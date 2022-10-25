«Зенит» одинок на вершине, в «Спартаке» куражится даже молодежь. Впечатления тура РПЛ

«ЗЕНИТ» БЕЗ ЕВРОКУБКОВ – МАШИНА ДЛЯ ПОБЕД

Кажется, в нынешнем сезоне Сергей Семак наконец смог вывести «Зенит» на проектные мощности. В 14 турах команда забила астрономические 43 (!) мяча, перебив рекорд романцевского «Спартака» образца 1993 года, когда чемпионат России только собирался с нуля после развала Советского союза, и в нем принимали участие недавние участники Первой лиги.

Статистика пугающая, особенно если учесть, что питерцы одержали 11 побед при всего трех ничьих, и велик соблазн назвать эту команду сильнейшей если не в истории чемпионатов России, то как минимум в истории самого «Зенита».

Вместе с тем стоит учитывать тот факт, что нынешний сезон – уникальный, ведь сине-бело-голубые не принимают участия в еврокубках, а Кубок России заменой им не стал. Если в предыдущие годы Семак был вынужден посреди недели выставлять максимально боевой состав в международных баталиях, то теперь он тасует колоду в играх не самого значимого турнира с куда более проходными соперниками. А значит, имеет возможность подводить игроков к играм чемпионата в оптимальной форме.

Беда, однако, в том, что неясно, когда российский футбол вообще вернется на международную арену, так что абсолютная гегемония питерцев имеет все шансы продлиться еще несколько лет.

СПАРТАКОВСКИЙ ФУТБОЛ-2.0

Вау-эффект производит и «Спартак», выигравшись семь из восьми последних матчей при одной ничьей (с ЦСКА). На сей раз красно-белые уничтожили «Химки» (5:0), одержав уже шестую крупную победу в 14 турах (то есть почти в половине игр). Причем обошлись даже без лидера нападения Квинси Промеса.

Но и здесь стоит быть осторожными в оценках, ведь спартаковцы были сколь яркими в атаке, столь и безрассудными в обороне, чему свидетельством 13 ударов химчан, шесть сейвов Александра Селихова (пара-тройка были прямо спасениями) и признание вратаря лучшим игроком матча.

Зато легкая, комбинационная и одновременно нацеленная на ворота игра команды на чужой половине поля очень радует глаз. В нее уверенно вписываются даже спартаковские дублеры Павел Мелешин и Даниил Зорин, соорудившие четвертый гол. То есть примерно для такой игры клубная академия и воспитывает кадры. Остается только пожалеть о закрытии «Спартака-2», в составе которого юниоры набивали шишки на профессиональном уровне.

ЦСКА НЕ ПЛОХ, А НЕВЕЗУЧ

Отстал от пары лидеров ЦСКА, не сумевший добиться победы уже в четвертой игре подряд (три ничьи и поражение). Настораживает, что армейцы теряют очки не только в матчах с сильными командами вроде «Динамо» и «Спартака», но даже с «Торпедо» и «Оренбургом» (хотя последние в этом сезоне радуют).

Вместе с тем атака красно-синих очень четко структурирована и подстроена под умение Федора Чалова находить пространство. В каждом матче он имеет по три-четыре голевых момента, а в гонке снайперов отстает от лидеров всего на один мяч. При этом стабильности в завершающей фазе ему не хватает. В одном эпизоде Чалов может пяткой прокинуть мяч вратарю между ног, а в следующем не попасть в пустой угол.

В данном случае скорее стоит говорит о неудаче. ЦСКА забивает меньше ожидаемого (28 при xG 29,23 по данным Understat), а пропускает больше (15 при 11,85 xA) и, как следствие, недобирает очков (26 при xPTS 30,81). При этом по всем показателям уступает только «Зениту», а по последнему – совсем незначительно (всего в пару баллов).

Так что лично у меня мало сомнений в том, что армейский легион (состав почти полностью состоит из иностранцев) еще успеет набрать обороты, когда футболисты окончательно сыграются.

СЫЧЕВОЙ ИСПОЛНИЛ ЖОРЖИНЬО

Нельзя не упомянуть и Владимира Сычевого, которого после второго дубля подряд (до того забил два «Динамо») всерьез сватают в один из ведущих клубов РПЛ. И вполне заслуженно, ведь он забивает наравне с Промесом и Малкомом и на гол тратит всего 75 минут. Писал о нем вчера, поэтому повторяться не буду.

Достаточно сказать, что форвард настолько набрался уверенности в своих силах, что пенальти Игорю Акинфееву бил в стиле Жоржиньо – с прыжком непосредственно перед ударом. Получилось эффектно.

ЛУЧШИЙ МАТЧ «ДИНАМО» ПРИ ЙОКАНОВИЧЕ

Классную игру в дерби с «Локомотивом» продемонстрировали динамовцы, полностью доминировавшие на поле. Они были быстрее, точнее, внимательнее, лучше в единоборствах и вообще абсолютно во всем, а гол «Локо» на первой минуте – не более, чем случайность. В оставшееся время хозяева сподобились всего на два удара, из которых только один пришелся в створ.

