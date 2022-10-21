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«Аршавин, давай забей!» - Амбассадоры РФС провели мастер-класс для школьников в Казани

Амбассадоры РФС Андрей Аршавин, Руслан Пименов и Валентин Гавва провели мастер-класс на форуме школьных спортивных клубов в Казани в рамках Всероссийского форума «Школьный спорт - путь к успеху каждого ребенка». Делегация РФС также представила проект «Футбол в школе» для учителей физкультуры.
«Аршавин, давай забей!» - Амбассадоры РФС провели мастер-класс для школьников в Казани
21 октября 2022 23:46
автор: Юрий Волохов

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ ФУТБОЛ

Поездка амбассадоров проходит при поддержке компании «Сибур», которая является региональным партнером проектов развития РФС.

Состав амбассадоров РФС выглядит весьма внушительно: экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Владимир Быстров, правда Быстров и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров подтянулись уже после обеда.

В эти дни в Казани на базе Поволжского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма походит Всероссийский форум школьных спортивных клубов «Школьный спорт — путь к успеху каждого ребенка».

В столицу Татарстана съехались преподаватели физкультуры из многих регионов России.

На выбор преподавателям предлагались открытые уроки по нескольким видам спорта, но большинство выбрали футбол. Порядка 150 учителей физкультуры пришли на отрытый урок, проводимый делегацией РФС. Еще несколько сотен смотрели урок в онлайне.

Урок физкультуры на основе футбола в начальной школе для мальчиков и девочек проводил старший тренер женских молодёжной и юниорской U-17 сборных России Валентин Гавва. А помогали ему – амбассадоры РФС Андрей Аршавин и Руслан Пименов,

По периметру зала расселись преподаватели. Владимир начал урок для 22-х детей – мальчишек и девчонок 4-5-го классов 83-й казанской гимназии. Появление звезд футбола недавнего прошлого вызвало повышенный ажиотаж.

- Кто из них Аршавин? – спрашивает дама автора этих строк. – Я футболом не очень увлекаюсь, хотя, кто такой Аршавин, знаю. Но как он выглядит, не знаю.

Показываю - дама делает несколько фото Андрея на свой телефон.

Необычные упражнения на ловкость, быстроту, ведение мяча, а затем долгожданная двусторонка. Пять на пять, но обе команды укрепили амбассадорами – за одну играет Аршавин, за другую - Пименов.

Звезды стараются не мешать ребятам, часто поддаются, но с трибун, то бишь от кромки площадки, где расположились преподаватели, все чаще доносится «Аршавин, давай забей!»

Андрей Сергеевич несильным ударом, явно щадя вратаря, выполняет просьбу «трибун», забивает один – зрители в восторге. Требуют еще – он забивает второй, опять овации. Публике хочется насладиться мастерством бывшего футболиста «Зенита» и лондонского «Арсенала». Ведь он рядом, всего в нескольких метрах. Вряд ли кто-то из них мечтал увидеть Аршавина не по телевизору.

«МНЕ ПАПА СКАЗАЛ, ЧТО АРШАВИН ХОРОШО ИГРАЕТ»

Невооруженным глазом видно, что несколько девчонок и ребят явно выделяются на общем фоне уверенным обращением с мячом.

- Они занимаются футболом в спортшколе, -подтверждает догадку преподаватель физкультуры 83-й гимназии. – Кроме того, еще занимаются дополнительно в нашей гимназии факультативно, я эти уроки веду.

Подхожу к самому техничному мальчишке, он даже забил один гол.

- Ты знаешь, с кем играл сегодня?

- Да, с Русланом Пименовым и Андреем Аршавиным, - уверенно отвечает Самат.

- Не можешь ты их знать, когда они играли, ты еще не родился, - стараюсь смутить Самата.

- Мне папа про них все рассказал. А про Аршавина сказал, что он хорошо играет.

По окончании урока амбассадоры от имени РФС дарят ребятам полную сетку мячей и манишки.

- Откуда эти упражнения, есть какая-то методичка? – вопрос Валентину Гавве.

- Нет, это я сам придумал, исходя из своего опыта. Я уже 15 лет преподаю в РГУФКе и являюсь действующим преподавателем. Мне сказали, что дети маленькие, большинство нефутбольные, я и подобрал соответствующие упражнения.

После окончания урока Андрею Аршавину пришлось выдержать натиск фанатов. Дело в том, что пока шел урок, в зал набилось больше сотни студентов университета. Огромная толпа взяла Андрей в плотное кольцо и не собиралась выпускать, пока он не сделает селфи со всеми желающими, а желающие все не иссякали.

Такова цена популярности…

О том, что было в Казани, и что впереди, рассказала руководитель проекта РФС «Футбол в школе» Татьяна Букурова.

- На форуме мы смогли представить свой проект, пообщаться с педагогами, нашими региональными кураторами, провести замечательный мастер-класс, который вызвал большой интерес как у учителей, так и у студентов, которые также приходили на занятие. Такие выездные уроки РФС планирует запустить и в других регионах. В ближайшее время это станет отдельным направлением работы в проекте.

«ЭТО Ж РУСЛАН ПИМЕНОВ, ОН ЗА «ЛОКОМОТИВ» ИГРАЛ»

Завершала день поездка на комбинат «Казаньоргсинтез», который входит в группу компаний Сибур. Перед тем, как показать работу производства, всю делегацию РФС облачили в спецодежду, обули в спецобувь, выдали каски и противогазы. Затем показали ролик по безопасности труда.

Но, прежде чем отправиться в цеха, гостеприимные хозяева накормили гостей вкусным обедом в заводской столовой. Хотя по сервировке и качеству блюд столовая больше похожа на кафе.

Затем была экскурсия в цех со сложным названием, где делают пленку. Борис Никоноров попробовал под руководством местного рабочего обтянуть рулон пленки специальным жгутом. Получилось.

Затем Руслан Пименов потренировался в упаковке рулона специальной тонкой пленкой. Процедура напоминает ту, что можно увидеть в аэропортах при упаковке багажа. Рулон на специальной подставке крутится, а пленка из специального приспособления его обматывает.

Работник цеха Рамиль направляет Руслана.

Выходим из цеха, спрашиваю Рамиля:

- Знаете, кого сейчас обучали?

- Конечно, это Руслан Пименов, помню, как он за «Локомотив» играл. Ну, а Аршавина все знают. Как тогда писали, когда он четыре «Ливерпулю» забил, «Аршавин – «Ливерпуль» - 4:4.

Под занавес амбассадоры пообщались с сотрудниками в заводоуправлении, подписали им свои карточки и сделали совместные фото.

Завтра звездных гостей ждет Нижнекамск.

источник: «Советский спорт»
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«Аршавин, давай забей!» - Амбассадоры РФС провели мастер-класс для школьников в Казани
«Аршавин, давай забей!» - Амбассадоры РФС провели мастер-класс для школьников в Казани
Амбассадоры РФС Андрей Аршавин, Руслан Пименов и Валентин Гавва провели мастер-класс на форуме школьных спортивных клубов в Казани в рамках Всероссийского форума «Школьный спорт - путь к успеху каждого ребенка». Делегация РФС также представила проект «Футбол в школе» для учителей физкультуры.
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