«Зенит» предал Чистякова. Защитника выгнали из команды за грубую ошибку, приведшую к поражению

ПРИВЕЗ ГОЛ И СЫГРАЛ РУКОЙ В ШТРАФНОЙ

В воскресенье премьер-лига подарила нам массу пищи для размышлений. Сразу три команды, занимавшие верхние строчки, неожиданно допустили осечки, набрав в сумме одно очко на всех. Но если выезд «Спартака» в Сочи никогда не был простым, а ЦСКА и ранее оступался в играх с аутсайдерами, то первое поражение «Зенита» в чемпионате оказалось максимально болезненным.

Удивительно, но питерцы проиграли «Ахмату» на своем поле, пропустив в первые восемь минут аж два мяча (в последний раз такой жуткий старт был в игре с «Сибирью» аж 12 лет назад). Оба раза хозяева сами привезли себе голы – сначала Вячеслав Караваев, прерывая прострел, перевел мяч в штангу, после чего на добивание первым успел Евгений Харин, а затем Дмитрий Чистяков, до того проведший в чемпионате всего один полный матч, зазевался и позволил Мохамеду Конате отобрать у себя мяч.

Эпичная ошибка Чистякова впоследствии привела к неожиданному скандалу. На 32-й минуте он был уже заменен, а незадолго до этого рукой прервал удар Артема Тимофеева. Она не была ни прижатой, ни опорной, ни в естественном положении и точно увеличивала площадь тела, но Павел Кукуян, а вслед за ним и ассистенты на ВАР почему-то оставили чемпионов в игре. Пусть им это и не помогло.

«Ошибаются арбитры! Игрок «Зенита» Чистяков сыграл рукой в мяч. Сначала Чистяков держал руки за спиной, а после удара он начала делать движение руками в сторону мяча – мяч летел в створ ворот, но попал в кисть руки. Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка», – написал в своем телеграм-канале бывший арбитр Игорь Федотов.

Сразу после игры Семак не стал обвинять Чистякова во всех смертных грехах, признав лишь, что тот не попал в игру: «Во втором пропущенном голе Дима виноват на все сто. Что касается других моментов, то не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной. Не вовремя перестраивались».

ТРАВЛЮ С НАМЕКА О ПЕРЕХОДЕ В «АХМАТ» НАЧАЛ ОРЛОВ

В тот момент никто не мог и помыслить, чем обернется поиск «какой-то причины» этой неуверенности. Одним из первых ее озвучит футбольный голос Петербурга и лицо, приближенное к зенитовскому императору Геннадий Орлов, предположивший, что игрок «мыслями уже не в “Зените”»: «Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен, в частности, игровой практикой в питерской команде. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в “Ахмат”».

А вскоре появился удивительный по своим формулировкам комментарий гендиректора «Зенита» Александра Медведева, продолжившего мысль Орлова: «На той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за “Ахмат”. Тем более, хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде –неприемлемо… Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым».

«ГЕНДИРЕКТОР НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛЯТЬ СЕБЕ ТАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ»

Естественно, такое выступление руководителя не могло остаться без внимания того самого агента Андрея Талаева. Вот его разговор с корреспондентами «Спорт-Экспресс».

– Видимо, Александру Ивановичу неправильно донесли информацию, или после поражения на эмоциях он сказал что-то лишнее, о чем, надеюсь, сейчас уже сожалеет.

– Медведев говорил, что нельзя исключать переход в «Ахмат». Есть ли что-то такое?

– Это его домыслы какие-то. Вернее, даже не его. Так понимаю, что он прочитал комментарии господина Орлова и после этого, наверное, подумал, что эта информация соответствует действительности. Но мне кажется, что генеральный директор такого клуба, да вообще любого клуба, не может позволять себе такие высказывания в адрес своего футболиста.

– Есть ли после таких высказываний у Дмитрия желание играть за «Зенит»?

– Играть за «Зенит» – мечта детства Дмитрия. Ради перехода он пошел на многие уступки. До вчерашнего дня даже разговоров не было о том, чтобы куда-то уйти или, что он хочет куда-то уйти. Дмитрий хочет работать и доказывать. Если генеральный директор клуба считает, что ему лучше уйти, пускай тогда скажет об этом. Но еще раз повторю, Дима хочет играть в «Зените».

