух, но угодил в голову Чалова, который в борьбе за отскок опередил статичного защитника, вышел один на один с Селиховым и не оставил вратарю шансов.

После гола игра порой напоминала базар. Соперники спорили, получали предупреждения. А Соболев в штрафной площади упал под гнетом Зайнутдинова. Однако легкий контакт впечатления на рефери не произвел. И к монитору его не позвали.

Хозяева смотрелись интереснее, но Карраскаль и Чалов не дружили с последним пасом и ударом.

Вместе со свистком на перерыв обменялись репликами тренеры Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль. Особенно усердствовал испанец, разумеется, без переводчика.

Второй тайм гости начали без Мевли и Литвинова. Их заменили Маслов и Зиньковский. Абаскаль рисковал, оголяя опорную зону? Наверное. Но риск с лихвой окупился.

Именно Зиньковский внес перелом в игру, сравняв на 53-й минуте счет. Он долго «голосовал» на правом фланге. А когда получил мяч, резко сместился в центр и метров с 27-ми хлестко пробил в дальний угол. Такой удар не для нынешнего Акинфеева, к тому же снова вышедшего в рейтузах.

Через пять минут красно-белые вышли вперед. Воспользовавшись провалом армейцев на правом фланге обороны. Убежавший вперед Набабкин не успел вернуться, а Промес изящным пасом в свободный коридор на ход Соболеву вывел его один на один с Акинфеевым. Форвард, забивавший семь матчей подряд, технично покатил мяч в дальний нижний угол. Возможно, не задержись с выходом вперед Зайнтудинов, автор гола оказался бы в офсайде.

Игра у хозяев разладилась, требовались замены, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь. Федотов решительно убрал легионеров – Карраскаля и Медину и выпустил Облякова и Ермакова. Колумбиец ушел, что называется, не попрощавшись.

Не прошло и пяти минут, как красно-синие сравняли счет. На подачу «десяточки» (новый номер Облякова) в район 11-метровй отметки первым среагировал Чалов и неотразимо пробил головой. До сегодняшнего вечера автор армейского дубля ни разу «Спартаку» не забивал. Разумеется, в РПЛ.

Вышедший вместо него на последние минуты Заболотный джокером не стал. В отличие от дерби годичной давности, когда его удар принес ЦСКА победу 1:0.

Ничьей 2:2 не обрадовались в первую очередь спартаковцы. После финального свистка Зобнин что-то пытался доказать-объяснить Карасеву.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Спартак» - 2:2 (1:0). «ВЭБ Арена». Судья: С.Карасев (Москва). VAR: С. Иванов (Санкт-Петербург).

Голы: 1:0 Чалов (17), 1:1 Зиньковский (53), 1:2 Соболев (58), 2:2 Чалов (70).

ЦСКА: Акинфеев (к), Гайич, Набабкин, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес, Медина (Обляков, 65), Карраскаль (Ермаков, 65), Чалов (Заболотный, 87).

«Спартак»: Селихов; Хлусевич, Мевля (Маслов, 46), Джикия (к), Денисов (Чернов, 90), Литвинов (Зиньковский, 46), Зобнин, Пруцев, Игнатов (Рыбус, 76), Промес, Соболев.

Предупреждения: Мойзес, Виллиан Роша, Чалов, Ермаков - Промес, Соболев, Хлусевич, Литвинов