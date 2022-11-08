«ПСЖ» доигрался – у парижских звезд вновь большой шанс пролететь мимо Лиги чемпионов

СЛИШКОМ «НЕОБЫЧНЫЙ» МАТЧ В ХАЙФЕ

Очевидно, что такая пара вызывает повышенный интерес. Но «ПСЖ» мог получить соперника полегче, если б его звезды немного напряглись в матчах группового турнира.

Коллега Шмытов сегодня опубликовал заметку, в которой скрупулезно подсчитал, что «Бенфика» опередила «ПСЖ» в группе только по седьмому (!) критерию – по разнице голов на выезде (9:6). Предыдущие шесть критериев у команд оказались равными.

Интересно, что «Бенфика» резко улучшила разность забитых и пропущенных мячей как раз на выезде, в последнем матче, разгромив в Хайфе очень крепкий «Маккаби» - 6:1. Кстати, результат этого матча довольно, скажем так, неожиданный. Повторю, «Маккаби» - очень крепкая команда, а домашний стадион настоящий кипящий котел. Поэтому шесть «домашних» мячей от «Бенфики» выглядят достаточно неожиданно.

Матч «Ювентус» - «ПСЖ» шел параллельно, «Бенфика» вдруг «навалилась» на финиш, как говорят в велоспорте, и забила три гола в последние 30 минут. Но сейчас исход игры обсуждать бессмысленно - счет на табло.

В итоге не сеянный «ПСЖ» попал на «Баварию», а «Бенфика» имеет все шансы пройти «Брюгге».

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ МЕЧТА ШЕЙХОВ ПОД УГРОЗОЙ

В 31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70 % акций «ПСЖ». Шейхи из Катара решили сделать из него суперклуб. За 11 лет через раздевалку Парижа прошло такое количество звезд, что в глазах рябит. Но каждый раз взрывать трансферный рынок громкими фамилиями - не самоцель. Цель очевидна – стать сильнейшим клубом Европы и мира. Но для этого надо выиграть Лигу чемпионов.

«ПСЖ» по всем критериям был раза три очень близок к титулу. Вспомним самые обидные поражения.

В сезоне-2016/17 парижане в 1/8 финала попали на «Барселону» с Месси, Суаресом, Неймаром и другими звездами. В первом матче на «Парк де Пренс» «Барса» была разгромлена 4:0. Будем откровенны, такой счет в противостоянии таких команд не отыгрывается. Однако чудовищное везение и странное судейство сделали невероятное -6:1 на «Камп Ноу» и «ПСЖ» вылетел.

В 2020-м году «ПСЖ» впервые вышел в финал Лиги чемпионов. Странный с точки зрения антуража финал на пустом из-за пандемии лиссабонском стадионе «Да Луж», получился скучным. В примерно равном матче «Бавария» оказалась чуть сильнее – 1:0.

Нынешней весной случился еще одни обидный вылет из Лиги, сравнимый с кошмаром на «Камп Ноу» 2017 года.

В Париже «ПСЖ» выиграл у «Реала» всего 1:0, но выглядел предпочтительнее. В ответной игре в Мадриде парижане выглядели фаворитами, «Реал» в тот период не показывал впечатляющего футбола.

9 марта на «Сантьяго Бернабеу» прошел ответный матч. Килиан Мбаппе открыл счет на 39-й минуте. Казалось, все в этой паре ясно. Но затем в дело вступил Карим Бензема: на 61-й минуте он забил обидный для гостей гол.

Голкипер парижан Доннарумма замешкался в своей штрафной, не отдал вовремя пас защитнику в безобидной ситуации. Винисиус его резко атаковал, откинул мяч Бензема – тот поразил пустые ворота.

Этот гол надломил «ПСЖ», в концовке Бензема забил еще два, и сделал решительную заявку на «Золотой мяч».

А в раздевалке «ПСЖ» после игры царили разброд и шатание. Писали, что Неймар с кулаками набросился на Доннарумму. С трудом представляю себе эту сцену, учитывая разные антропологические данные итальянского голкипера и бразильского нападающего.

И вот, очередной поход за ушастым кубком, а на дороге уже стоит страшная «Бавария».

А мог быть скромный «Брюгге». И виноваты в этом вальяжные звезды парижан. Да, «Бенфика» в этом году очень хороша, но «ПСЖ» с таким составом мог хотя бы один матч у нее выиграть. Не выиграл – две ничьи. Теперь остается ждать, как Париж будет обыгрывать «Баварию».

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»

«Брюгге» — «Бенфика»

«Ливерпуль» — «Реал»

«Милан» — «Тоттенхэм»

«Айнтрахт» — «Наполи»

«Боруссия» Дортмунд — «Челси»

«Интер» — «Порту»

«ПСЖ» — «Бавария»