Этот комментарий вышел в 13:45 (мск), и на тот момент заявленный Медведевым разговор с Чистяковым не состоялся, однако уже спустя менее 20 минут пришла новость о том, что защитник выведен из состава. «Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Чистяков выведен из основного состава команды», – заявил Медведев «Матч ТВ».

Причем Талаев об этом узнал от журналистов: «Вывели из состава? Ну как можно нормально на это реагировать? Это недопонимание, как минимум. На самом деле, пока никто никому ничего не объявлял. Разговор был, пожали руки в конце, после этого Александр Иванович сказал эти слова.

Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу.

Я разговаривал с Димой после вчерашнего – он очень расстроен. Но разговоров о поиске нового клуба пока на сегодняшний день нет. Если «Зенит» не хочет видеть Чистякова у себя в команде – пусть скажут нам об этом, тогда мы начнем заниматься поиском нового клуба».

ЧИСТЯКОВ ПРЕДАЛ «ЗЕНИТ» ИЛИ НАОБОРОТ?

Ситуация не только неприятная, но и крайне странная. Если бы защитников выводили из состава за каждую ошибку, братья Березуцкие сидели бы без дела, когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, а Илья Кутепов к ЧМ-2018 завершил карьеру. Да и в самом «Зените» Деян Ловрен был бы продан уже к прошлой зиме. Со стороны довольно очевидно, что игрока не лишают возможности хотя бы тренироваться с партнерами просто так. Усадить на лавку – пожалуйста, но не лишить права на профессию.

И тут варианта три: либо в клубе что-то такое знают, либо воспользовались моментом, чтобы сплавить неугодного футболиста, либо это просто истерическая реакция на первое поражение в сезоне. Последнее кажется наиболее вероятным.

В пользу первого аргумента говорит выражение Медведева «Дмитрию лучше играть за “Ахмат”». Это же откровенный намек на саботаж, а значит, обвинение, которое наносит удар по репутации футболиста. Такие вещи рассматриваются в суде, и обычно не в пользу говорившего. Если у него, конечно, нет весомых доказательств «предательства».

А пока предателем выглядит клуб. В прошлом сезоне Чистяков провел на поле в РПЛ более 2 тысяч минут, а в этом резко был усажен на лавку. Даже когда Семак давал отдохнуть Ловрену, предпочитал выпускать самого критикуемого игрока команды Нуралы Алипа, в чьей квалификации не сомневается только тот, кто его никогда не видел. Чистяков же продолжал наблюдать за происходящим со стороны (выходил в основе только в первом туре и в Кубке).

И вот в отсутствие серьезной игровой практики он появился в старте и ошибся в самом начале довольно интенсивной встречи, в которой медлительными выглядели и его партнеры. Разве это не логично? Ритма-то игрового набраться негде. Но вместо того, чтобы оказать футболисту поддержку, в которой он так нуждается, его выкидывают за борт, бросая в спину фразу о «мужском разговоре». С точки зрения управления коллективом – это феерический провал, ведь партнеры Чистякова видят, что каждый из них для клуба – просто расходный материал, который в любой момент можно выбросить на улицу.

Между прочим, намеки на «слив» странны еще и потому, что Дмитрий – уроженец Ленинградской области и воспитанник СДЮШОР «Зенит». Один раз клуб уже выбрасывал его за ненадобностью. Парень не сломался, через Первую лигу добрался до РПЛ и пробился в сборную России. Тут-то питерцы о нем и вспомнили, позволив реализовать мечту играть за родную команду. А теперь вот сначала, говоря простым языком, подставили и оставили на обочине. Ведь это Семак лишил футболиста игровой практики и поставил в состав в матче, в котором, по его же признанию, все выглядели плохо. Разве он не должен разделить часть вины за произошедшее?

Хочется верить, что все объясняется банальным расстройством от того, что не удастся пройти сезон без поражений и тем вписать свое имя в историю российского футбола. Так ли это? Поймем в ближайшие дни.