Наконец-то блестящий матч провел Арсен Захарян. С голом ему откровенно повезло (рикошет от защитника в стенке после удара со штрафного), но на него он честно наиграл. В немалой степени этот прогресс стал следствием смены позиции – в Черкизово Арсен вновь действовал ближе к атаке и выдал аж семь (!) передач под удар.

Федор Смолов с пенальти забил сотый мяч в премьер-лиге, а Даниил Фомин реализовал в РПЛ 17-й удар с «точки» подряд, повторив рекорд Георгия Пеева из «Амкара». Пожалуй, это был лучший матч «Динамо» в сезоне, но все-таки стоит сделать скидку на тот факт, что играли они против откровенно разобранного противника, не имеющего, по сути, главного тренера.

КАШТАНОВ – НОВЫЙ ДЗЮБА?

Впечатляющий рывок с появлением Виктора Гончаренко удался «Уралу», одержавшему шестую (!) подряд победу во всех турнирах. Мощный поход для команды, впервые выигравшей только 9-м туре.

Особенно впечатляет игра полузащитника Юрия Газинского и нападающего Алексея Каштанова. На их примере можно показать, как сильно тренер поработал в части атакующих алгоритмов. Посреди недели Газинский забил два мяча в Сочи в результате абсолютно одинаковых розыгрышей угловых – скидка на дальнюю штангу после подач от углового флага, – а затем повторил трюк в выходные. Примечательно, что в двух случаях из трех ассистировал ему высокий нападающий Каштанов.

Сам форвард набрался небывалой уверенности и стабильно записывал на свой счет результативный балл в последних пяти турах – 3 гола и 3 передачи. Гончаренко использует его в роли Артема Дзюбы – столба, собирающего все подачи в штрафную и грамотно играющего на набегающих партнеров.

Благодаря белорусскому специалисту «Урал» становится ярким проектом, но вдолгую ждать подвигов не стоит. Все мы помним, как феерили в первый приход Игоря Черевченко «Химки», как и помним, чем это закончилось. Поэтому просто наслаждаемся игрой команды.

«РОСТОВ» СДАЕТ ПОЗИЦИИ

«Ростов» в Воронеже больше тайма провел в большинстве и за счет этого смотрелся предпочтительнее хозяев, а очки потерял по недоразумению на седьмой компенсированной минуте. В четырех последних турах у команды всего одна победа.

Вместе с тем, нельзя не признать, что в прошлом ростовчане на удивление стабильно набирали очки даже в пограничных матчах. Проблема команды Валерия Карпина в том, что кроме Даниила Уткина и Николая Комличенко в ней нет игроков, способных регулярно делать результат.

Причем и эти двое не обладают всем атакующим арсеналом, а концентрируются на своих сильных сторонах. У Уткина это удар по мячу с места (подача, удар со штрафного), а у Комличенко – борьба на втором этаже. Карпин здорово пользуется этими преимуществами, но на дистанции рано или поздно должно было пойти снижение результатов. Что мы и наблюдаем.

ГАЛАКТИОНОВА ОТВЛЕКАЮТ РАЗГОВОРЫ О МОСКВЕ?

«Краснодар» в матче с двумя удалениями (досрочно покинули поле Мамаду Майга и Никита Каккоев) заслуженно победил в Нижнем Новгороде. Для команды Михаила Галактионова это уже четвертое поражение в пяти турах, между которыми затесалась нулевая ничья с полумертвым «Торпедо».

Поначалу молодежь с воодушевлением восприняла атакующий посыл наставника, но эмоции сошли, а класса футболистам по-прежнему не хватает. Отсюда закономерное падение: одно очко до зоны стыков и четыре – до прямого вылета. Не исключено, что тренера сильно отвлекают от работы с командой и переговоры с «Локомотивом», хотя на этом фоне они выглядят довольно причудливо.

ПОЧЕМУ НЕ ПРИЕХАЛ В ГРОЗНЫЙ ТАЛАЛАЕВ?

«Ахмат» в отчетном туре с минимальным счетом победил «Торпедо». Сама игра внимания не заслуживает. Достаточно сказать, что превзошедшая оппонентов по точности передач команда хозяев уложилась всего в 60%. То есть четыре передачи из 10 не дошли до адресата.

Куда примечательнее, что до Грозного не доехал новый главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев, начинавший сезон как раз в «Ахмате» и уволенный в перерыве одного из матчей. Говорят, что после жесткого разговора с одним из руководителей клуба. И вот спустя всего полтора месяца он вдруг приболел прямо накануне вылета и не добрался до столицы Чечни, предоставив нам гадать, действительно ли проблема в его самочувствии. Почему-то не сомневаюсь, что к игре со «Спартаком» в следующем туре он будет огурцом.

НА ДНЕ

Шесть худших команд лиги «Торпедо», «Химки», «Локомотив», «Факел», «Пари НН» и «Крылья Советов» в минувшем туре набрали на всех только одно очко, а команды, располагающиеся с 8-й по 16-ю строчки одержали всего одну победу, да то лишь потому, что «Урал» победил самарцев. Это наглядный пример тому, сколь велик разрыв в чемпионате России. И это сильно очень удручает.

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