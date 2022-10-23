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«Спартак» уничтожил «Химки» и без Промеса. А еще презентовал в РПЛ Зорина и Шитова

Николсон оформил дубль, Мелешин и Маслов впервые забили в РПЛ, а Зорин отметил дебют в премьер-лиге голевой передачей.
«Спартак» уничтожил «Химки» и без Промеса. А еще презентовал в РПЛ Зорина и Шитова
23 октября 2022 18:31
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Химки»

«СПАРТАКОВСКОЕ ДЕРБИ» БЕЗ ПРОМЕСА И АБАСКАЛЯ

Перед матчем расстановка сил была очевидной. «Спартак» при Гильермо Абаскале набрал впечатляющую форму – шесть побед в семи последних играх, из них три крупные, тогда как химчане после отставки Сергея Юрана до сих пор набрала всего два очка в девяти последних турах. Правда, в этом матче наставник красно-белых участия не принимал – из-за дисквалификации в Дерби (его подменял Владимир Сливкович). Помимо испанца вне кромки поля за происходящим по той же причине наблюдали Квинси Промес и Даниил Хлусевич. Причем тренер смотрел футбол с клубной базы.

Перед стартовым свистком слово «Спартак» звучало чаще всего, ведь и у гостей очень многие имеют к нему самое прямое отношение. Начиная с имени главного тренера Спартака Гогниева и заканчивая семью (!) футболистами с красно-белым прошлым, в числе которых и Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов с Александром Руденко. У всех по той или иной причине остался осадок после отъезда из Тушино. Даже воспитанников красно-белых у гостей оказалось не меньше. Чем не «спартаковское дерби»?

Стоит также добавить, что эта игра – хороший пример тому, как на фоне еврокубкового бана и экономического кризиса в футболе изменился чемпионат России. В стартовых составах оказалось всего два футболиста без российского паспорта – по одному в каждой команде: Шамар Николсон («Спартак») и Неманья Главчич («Химки»).

Перед стартовым свистком все собравшиеся почтили память погибших в трагедии, произошедшей 40 лет назад в «Лужниках», а спартаковцы всю игру провели в черных повязках.

ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ ОФСАЙДЫ НИКОЛСОНА И СМОЛОВА?

Получив стартовые составы, все задались вопросом о том, какой вид приобретет формация красно-белых, потому что, исходя из исполнителей, вариантов могло быть несколько. Возможно, занимались этим и гости, но к тому моменту, когда сообразили, оказались в положении отыгрывающихся.

Уже на второй минуте спартаковцы совершили перехват на чужой половине поля и большими силами разбежались в контратаку. Александр Соболев грамотно покатил открытому Роману Зобнину, чей удар Виталий Гудиев отбил точно на ногу Михаилу Игнатову.

Стоит отметить, что в момент голевого удара Николсон, находясь в офсайде, перекрывал обзор вратарю. Точно так же, как днем ранее это делал Федор Смолов в эпизоде с незасчитанным голом Арсена Захаряна. Только решение арбитров почему-то оказалось диаметрально противоположным, проявив главную претензию к российскому судейству – непоследовательность.

Единственное объяснение, которое пришло мне в голову: находясь на линии между Гудиевым и Игнатовым, он не закрывал бьющему створ ворот, и вратарь оказался заслонен, так сказать, по своей «вине».

ШАМАР БЛАГОДАРИТ НИКИТИНА ЗА ПОДАРОК

Так или иначе, впервые за четыре последних тура спартаковцы открыли счет. До того в матчах с «Пари НН» (2:1), «Крыльями Советов» (5:2) и ЦСКА (2:2) они пропускали первыми. После этого им было очевидно, что надо бросаться в атаку, а вот к положению лидера команда, видимо, не очень привыкла. В первом тайме «Химки» владели мячом даже больше.

Что до расстановки хозяев, то в последнее время зачастую как-то однозначно ее сформулировать довольно сложно, поскольку то один, то другой игрок получают двойную задачу. Так, на сей раз в отсутствие Промеса получил возможность выйти с первых минут Антон Зиньковский. Он расположился на левом фланге в тройке нападающих, но периодически опускался в среднюю линию, благодаря чему 4-3-3 менялась на 4-4-2 (ромб).

