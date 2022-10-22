Смолов пробил сотку! «Динамо» укатало «Локомотив» в столичном дерби

ЙОКАНОВИЧ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К КЛАССИКЕ

«Локомотив» второй тур подряд ожидало столичное дерби. В прошлые выходные его соперником было «Торпедо» (1:0), а на сей раз – «Динамо». Что примечательно, все три участника этого треугольника переживают непростые времена. Железнодорожники только-только оставили позади пятиматчевую серию поражений, а бело-голубые четыре тура без побед (ничья и три поражения). Хотя в последнюю неделю немного поправили дела – обе команды одержали по победе в чемпионате, а затем в Кубке страны.

У хозяев на повестке дня все еще задача выбраться из подвала турнирной таблицы. Пока ее решает и.о. главного тренера Андрей Федоров, зато в усиление ему добавили Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина. Они сохранили Дмитрия Баринова в центре обороны, но на сей раз отправили ему в пару Тина Едвая, а вместо Даниила Куликова бросили в бой Антона Миранчука, повысив таким образом атакующий потенциал команды.

СлавишаЙоканович по сравнению с предыдущим туром вернулся к расстановке 4-3-3, но Арсен Захарян по-прежнему располагается в середине поля, где ему проявить себя намного труднее. Ждем возвращения в строй Матиаса Норманна… Зато в обороне сразу два изменения по сравнению с игрой против «Оренбурга» (3:2) – Диего Лаксальт на левом краю, а Саба Сазонов в центре место Николаса Маричала.

«ЛОКО» ИГРАЛ 28 СЕКУНД

Динамовцы на это дерби, судя по всему, опоздали. К тому моменту, когда они включились в игру, счет на табло был уже 1:0 в пользу соперника – уже на 28-й секунде (!) Франсуа Камано, которого необъяснимо бросил Эли Даса, замкнул на дальнем углу подачу Дмитрия Живоглядова справа. Этот гол предопределил картину матча – хозяева могли позволить себе сконцентрироваться на контратаках, предоставив сопернику мусолить мяч. Правда, ничего в оставшееся время не придумали.

«Динамо» и при Сандро Шварце не блистало в позиционном нападении, а после летней перезагрузки на тренерской скамейке и в средней линии точно не стало в этом лучше, так что неудивительно, что с игры долгое время создавать ничего не получалось. Зато стандарты гостей раз за разом таили угрозу. Дважды после подач оппонентов перевисел Роберто Фернандес, опасно бил головой Федор Смолов.

В итоге очередной навес привел к пенальти, в котором многие долгое время не могли разобраться, потому что сконцентрировались на единоборстве Баринова с Фернандесом. А ВАР обратил внимание на то, что при подаче мяч попал в руку Миранчуку. Ума не приложу, как его кто-то мог рассмотреть. Так или иначе, Смолов не упустил возможность забить сотый гол в премьер-лиге.

Железнодорожники знатно расстроились и вскоре едва не оказались в положении отыгрывающихся после того, как Живоглядов неудачно вынес мяч на Дасу. Тот вывел на удар Дениса Макарова, красиво закручивавшего в дальний угол, а Захарян первым прибежал на подбор после спасения Гилерме. Хозяевам повезло, что Смолов оказался в офсайде между партнером и вратарем.

ЕДВАЙ ПОДВЕЛ ГИЛЕРМЕ

И все-таки стоит признать, что в первом тайме хозяева играли только первые 28 секунд, после чего пропали напрочь. Отсюда впечатляющая статистика ударов 1-10.В раздевалке железнодорожники нашли в себе силы, чтобы выйти рубиться, и до второго пропущенного ими мяча игра разбилась на эпизоды, прерываемые жесткими единоборствами. Для хозяев это определенное возвращение к истокам. В том смысле, что при Юрии Семине они могли уступать в качестве движения мяча, но никогда не убирали ноги.

Давление динамовцев несколько ослабло, но вновь на помощь пришел стандарт. Станислав Магкеев не успел закрыть Даниила Фомина и сбил неподалеку от штрафной, а Арсен Захарян пробил в голову стоящему в стенку Едваю. Рикошет дезориентировал Гилерме, и гости вышли вперед.

«Локо» нынче не в том состоянии, чтобы навязать бело-голубым игру на встречных курсах, но другого выбора не было. Железнодорожники были вынуждены раскрываться, однако лишь получали молниеносные контратаки. Подозреваю, что Гилерме сделал больше касаний, чем некоторые партнеры. Он с отрывом лучший игрок хозяев в этой игре. Хозяев не хватило даже на финальный навал, а в компенсированное время они пропустили и третий мяч.

В результате динамовцы провели образцовый матч и одержали закономерную победу – вторую подряд в РПЛ (а с учетом Кубка и третью кряду), что при Йокановичес ними случилось впервые. Причем каждый раз забивали по три мяча, так что борьба по крайней мере за место в топ-5 им по силам. «Локо» же потерпел шестое поражение в семи турах и остался в зоне переходных матчей. А ведь в заключительном туре первого круга его ждет еще одно дерби – с ЦСКА. Федоров ли будет готовить к нему команду?

РПЛ. 14-й тур

«Локомотив» - «Динамо» - 1:3 (1:1)

Голы: Камано, 1 – 1:0. Смолов, 33 – с пенальти – 1:1. Захарян, 63 – 1:2. Фомин, 90+3 – с пенальти – 1:3.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Педро Габриэль, 80), Баринов, Едвай, Тикнизян, Магкеев (Куликов, 76), Карпукас, Миранчук, Керк (Марадишвили, 65), Камано (Ненахов, 80), Изидор.

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Фернандес, Лаксальт, Кутицкий, Фомин, Захарян, Макаров (Грулев, 68), Нгамале (Лесовой, 82), Смолов (Тюкавин, 82).

Предупреждения: Тикнизян, 45+1; Макаров, 45+2; Лаксальт, 50; Магкеев, 62; Фернандес, 68; Даса, 85.

Судья: Кукуян (Сочи).