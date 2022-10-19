Талалаев побеждает ЦСКА. Пока в Кубке. Но правильно ли отменили гол армейцев?

Кубковый матч «Торпедо» против ЦСКА стал вторым для нового главного тренера черно-белых Андрея Талалаева. Первый его команда проиграла в Лужниках «Локомотиву». По словам Талалаева, ему требуется 6-8 недель на перестройку игры. Как раз до паузы в чемпионате, который прервется в середине ноября. Правда, за это время «Торпедо» рискует увязнуть на дне турнирной таблице так, что не вытащишь.

Его предтеча Николай Савичев (вместе с Николаем Кавардаевым) недавно нанесли армейцам сенсационное поражение в Лужниках.

Разумеется, красно-синие помышляли о реванше. Тем не менее пошли на модернизацию состава после энергозатратного дерби со «Спартаком» (2:2). Ворота доверили Торопу (Акинфеев остался в запасе). Микротравма не позволила попасть в заявку новому лидеру обороны Виллиану Роши, по другим причинам (тренер Владимир Федотов сказал, что это внутреннее дело команды) не было Карраскаля.

Капитанскую повязку примерил Обляков, автор голевой передачи Чалову, сравнявшему счет в дерби. Разительно трансформировалась линия обороны хозяев: туда отрядили номинального опорника Мухина, а также Зайнутдинова и Щенникова.

На правый фланг полузащиты переместился перспективный Ушаков, впервые вышедший с этом сезоне. Чалов остался на острие атаки, однако в первом тайме был не столь удачлив, как в дерби. На 14-й минуте он оказался с глазу на глаз с вратарем Довбней, но пробил бесхитростно, и голкипер отвел угрозу.

К тому времени гости успели открыть счет. С пенальти, который привез Мухин, превратившийся в мину замедленного действия для своей команды. В безобидной ситуации армеец снизу вверх врезал по ноге француза Ле Таллека. Экс-железнодорожник давно не прогрессирует, выпал из состава. Его даже на замену в дерби не выпустили. Зато фолит с постоянством и безрассудно.

Тороп едва не взял пенальти, пробитый Чуричем по центру. Но «удар скорпиона», которым в совершенстве владеет Акинфеев (доказано в четвертьфинале ЧМ-2018 со сборной Испании), юному голкиперу не удался. Мяч, скользнув по его ноги, залетел в сетку.

На 25-й минуте взрывной Ушаков едва не повторил сумасшедший выстрел Зиньковского в свежем дерби (только не с правого, а левого фланга), но чуть промахнулся.

И тут же армейцы сравняли было счет, причем при посредничестве Ушакова, навесившего в штрафную площадь. Мяч рикошетом от защитника гостей оказался у Облякова, который переправил его в сетку. Но радость хозяев отменил VAR. Павел Кукуян пригласил неопытного рефери Антона Фролова к монитору, и тот аннулировал гол. Потому что Щенников (еще один свой среди чужих) залез в офсайд, хотя в мяч и не сыграл. К слову, на Евро-2020 подобный гол после рикошета от нашего защитника Семёнова в матче с Бельгией засчитали.

Момент вызвал бурную дискуссию. Как объяснили эксперты по судейству, по новой трактовке (принятой летом) такие офсайды не свистят, если только игрок обороняющейся команды играет в мяч осознанно, в нашем же случае был рикошет.

После перерыва тренеры выпустили свежие силы. Ветеран Смольников, оказавшись на позиции центрфорварда прямо на точке пенальти, технично убрал на замахе Щенникова, но смазал завершающий удар. К огорчению Талалаева, который то и дело проводил на лавке ликбез для резервистов – мол, учитесь на чужих ошибках.

Вышедший Заболотный перелом не внес, не добавила ему драйва и капитанская повязка, доставшаяся после замены Облякова. Голевых моментов во второй половине мы не увидели (за вычетом соло сразу после перерыва Смольникова). Гости оборонялись грамотно и самоотверженно.

«Торпедо» обнадежило. Пока в Кубке. Автозаводцы догнали «Урал» - у них по 6 очков. ЦСКА же разочаровал, но сохранил лидерство.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Торпедо» - ):1 (0:1). Судья: А.Фролов. VAR: П.Кукян.

Гол: Чурич (11, пен.).

ЦСКА: Тороп; Мухин. Зайнутдинов, Щенников, Гайич (Мойзес, 71), Зделар, Мендес, Ушаков, Медина (Яковлев, 63), Ушаков (Набабкин, 88), Обляков-к (Ермаков, 63), Чалов (Заболотный, 46).

«Торпедо»: Довбня; Самсонок-к (Роганович, 46), Прошкин, Ле Таллек, Нетфуллин, Кожемякин, Эркинов (Эркинов, 67), Савич, Каймаков (Смольников, 46), Чурич, Лаптев (Лебеденко, 46).

Предупреждения: Зделар, Мойзес – Каймаков, Смольников.