Активность Зиньковского без мяча привела ко второму голу. Не сказать, что он очень уж агрессивно атаковал владевшего мячом Алексея Никитина, но тот дал слабину и плохо отпасовал Гудиеву. Николсон опередил вратаря и, обойдя его, закатил мяч в пустые ворота. К 19-й минуте «Спартак» уже комфортно вел в счете.

СЕЛИХОВ ВСПОМНИЛ «СЕВИЛЬЮ»

Впрочем, своим преимуществом «Спартак» пользовался как-то легкомысленно. Быстрые переходы в атаку у хозяев получались очень бодрыми, но без мяча они действовали весьма вальяжно и позволяли химчанам регулярно задействовать Александра Селихова. За первый тайм вратарю пришлось вытаскивать из-под перекладины мяч после удара Дениса Глушакова (ну, а как же?) и из девятки после выстрела Бутты Магомедова. Эпизод получился очень похож на спасение Александра в той легендарной игре с «Севильей» в Лиге чемпионов не меньше, чем братья Комбаровы.

При Абаскале «Спартак» один из лучших в РПЛ, если не лучший, по изменению игры в перерыве, но на сей раз красно-белые правильных выводов из давления соперника не сделали и во втором тайме так же позволяли Селихову зрелищными прыжками напоминать Валерию Карпину о желании получить вызов в сборную.

О преимуществе подмосковной команды по количеству подходов свидетельствует тот факт, что по истечении часа игры они вели по заработанным угловым 9-1.

ЗОРИН ОТМЕТИЛ ДЕБЮТ В РПЛ ГОЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Разница в подходах в том, что «Спартак» свои не столь многочисленные моменты очень грамотно доводят до ума. На 64-й минуте Соболев открылся в штрафной, поставил корпус Ираклию Чежия и от лицевой набросил на линию вратарской Николсону – 3:0. Спустя пару минут тот же Соболев в стиле Кевина де Брейне роскошной крученой передачей вывел Зиньковского на пустые ворота, но ВАР отменил этот гол из-за офсайда у ямайца несколькими мгновениями ранее.

И все же под занавес матча хозяева провели еще два мяча – сначала вышедший на замену 18-летний дебютант РПЛ Даниил Зорин получил передачу на ход и выкатил на пустые Павлу Мелешину, а затем после розыгрыша штрафного отличился Павел Маслов. Для обоих эти голы стали первыми в премьер-лиге.

Так «Спартак» одержал уверенную по счету победу, достигнутую в энергосберегающем режиме без большой группы игроков основы – помимо Промеса и Хлусевича к таковым можно отнести Кристофера Мартинса, Руслана Литвинова, Наиля Умярова и Виктора Мозеса. В их отсутствие в запасе среди опытных игроков оказались только вратари да защитники. Остальные – Зорин, Мелешин и Виталий Шитов (еще один дебютант РПЛ).

И вот при таком кадровом голоде красно-белые не просто выиграли, но и сделали это крупно. И благодаря осечке ЦСКА в Оренбурге (2:2) вышли на чистое второе место. В следующем туре их ждет дерби с «Торпедо».

Что до «Химок», то они произвели не столь гнетущее впечатление, как можно подумать, глядя на табло и результаты последних матчей. В обороне у них, конечно, проходной двор, зато атака выглядит очень симпатично. Так что побороться за выживание химчане должны. Возможно, уже без Гогниева.

РПЛ. 14-й тур

«Спартак» - «Химки» - 5:0 (2:0)

Голы: Игнатов, 2 – 1:0. Николсон, 18 – 2:0. Николсон, 63 – 3:0. Мелешин, 83 – 4:0. Маслов, 89 – 5:0.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия (Н. Чернов, 76), Классен (Рыбус, 89), Пруцев, Зобнин, Игнатов (Зорин, 65), Зиньковский (Мелешин, 76), Соболев, Николсон.

«Химки»: Гудиев, Зуев (Кухарчук, 78), Никитин, Чежия, Ломовицкий, Гулиев, Глушаков, Магомедов (Казанцев, 72), Главчич (Боженов, 72), Мирзов (Садыгов, 72), Руденко (Долгов, 72).

Предупреждения: Ломовицкий, 11. Джикия, 15. Руденко, 30. Глушаков, 78.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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